Блог психолога: как не обижаться на родителей?

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Почти каждый из нас, размышляя над тем, почему так фатально не везет, хоть раз обвинял в этом родителей.

Которые слишком строго или наоборот небрежно воспитывали, уделяли мало внимания, оставляли самих, отправляли в деревню.

Тяжелое детство

Многие живут с постоянной обидой на мать или на отца. Которая, с одной стороны, является удобным оправданием собственных неудач, мол, что вы хотите, у меня же было тяжелое детство. С другой - обидой легко компенсировать вину за то, что редко видимся, не помогаем. И что самое главное - за собственное безразличие к теперь уже слабым родителям.

Это же стыдно - не любить, не хотеть ехать, как у нас принято говорить, "домой" (в родное село или небольшой городок). Хотя сами уже лет двадцать в столице, где имеют собственный "дом". Здесь обида является защитным механизмом от угрызений совести.

Про автора Елена Савинова, психолог Окончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1 в отделении кризисных состояний. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

Одна клиентка, назовем ее Ларисой, много лет жила в болезненном диалоге с матерью, с которой почти не виделась. Ее, уже немощную, забрала к себе младшая сестра. С ней у Ларисы тоже плохие отношения. Поэтому ее пасхальные визиты заканчивались бурной ссорой, во время которой она вспоминала родным маленькие и большие детские обиды.

"Неправильная" каша

Их же с болью рассказывала мне. Главным упреком в адрес матери было то, что родила и, по мнению клиентки, значительно сильнее любила младшую дочь. Доказательств этого у Ларисы было достаточно, и она ими охотно делилась.

С тех пор, как появилась младшая, старшую начали на все лето отправлять к дедушке с бабушкой, хоть она очень просила ее забрать. Сестре покупали сладости, а ей в свое время мать отказывала, потому что не хватало денег.

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Со слезами на глазах сорокапятилетняя женщина рассказывала, что когда она возвращалась из школы, в пустой холодной квартире (мама - на работе, сестра - в саду) ее ждала одна и та же перловая каша. Она любила гречневую. Но мать, хоть и знала об этом, по ее твердому убеждению, умышленно готовила гречневую только на выходные - когда дома собирались все. Поэтому Лариса каши не ела, а мать ее за это постоянно ругала, даже несколько раз ударила.

Скороговоркой Лариса говорила о том, что горшок с кашей на плите всегда был закутан старым теплым платком, чтобы еда дольше оставалась теплой. Что жили они бедно - мать их растила сама. Отсюда - и такой кулинарный аскетизм. Но возвращаясь с работы, мама умудрялась приносить из местной столовой две котлеты. Однако женщина была уверена, что это - для любимой младшей дочки.

Затем мы вместе вспомнили, что в те времена гречневая крупа была в дефиците, ее выдавали по каким-то приглашениям. И может поэтому ... -, начала я. Но Лариса сразу закричала и замахала руками. Очевидно, психоанализ слишком приблизил женщину к разрушению ее собственного мифа о черствой матери как источнике ее несчастий.

Поэтому она мгновенно принялась восстанавливать стену своего болезненного мировоззрения, снежным слоем "накатывая" мамины грехи перед ней. От нее, мол, и неумение правильно обращаться с мужчинами (мама была одинокой, родила их от разных отцов). И плохие манеры и образование - чему и за что могла ее научить простая заводская работница? Потом выяснилось, что и ей, и сестре "случайно" удалось-таки закончить вузы. И комплекс бедности - она ​​тоже всю жизнь считает копейки.

Обида на отца - потому что его не было

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Конечно, Лариса - собирательный, но построенный на реальных фактах образ, в котором отразились типичные обиды взрослых детей.

На отца, как правило, обижаются за то, что его или вообще не было, или он бросил мать. Некоторые, правда, обвиняют еще и мать в том, что это она его довела.

Отцу вменяют равнодушие или чрезмерную жесткость, отсутствие денег, плохие привычки. Среди экзотических обид - неправильное происхождение, вмешательство в личную жизнь, из-за чего выбраны не та профессия, не та женщина или мужчина, нет детей.

Наверное, у многих из этих претензий есть рациональное основание. И обобщенно их можно охарактеризовать психологическим термином "перенос". То есть, свойственное инфантильным личностям нежелание взять на себя ответственность за собственную жизнь. И попытки переложить вину за результат такого безответственного поведения на кого-то.

Как привыкли с детства, когда со всеми бедами бежали к папе или маме - на родителей. Тем более, что они пожилые, значит, слабее. Мы от них уже не зависим, поэтому сдерживающих факторов почти нет. И теперь в воображении можно отомстить и за безвкусную кашу, и за рыбий жир, и за пощечину.

"Любите меня за то, что я умру"

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Но поступая так, мы вредим прежде всего себе. Обижаясь на родителей, мы остаемся в прошлом, в детстве, не давая себе возможности стать психологически взрослыми и строить свою жизнь, не оглядываясь постоянно в прошлое.

Во-вторых, обида на то, что нельзя изменить, является деструктивной по своей сути. Она парализует активность, способность развиваться, порождает иллюзию безнадежности.

Еще одна причина обиды на родителей - невозможность осознания их смерти и собственной боли и вины за то, что уделяли им так мало внимания. Таким образом люди, как ни странно, подсознательно проявляют любовь к матери или отцу. И опять же - желание вернуться в детство, каким бы оно ни было.

Если это так, если нас мысленно туда так тянет, значит нам было хорошо. А это значит, что наши родители не были такими уж плохими. И за это их уже стоит поблагодарить. Тем более, что они так же всего лишь люди. Хотя для нас и главные.

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