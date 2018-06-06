Блог психолога: о нарциссах и как их распознать

Копірайт зображення Eugenia Maximova/UNSPLASH Image caption Нарциссу всегда нужны другие - зеркала, зрители

Сколько бы историй ни рассказывали нам о злоключениях с самовлюбленным партнером, к таким людям почему-то тянет как магнитом. В чем секрет привлекательности тех, кому до вас нет никакого дела?

Не всматривайся в бездну

Вот именно в их равнодушии. Сразу отмечу важную деталь. На нарциссов "западают" не все, а только люди с определенным психотипом и собственными душевными ранами или детскими травмами.

Более того - именно в их восприятии, то есть - в их глазах, расцветает этот прекрасный, но опасный цветок.

Совсем как в одноименном мифе: Нарцисс только тогда узнал, какой он совершенно красивый, когда увидел собственное отражение на поверхности озера - что делать ему, кстати, запретил оракул Тиресий.

Об авторе Елена Савинова, психолог Окончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1 в отделении кризисных состояний. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

Поэтому для того, чтобы проявить свою сущность, нарциссу всегда нужны другие - зеркала, зрители. Но не равнодушные наблюдатели. А те, кто бы сопереживал, увлекался, радовался и огорчался.

Потому что, как вы, наверное, уже поняли, нарцисс - это пустота. Или, скажем так, лишенный четкого представления о себе человек, к тому же плохо различающий чувства и ощущения.

Поэтому для постоянного подтверждения собственного существования и собственной "хорошести" ему все время нужен кто-то другой.

Поскольку же пустота притягивает наполненность или наоборот - яркие личности тяготеют к "Табула раса", именно они, добрые и отзывчивые натуры - с их богатым внутренним миром, и несколькими высшими образованиями вдруг добровольно попадают на крючок к красивой пустой кукле. Которой также можно посочувствовать.

Да, чуть не забыла - люди с нарциссическим коплексом преимущественно хорошо выглядят внешне.

Это же основы древнегреческой легенды - что равного Нарциссу по красоте юноши не было во всем мире.

Итак, нарциссы - это оболочка, форма, которую бы сам бог велел наполнить тем, у кого слишком много всевозможных душевных сокровищ.

Марионетка или кукловод?

"Ой, как не повезло Лиде, - рассказывает подруга. - Красивая, умная, с собственным жильем и приличной работой влюбилась в некоего Влада. Он красивый, как актер, играющий Шерлока. Но такой же холодный. Такое впечатление, что ему все равно, будут они вместе или нет. Лида всегда сама ему звонит, что-то предлагает. Как-то пробовала "исчезнуть" - неделю продержалась. Затем позвонила - он был спокоен и приветливый, словно ничего не произошло. А у нее уже депрессия началась от его равнодушия".

Вот другая история - о талантливом симпатичном парне Руслане.

Влюбился в красивую девушку, чья холодность еще больше подстегивала, воспринималась им как проявление благородства.

А ее преимущественное молчание во время свиданий казалось проявлением серьезности и заинтересованности.

Ведь он, пытаясь произвести впечатление, рассказывал о Бахе и Фейербахе, о Тычине и Сосюре. Пока она, зевнув, не сказала, что уже устала от его размышлений.

Тогда он перешел к делу - предложил выйти за него замуж. И она ответила, что не против встречаться, но уважает свое личное пространство. На что Руслан обиделся и назвал девушку манипулятором. Но был неправ.

Вечная мерзлота равнодушия

Людей с нарциссическим комплексом действительно часто ошибочно считают манипуляторами. Это мы их такими воспринимаем. Ведь те, для кого они становятся роковыми женщинами или мужчинами, сами охотно приносят себя в жертву.

А какая же жертва без манипулятора?

Любители нарциссов - это те, кто имели слишком требовательных или эмоционально недоступных или эмоционально непоследовательных родителей.

То есть им непросто приходилось зарабатывать хорошее отношение и любовь родителей к себе.

Часто они чувствовали себя дезориентированными. Потому что не знали, когда за одно и то же их будут ругать, хвалить или просто не замечать.

И все же, когда они делали что-то чрезвычайное - получали отличную оценку по тяжелому предмету, наводили идеальный порядок к приходу мамы - все же удостаивались родительского одобрения.

Копірайт зображення Rawpixel/unsplash Image caption Социальные сети побуждают нас выставлять напоказ проявления успешности, идеальности, любви к себе

В подсознании отложилось: всего можно достичь, если очень захотеть и очень постараться. Такая установка одобряется обществом и дает определенные результаты.

Старательные и мотивированные люди действительно многого достигают в жизни, могут состояться как личности.

И когда встречают на своем пути что-то хорошее и недоступное, запускается заложенный в детстве в подсознание механизм.

Они считают, что их избранник потому такой холодный, что его никто по-настоящему не любил. А они своей любовью растопят этот лед. Если же несмотря на все усилия это не удается, слишком настойчивые обижаются и считают себя жертвами коварных соблазнителей.

Эхо по ту сторону зеркала

Нарцисс же по определению не может быть манипулятором, так как это предполагает тесную связь с жертвой, хорошее знание черт ее характера, привычек, предпочтений.

А это слишком обременительно для человека, зацикленного только на себе.

Максимум, на что можно рассчитывать, общаясь с таким человеком - роль зеркала или эха (по аналогии с нимфой Эхо, которая высохла от неразделенной любви).

Откуда же берутся душевно непроницаемые люди?

Ученые считают, что в мире распространяется целая эпидемия равнодушных к другим и влюбленных в себя. На самом деле представление о самовлюбленности нарциссов так же явно преувеличено.

На самом деле они не знают себя. Очевидно, родители лишали их возможности самостоятельно решать, что им нравится, долгое время делали это за них.

Окружив ребенка всем необходимым набором жизненных благ, они требовали определенных успехов.

А при каждой возможности щеголяли перед родными и знакомыми своим красивым и способным ребенком как одним из своих достижений.

Тем, что чувствует сам ребенок, каковы его вкусы и предпочтения, родители не интересовались.

Поэтому мечта юного нарцисса - как можно быстрее выйти из-под опеки и больше по возможности туда не попадать. Отсюда и такая ревностная охрана такими людьми собственного жизненного пространства и независимости.

Да и социальные сети не поощряют к эмпатии. Зато побуждают выставлять напоказ проявления успешности, идеальности, любви к себе.

Если это вас привлекает, и вы готовы служить без взаимности - решать вам.

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