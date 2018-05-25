Блог психолога: нормально ли не любить сестру или брата?

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Довольно часто мы искренне привязываемся к друзьям, коллегам, людям, чужим нам по крови, но близким по ценностям и предпочтениями. Зато к родным сестре или брату бываем вполне равнодушными, можем не звонить им месяцами. Нормально ли это?

Дедовы и бабины внуки

Так получилось, что моя бабушка умерла рано, и пятидесятилетний дедушка женился на местной учительницей, на пять лет моложе.

Общих детей у них не было. Зато через некоторое время они "обросли", как говорили у них в селе, многочисленными внуками с обеих сторон.

И когда я, дедова внучка, приезжала на каникулы из города, едва расцеловавшись с любимыми дедушкой и бабушкой (родной бабушки я не знала), сразу же бежала на соседнюю улицу к Тарасенкам - бабушкиным внукам.

Хорошо, что их число там увеличивалось чуть ли не ежегодно, и детей было уже пятеро. И бежать навстречу Людке, Витьке и Толику после долгой разлуки было настоящим счастьем. И они, и их родители искренне радовались мне.

Были они бедными и веселыми. Дед с бабкой как могли помогали многодетной семье. Чем вызывали немалый гнев родственников со стороны деда - семьи Панченко.

Но дедушку упрекали за то, что тратит деньги на "чужих", а не на родных, которые, кстати, вовсе не нуждались. А в отношении меня претензии были другие.

Тетка каждый раз ругала меня за то, что бегаю, глупая, к Тарасенкам, а ведь они мне неродные, и все село уже надо мной смеется. Потому что где же это видано, чтобы к своим братику и сестренке зайти только на третий день.

Но с родными - Панченками - было неинтересно. Старшая на несколько лет Ольга все время слушала непонятную музыку, какое-то "така-така-така-така-так", вытаскивала из шкафа гору платьев и советовалась, что ей сегодня надеть в клуб.

А брат непрерывно чинил мопед, молчал, и от него пахло машинным маслом. Неудивительно, что, отбыв короткий визит вежливости, я снова радостно бежала к Тарасенкам. А там меня ждал безграничный мир детского счастья.

Теперь, к сожалению, редко выбираюсь в то село, где с каждым годом становится все меньше родственников. И когда еду к взрослым уже Тарасенкам, не говорю об этом своим родным брату и сестре.

Они живут в небольшом городе недалеко от села, и так же, как когда-то их мать, обижаются, что не заезжаю к ним. Поэтому их проведываю отдельно, в основном, на какие-то семейные торжества.

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"Дружим" за родителей

И если я столкнулась с собственным равнодушием к двоюродным, многие признаются, что не чувствует никакой привязанности к тем, с кем у них общие родители. А тем более к их детям, то есть племянникам.

Поэтому семейные праздники для них становятся настоящим испытанием. Потому что приходится изображать дружбу и скрывать раздражение. А в итоге - чувствовать глубокую вину за якобы собственную черствость, которая как правило сопровождает такого человека с детства.

Вынужденность семейных мероприятий может сравниться разве что с фальшью встреч одноклассников, где ты все время задаешь себе вопрос, кто все эти люди, и что тебя с ними связывает.

На самом деле ничего страшного с нами не происходит. Просто братьев и сестер, как и друзей-одноклассников выбирали для себя не мы.

В первом случае эти люди появились в нашей жизни, потому что это было решением родителей. Во втором - потому что мы, шести- семилетние, оказались вместе в одном времени и пространстве. И так уж сложилось, что вынуждены были общаться.

Более того, с братьями и сестрами мы делим общий ресурс - родителей, поэтому всегда подсознательно, а в младшем возрасте - наглядно и остро, конкурируем за него.

Поэтому именно между родными и в зрелом возрасте может сохраняться неприязнь, ревность. Хотя, казалось бы, мы - родные люди, роднее некуда.

Любить - желательно, но не должны

Если между братьями-сестрами есть конфликт, к нему во многом приложили руку родители.

Старшего ребенка, скорее всего, как правило использовали как бесплатную няньку для младшего. И вместо того, чтобы благодарить его и всячески подчеркивать его значимость, еще и назначали виноватым, если малыш упал или они вместе что-то поломали.

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Или говорили - ну ты же взрослый или взрослая, поддавайся ему в какой-то игре, он же маленький, тебе что, трудно.

То есть, по сути, предлагали старшему ребенку перманентно врать, изображать из себя маленького и глупого, лишь бы младший успокоился.

Как бы говорили: - солги, и всей семье станет легче. Таким образом, с одной стороны, наделяли старшего несвойственными обязанностями, лишая при этом адекватных полномочий.

Как в такой ситуации не развиться неврозу? Психологи так и называют его - неврозом старшего брата (сестры).

Как правило, этот невроз подпитывается постоянным внушением, что дети должны - да, именно должны - любить друг друга на том основании, что они родные.

Поэтому, если шести-семилетняя девочка не чувствует любви к пятимесячному брату, который все время кричит, а мама к тому же теперь все время с ним носится, а не с ней, она чувствует себя виноватой. За то, что не любит его, что какая-то неправильная.

Чувство вины за то, что всем важным мы делимся с друзьями, а не с сестрой или братом, может оставаться с нами на долгие годы.

Но ничего страшного нет в том, что с ближайшими родственниками у нас будут просто добрые отношения, готовность помочь в случае чего. Это нормально.

Плохих чувств не бывает

Чтобы не оставлять ребенка наедине с отчаянием, взрослые должны не стыдить, не требовать.

А сказать, например: "Да, я понимаю тебя. Ты бы хотела, чтобы мы, как раньше, читали вдвоем. Я тебя люблю так же. Но сейчас должна уделить внимание маленькому, он же совсем беспомощный. А потом обязательно почитаем сказку на ночь ".

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Старайтесь никогда не предоставлять привилегий детям из-за того, что кто-то из них младше.

Это, кстати, вредит и младшим, казалось бы, баловням судьбы. Потому что у них не будет стимула взрослеть психологически. Зачем? Нас и здесь неплохо кормят.

Если дети, к которым родители относятся одинаково ровно, будут понимать, что им не надо конкурировать за благосклонность мамы и папы, они будут сотрудничать, дружить.

А вот требовать любить или наоборот не любить, как было в моем детстве, не стоит.

Как и считать "плохими" или стыдными какие-либо чувства вообще.

Хорошо, если у ребенка сильная психика - он ​​будет бороться за право самому решать, какие чувства и к кому ему испытывать.

А если загонит свой невроз несоответствия семейным ожиданиям внутрь, в сорокалетнем возрасте будет плакать на кушетке психоаналитика.

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