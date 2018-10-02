Блог психолога: как отличить осеннюю хандру от депрессии

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Когда на смену солнечному лету приходит осень с мрачными, иногда дождливыми утрами и долгими вечерами, многие грустят, чувствуют себя обессиленными и раздраженными. Заглядываешь в компьютер - там сплошной плач по мимолетному лету и вопрос, где найти силы настроиться на беспросветную серость осени и холод зимы.

И вот уже по офисам, улицам, остановкам, как опавшие листья, шелестит слово "депрессия".

"Не могу встать с постели" - это диагноз?

- В последнее время мне так трудно просыпаться, - рассказывает Настя. - А когда все же выхожу на улицу, все кажется враждебным. На работе коллеги почему-то тоже стали неприветливыми. Это у меня депрессия? - спрашивает.

- Я себя заставил таки выйти из дома, - говорит Павел. - Но постояв десять минут на остановке в ожидании маршрутки под мелким дождем, вернулся домой. Почувствовал, что просто физически не могу никуда идти. Позвонил в офис, сказал, что заболел. А летом перед работой еще в Днепре успевал искупаться. Что же будет зимой?

- А меня с наступлением осени все и все раздражают - муж, дети, работа. Вообще не понимаю - вся эта суета - работа, школа-детсад, дом - и есть жизнь? - сетует Светлана. - А потом что - пенсия?

На самом деле вряд ли у кого-то из этих троих депрессия. Разве что состояние Светланы может вызвать беспокойство. Но то, что ее все "раздражает", все же свидетельствует: женщина контролирует ситуацию, но ей надо хорошо отдохнуть.

Бывает ли погода плохой

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Депрессия же - это состояние, которое сопровождается безразличием, апатией, потерей мотивации к жизни.

Ему предшествует обычно астенический синдром или синдром хронической усталости. Поэтому люди, которые много работают, пренебрегают отдыхом, часто путают эмоциональное истощение, выгорание с депрессией. Хотя одно может вызвать другое.

Осень, зима или лето сами по себе не могут вызвать депрессию. Просто наступление осени тем, кто любит солнце и тепло, или весны - людям "зимы" приносит физический и душевный дискомфорт.

У одной моей знакомой наоборот портилось настроение с приходом мая. Она не любила палящее солнце, имела аллергию на цветы, не знала, куда деть детей во время каникул. Словом, страдала.

Зато с середины сентября наступало ее время - она ​​укутывалась в теплый шарф и ныряла в холодную мглу.

Здоровый человек воспринимает погодные изменения адекватно. Как и принимает любые жизненные изменения вообще. Радуется, например, красочным деревьям, новому свитеру, который, наконец, может надеть, домашнему уюту после дождливой улицы.

Для тех же, кто уже давно имел преддепрессивное состояние, межсезонье, вероятно, становится последней каплей, своеобразным спусковым крючком.

Сам себе антидепрессант

И все же, плохое настроение не стоит путать с болезнью. Ведь клиническая депрессия - болезнь, связанная с нарушением метаболизма серотонина, допамина и (или) норадреналина в коре головного мозга.

Она также может быть реактивной, то есть возникать как реакция на травму (тяжелая болезнь, смерть близких, развод), с которой человек не может справиться самостоятельно.

Ее признаки - потеря или набор веса из-за отсутствия аппетита или наоборот чрезмерная тяга к еде. Нарушение сна или бессонница в течение нескольких ночей.

В дополнение - потеря смысла жизни, ощущение безысходности, суицидальные мысли. Поэтому здесь необходимо специальное лечение.

"Легкий" вид депрессии, из которой можно выйти усилием воли и без таблеток - поведенческая. Это когда человек из-за лени или полосы невезения не хочет выходить на улицу, делать физические упражнения, общаться. Но ценность и смысл жизни еще оценивает адекватно.

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Здесь помогут занятия с психологом, мотивирующее событие - новая работа, влюбленность или поход в спортзал, и даже пару часов быстрой ходьбы в день.

Но что точно усилит подавленное состояние - так это алкоголь и курение. Поэтому не "лечитесь" ими.

Итак, если с вами ничего такого не произошло, а просто не хочется идти на работу, не можете удержаться, чтобы не съесть пирожное или невыносимо раздражает человек, у вас обычная осенняя хандра.

"Гнев, направленный на себя"

Особенно точный маркер - когда кто-то или что-то раздражает, бесит, злит. Тогда депрессии с ее безэмоциональностью у вас точно нет.

Знаю несколько примеров, когда мужчина с женщиной жили, как кошка с собакой, все время ссорились, ругались. Но как только один из них ушел, другой впал в депрессию.

Недаром же Фрейд говорил, что депрессия - это гнев, направленный на себя.

Выяснилось, что у жены была потребность переносить недовольство миром, в первую очередь собой, на кого-то. Ближе всех был муж. Он ушел - раздражение осталось. Женщина впала в отчаяние, обвиняя себя в собственном жизненном поражении.

Чтобы не поддаваться хандре, влиянию погоды или настроения, старайтесь не контролировать все вокруг и оценивать, насколько оно хорошо или плохо для вас. А вместо этого - наблюдать, созерцать.

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Например, видеть не только лужи на асфальте, но и распластанные там желтые, рыжие, красные листья - на синем! Хорошо? А так бывает только осенью, и только в дождь.

Психологи считают депрессию попыткой переделать собственное прошлое, тревожность - попыткой контролировать будущее. Поэтому будем жить в настоящем.

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