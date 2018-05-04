Блог психолога: как стать своими для чужих детей

Копірайт зображення ALP STUDIO / Unsplash

Как с ними обращаться, чтобы не травмировать их психику, не стать врагом номер один для их родителей и наконец - сохранить собственное самоуважение и авторитет в их глазах.

Вы пришли в семью, где уже есть ребенок. К которому, в отличие от его матери (чаще это касается мужчин) вы не испытываете никаких чувств. Страдая одновременно от стыда и вины, люди в такой ситуации обычно допускают одну из двух распространенных ошибок. Они либо пытаются изо всех сил сразу полюбить новоиспеченных сына или дочь. Таким образом еще и зарабатывая себе дополнительные баллы в глазах партнера. Или выбирают тактику невмешательства по принципу "Сынок - забота ваша, на то вы и мамаша".

Об авторе Елена Савинова, психолог Окончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больницы №1 в отделении кризисных состояний. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

Обе такие линии поведения неправильные и обречены на неудачу. Заставить себя любить кого-то невозможно. Более того, требуя от себя большей эмоциональной отдачи, чем это есть на данном этапе для вас приемлемым, вы рискуете не только поплатиться нервным срывом, но и добиться обратного результата - чужой ребенок будет ассоциироваться у вас с личным поражением. Особенно если вы - сильная личность, которая привыкла добиваться своего и покорять вершины. А здесь видите ли - с малышом не справился.

Куда лучше выстраивать отношения постепенно. Не требуя ни от себя, ни от ребенка сразу чрезмерной искренности. Но ни в коем случае не впадая в другую крайность - психологический сепаратизм. Дескать, если ты меня не воспринимаешь, то и я не буду навязываться. Будем существовать параллельно. Это непременно приведет не только к отчужденности и даже враждебности в и без того хрупких отношениях с новыми сыном или дочерью, но и к охлаждению отношений с любимой.

Ведь маленького человека, дорогого для вашего партнера, вам необходимо принять так же, как и его самого.

"Уроки сделал? Почему не спишь?"

Копірайт зображення Maier-Dragan Petrica / Unsplash

Легко сказать, а сделать? Как избавиться от ощущения, что ты всегда будешь для этого ребенка ненужным и чужим. А также раздражения от его, как вам кажется, равнодушия, а иногда и враждебности по отношению к вам.

Во-первых, помните, что из вас обоих взрослый - вы. Серьезно обижаясь или злясь на маленького, вы пытаетесь вести с ним диалог на равных. Преувеличиваете возможности ребенка адекватно оценить ситуацию, много требуете от него, тем самым усложняя процесс сближения, подменяя его борьбой двух "эго".

Вместо этого лучше проявите интерес к маленькой личности - этим сразу завоюете расположение. Только не с помощью очередного вопроса "Уроки сделал?" или "Почему не спишь?" А например, озвучив его чувства: "Я вижу, ты чем-то обеспокоен. Рассказывай, что случилось". Или призыва к совместному действию: "Думаю, самое время нам заняться чем-то полезным (убрать), а затем отдохнем вместе - пойдем гулять, посмотрим мультик". Если же вы скажете: "Слушай, без тебя здесь никак не обойтись, нужна твоя помощь", этим полностью растопите маленькое сердце.

Когда же вы недовольны поведением малыша или замечаете, что он нарочно делает вам "назло" потому что, возможно, считает ваше появление причиной развода родителей или ревнует к маме, не устраивайте "разборки" самостоятельно. Вместо этого поговорите об этой проблеме с женой "за закрытыми дверями" и оставьте ей воспитательную беседу с ребенком.

Не ограждайте слишком тщательно личное пространство, идите на уступки везде, где только возможно.

Папа или дядя Вова?

Копірайт зображення Anna Vander Stel / Unsplash

Отдельная тема - отношения с родным отцом, который как правило время от времени появляется на горизонте. Многие мужчины ошибочно считают, что должны во что бы то ни стало конкурировать с ним, доказывать, что они лучше. Некоторые даже требует, чтобы сын или дочь сразу называли их папой. Ведь, как говорил один разочарованный клиент: сколько им добра не делай, все равно навсегда останешься "дядей Вовой".

Форсировать события, конечно, не стоит. И хотя, вроде бы, это не так уж и важно, кто кого как называет, все же лично я против этих старорежимных "теть" и "дядь". По моему мнению, не стоит заставлять ребенка сразу говорить чужому человеку "папа" или "мама". Потому что некоторые слишком впечатлительные дети воспринимают это как предательство по отношению к родным родителям. Проще всего называть по имени или, в зависимости от возраста, - по имени-отчеству.

Не стоит пытаться превзойти биологического отца - придумывать лучшие развлечения, покупать более дорогие игрушки. Хотя это и не самый плохой вид борьбы за благосклонность. Но есть опасность, что сообразительные дети начнут манипулировать вами, поощряя обоих родителей наперегонки доказывать, кто роднее. И в дальнейшем оценивать вас, и других людей с точки зрения того, кто больше для них сделал и сколько денег и времени на них потратил.

Мама - одна на двоих

Копірайт зображення John-Mark Smith / Unsplash

Не ломайте сразу приемлемый в семье стиль воспитания, критикуя при этом родных родителей. Лучше обсудить то, что кажется вам неправильным, с мужем или женой. Для ребенка же будьте хорошим другом, готовым всегда помочь, защитить. Поверьте, дети гораздо меньше, чем мы себе представляем, обеспокоены тем, кто родной или неродной отец. С мамой - ситуация сложнее. Для них главное - чтобы в их жизни было как можно больше людей, которым они нужны.

Недопустимо также в присутствии приемных сына или дочери говорить что-то обидное в адрес их папы или мамы. Даже если они действительно того заслуживают.

И самое главное. Помните, что главное, на чем держится уважение ребенка к вам - ваше отношение к его матери (или отцу). Если он увидит, что мама рядом с вами счастлива, а в семье мир и согласие - вы получите преданного друга на всю жизнь.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram