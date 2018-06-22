Как отдыхать правильно. Советы психолога

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Нужны ли отпуск, далекое путешествие с яркими фото оттуда - на зависть всем - или лежание на переполненном пляже, чтобы почувствовать настоящее расслабление и прилив сил?

Или это только привычные стереотипы?

На крючке часовой стрелки

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Прежде чем решать, как лучше отдохнуть, выясним, что нас обычно больше всего утомляет. Хотя все люди разные, определенные закономерности все же существуют.

Об авторе Елена Савинова, психолог Окончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1 в отделении кризисных состояний. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

На первом месте - необходимость следить за временем, придерживаясь рабочего графика. Всегда спешить, с ужасом глядя на часы, и пытаться везде успеть.

Иногда, особенно когда нужно идти на работу, очень хочется поспать еще хотя бы полчасика. И мы делаем титанические усилия, заставляя себя все же собраться и идти. А в выходные, наоборот, просыпаемся рано, и весь день ходим полусонные. А отдохнуть так и не удается.

Так мы ради работы или повседневных забот пренебрегаем потребностями организма. Его резервы исчерпываются, и мы становимся раздражительными или апатичными, даже любимая работа не приносит прежнего удовольствия.

Очень утомительно также однообразие жизненного ритма. И даже не столько оно, сколько невозможность из этого замкнутого круга вырваться. Вы всегда что-то кому-то должны - должны готовить завтраки и ужины, предварительно позаботившись о необходимых продуктах, собирать детей в школу или садик, собираться на работу сами.

А в выходные - стирать и гладить вещи, убирать, проверять уроки. Возможно, ходить вместе с семьей на прогулку, в кино или в гости. И несмотря на идилличность картинки, ощущение, что живете не для себя, делаете вещи нужные, но нужны не исключительно вам, не покидает. И хотя все делаете вроде бы правильно, все чаще кажется, что вами пользуются, не вы живете, а живут за счет вас.

Чемодан без ручки

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Необходимость делать то, что нужно, а не то, что хочется также очень сильно напрягает. И "нужно" это, конечно, всегда кому-то. Пусть даже вашим близким, но не вам. Речь идет даже не столько о "добрых делах", которые мы делаем, пытаясь быть хорошими, а о самом ритуальном общении ни о чем.

У каждого из нас есть такие отношения, которые психологи называют поглотителями времени. От себя добавлю - и энергии, которую полезнее было бы использовать хотя бы на лежание на диване и размышлениях о смысле жизни.

Посчитайте, сколько времени у вас уходит на разговоры по телефону или переписку в интернете с людьми, общение с которыми уже себя исчерпало.

Но все еще держится на этом самом, кем-то выдуманном "неудобно". Неудобно не отвечать на ненужные звонки, не выслушивать, фальшиво сочувствуя, перипетии чужой жизни. Неловко первым пресечь отжившие контакты. Это же сколько рассказов можно было бы написать, картин нарисовать, сколько изучить, сколько кругов по парку или стадиону намотать за это время!

Самое обидное, что виноваты в такой бессмысленной растрате времени и сил не те, кто навязывает общение, а мы сами. Мы не можем его прекратить.

И наоборот - встреча с людьми, которых нам действительно не хватает, которым так много всего хочется сказать, услышать от них, часто откладываем на потом из-за собственной озабоченности.

Плыть по течению

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Так же на неопределенное время откладываем и многое из действительно нужного, что добавило бы нам здоровья, уверенности в себе, понимания мира - занятия спортом, изучение чего-то, чтение. Незавершенные дела, невыполненные обещания порождают ощущение собственной несостоятельности, никчемности. Это тоже очень обессиливает.

Поэтому мы думаем, что просто устали. А чтобы сделать полную перезагрузку, ждем отпуска. Мол, вот куда-то поедем, и все как-то само собой решится. Хотя из опыта предыдущих лет знаем, что все обычно остается так же, как было. А мы еще и переживаем послеотпускную депрессию.

На самом деле, чтобы выйти из привычной рутины и расслабиться, совсем не нужно привязываться к определенным датам или сезонам. Начинайте отдыхать прямо с завтрашнего дня. Ничего не планируйте и забудьте слово "должна" или "должен" хотя бы на две недели. Оставьте самое необходимое, например, работу и кормление детей. Все остальное - посещение родственников, встречи с давними друзьями, ремонт, сбор каких-то справок, генеральная уборка пусть подождут до лучших времен.

Плывите по течению. То есть, если раньше выходили с работы и бежали домой делать кучу дел, - съездите на реку. Не любите купаться - просто посидите на берегу, посмотрите на воду, деревья, закат.

Сделать что-то не так

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Чаще будьте наедине с собой - возможно, вы хотели принять какое-то важное решение, но не было времени как следует обдумать его.

Делайте что-то несвойственное вам - начните плавать, ходить пешком на работу, съездите на выходные в другой город, просто наугад, не планируя. Или проспите целый день и не чувствуйте угрызений совести. То есть, почувствуйте, что вы свободны, что можете так строить жизнь, как вам хочется.

Отключите телефон и интернет, предупредив близких друзей и родственников. Побыв "офф-лайн" пару дней, сами удивитесь, как много у вас высвободится времени. И поймете, за кем действительно соскучились, а о ком и не вспомнили.

Поэтому когда вернетесь к привычной жизни, у вас точно все будут спрашивать, где вы так хорошо отдохнули. А может, у вас начнется совершенно новая жизнь.

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