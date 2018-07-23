Берегись автомобиля: особенности национального поведения за рулем

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Читая чуть ли не ежедневно о смертельных инцидентах на дорогах, где количество жертв идет на десятки, я задумалась: почему так происходит?

Что оказывается сильнее основного человеческого инстинкта самосохранения: амбиции, желание самоутвердиться, выжимая "газ"? Или наоборот - легкомысленное отношение к жизни из-за его глобального обесценивания?

Каждый случай, конечно, имеет свои обстоятельства. И вряд ли водитель, нажимая на педаль газа сильнее, чем разрешено, или решая обогнать другое авто на узкой дороге, рационально взвешивает все "за" и "против" собственных поступков.

Наоборот - из-за нехватки времени на рассуждения за рулем мы действуем автоматически, на подсознании. Что же там происходит в нашем подсознании, что по количеству человеческих смертей в ДТП мы - одни из лидеров в Европе.

Об авторе Елена Савинова, психолог Окончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1 в отделении кризисных состояний. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

Учитывая, что на дороге одновременно взаимодействуют сотни людей, ежеминутно принимающие определенные решения, которые зависят не только от уровня их компетентности, но и от особенностей характера, эмоционального состояния, уровня культуры, даже системы ценностей и мотиваций, поведение на дорогах - важный показатель . Если не национального характера, то, по крайней мере, социального психологического состояния.

И выводы напрашиваются неутешительные. Конечно, если бы вместо вереницы авто мы видели перед собой очередь из людей, вели бы себя иначе. Вряд ли лезли бы с кулаками или ругались последними словами. Хотя существует и понятие "психология толпы", иногда страшной и непредсказуемой, в отличие от отдельных людей, которые сами по себе вроде бы симпатичные и доброжелательные.

Утка на трассе

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Автомобиль в определенной степени обезличивает. Двигаясь за рулем, человек ассоциирует себя с машиной.

Недаром же, описывая новый дизайн, промоутеры наделяют авто человеческими чертами: агрессивное, нахальное, загадочное, хищное, непредсказуемое. Так же, передвигаясь в автомобильной "толпе", мы воспринимаем других участников движения как "большого черного хама" или "бестолковую красную курицу".

Как-то сама наблюдала, как движущийся впереди автомобиль то и дело перестраивался из одной полосы в другую, обгонял. А потом вдруг резко сдал вправо и остановился.

Честно говоря, мысленно называла водителя "придурком", пока не увидела, что остановился он, потому что заметил на обочине дороги дикую утку (трасса шла мимо озера), которая невесть зачем выбежала из камыша. Мужчина поймал птицу и отнес ее поближе к воде.

Конечно, это не дает ему права нарушать правила. И такая сентиментальность по отношению к животным еще не означает, что этот водитель пропустит на переходе дедушку.

И все же, возмущаясь чьим-то, на наш взгляд, неадекватным поведением, стоит задуматься, что реальность может быть не такой, какой нам кажется. И чаще вместо бездушных металлических коробок представлять людей в них с их различными жизненными обстоятельствами.

"Налий бензину й кави"

И все же определенные обобщения относительно особенностей психологического состояния общества в зависимости от стиля вождения сделать можно.

1. Чрезмерная агрессивность. Причиной агрессии почти всегда быват страх, неуверенность в себе, ощущение неконтролируемости собственной жизни, жертвенный комплекс.

Например, человек, который утром поругался с женой из-за того, что мало зарабатывает, а потом опаздывает, стоя в пробках, на работу, где опять обругает шеф, а он понимает, что от него мало что зависит. Вот коллективный портрет рядового украинского водителя.

2. Тотальнае неуважение к себе подобным и в первую очередь к себе самим. Возможно, это еще отголоски постсоветских времен с осознанием того, что путь к лучшей жизни надо прокладывать, расталкивая других и вырывая себе какие-то блага локтями и зубами.

Именно такой стиль поведения и наблюдаем на дорогах. Люди, которых часто унижали, а именно такой еще недавно была наша система воспитания, как правило, не уважают себя.

Отождествляя себя с авто, мы переносим на него не только собственные эмоции и настроение, но и представление о своем месте в жизни. Поэтому для некоторых (особенно для мужчин) просто невыносимо смотреть, как другие его обгоняют, а он, такой честный и правильный, отстает. Он чувствует себя лузером и изо всех сил давит на газ.

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3. Фальшивое представление о вселенской справедливости. Именно в эту ловушку попадает водитель из предыдущего пункта. "Почему им можно, а мне - нет?" или "Я что, хуже других?", - возмущается он и едет на красный свет.

4. Правила придуманы для слабаков. Вряд ли все, кто значительно превышает разрешенную скорость, спешат, например, в роддом или за лекарствами для больного ребенка, когда время идет на минуты. Просто у нас, к сожалению, принято иронически относиться к нормам и снисходительно - к их нарушителям.

5. Подмена настоящих достижений фейковыми. Ну где еще можно так наглядно продемонстрировать себе собственное превосходство над другими, как за рулем автомобиля, в котором воплощены новейшие технологии. И хотя водитель такой чудо-техники лично никак не причастен к тем научных достижений, все же чувствует себя сверхзначимым по праву их собственника.

Как это скучно, думают некоторые, годами учиться, работать над собой. Другое дело - сесть за руль и, обгоняя остальных "неудачников", быстрее всех доехать из пункта "А" в пункт "Б". Цель достигнута. Человек самоутвердился за счет своей машины.

6. Обесценивание жизни. Люди, которых часто унижали, не чувствуют своей значимости как человека. А значит, подсознательно не ощущают ценности собственной жизни. Иными словами, им нечего терять. Поэтому часто так безрассудно и неоправданно рискуют за рулем просто ради порции адреналина, которого им больше негде взять в их, как им кажется, пресной и скучной жизни.

Конечно, есть еще много причин ДТП, не связанных с психологией: состояние дорог, безнаказанность, взяточничество на курсах водителей. Но анализировать их - не в моей компетенции.

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