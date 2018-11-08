Блог психолога: как не делать того, чего не хочешь

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Так и хочется добавить - и чтобы тебе за это ничего не было. То есть, чтобы не потерять любимых, друзей, работу.

Один день для себя

От психолога Галина возвращалась как на крыльях. Она потому что перед этим уже решила, что заболела какой-то неизвестной, но наверняка тяжелой болезнью.

В последнее время жила автоматически - просыпалась, что-то ела, бежала на работу. Иногда даже ходила куда-то, правда без особого желания.

Ну а как откажешь, если тебя зовут на день рождения или надо ехать к тете, которую она, правда, не любит. Но там дважды в год собирается вся родня, и мама сказала, что без нее не поедет.

Психолог отверг наличие болезни, зато обнаружил у женщины обычный невроз и как следствие - постоянную усталость и апатию. А чтобы от этого избавиться, предложил "всего-навсего" не делать того, чего не хочется. Хотя бы в течение одного дня.

Задача оказалась не из легких - Галине не хотелось почти ничего из того, что она обычно делала в течение дня. Самое страшное, что так она жила уже несколько лет.

На следующий вечер молодая женщина уже подсчитывала потери от собственного самоуправства.

Да, она сказала редактору, что не будет писать статью о заслугах местного бизнесмена, потому что у нее болит голова. Хотя на самом деле - из-за того, что считала его непорядочным и нечестным. Редактор посмотрел выразительно, но настаивать не стал.

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Отказала родственникам из другого города ночевать у нее, из-за чего поссорилась с мамой.

Не брала трубку, когда много раз звонила подруга. В итоге та пришла к ней, и услышав в ответ, что ничего не произошло, просто не было времени разговаривать, хлопнула дверью. Затем Галина узнала, что деньги она одолжила у другой подруги.

Упражнения против невроза

Потом сказала "нет" своему парню на очередное предложение прийти вечером к ней. Эти удобные для партнера отношения без будущего давно уже были для женщины обременительными. И она боялась, что если откажет, парень больше не позвонит.

Было еще несколько мелких "упражнений" против невроза - не уступила место не столько пожилой, сколько наглой женщине, не пошла с соседкой за компанию вечером бегать. Даже английский не учила, потому что просто не хотелось. А вместо полезного салата съела большое пирожное. Затем съела еще и салат.

Все вроде сделано правильно, но вместо облегчения Галина чувствовала растерянность и неопределенность.

А главное, чувствовала себя не собой - милой, приятной, заботливой, а какой-то ... неблагодарной эгоисткой. Да, именно от этого в детстве ее часто предостерегала мама.

Теперь маме из-за нее плохо, любимый, разумеется, больше не позвонит, а в глазах шефа она навсегда потеряла звание безотказного работника.

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Когда поделилась сомнениями с психологом, тот наоборот похвалил и посоветовал быть еще решительнее.

Шефу надо было сказать, что не будет писать о том типе, так как считает его негодяем, маме - чтобы она занималась родственниками сама. Подруге - что не хотела с ней говорить. А партнеру вместо того, чтобы что-то придумывать, предложить позвонить, когда надумает жениться на ней.

Хорошо на словах, а в жизни?

Многие считают такие советы теоретическими и несовместимыми с реальной жизнью. Часто слышу, что делать то, что хочется, могут лишь те, у кого нет семьи, есть много денег, и они ни от кого не зависят.

Но вместе с тем каждый из нас может вспомнить хотя бы одного человека из собственного окружения, который не является ни очень богатым, ни лишенным близких. И все же при этом независим, имеет собственное мнение, не боится идти наперекор, если что-то противоречит его принципам.

Таких людей называют харизматичными или неудобными. Их далеко не все любят, но большинство уважает, их мысли принимают во внимание. А еще немного завидуют их независимости. И умению быть собой.

Кроме того, не делать того, чего не хочешь, - не значит выполнять все свои прихоти. Хотя второе тоже полезно для психического здоровья, если оно не вредит другим.

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Имею в виду необходимость прекратить выполнять чью-то волю, если тебе это не нужно. Из страха осуждения, одиночества, непонимания.

Например, если стремясь понравиться будущему мужу, представляешь из себя богиню секса и хорошую хозяйку, потом придется играть эту роль, пока не надоест.

Когда же произойдет семейный бунт, брошенный муж не будет понимать, что и когда пошло не так.

А теперь - все в сад!

Одна известная писательница рассказывала, как в 12 лет решила стать душой компании, хотя на самом деле была интровертом и не хотела ни с кем общаться. И все же хотела иметь друзей.

Поэтому она уговорила родителей приготовить праздничный стол и уйти из дома, пригласила одноклассников. Когда же через час они ей надоели, просто открыла дверь и сказала, чтобы все убирались.

Сделать так, как она, или наоборот - самому сбежать из какого-то очень скучного общества хотелось много раз едва ли не каждому из нас, взрослых. Но поступить так решались, наверное, единицы. Ибо над нами, в отличие от детей, уже тяготеют социальные нормы, навязанные роли, страхи и тревоги.

Как следствие - многие люди живут не своей жизнью, только и говоря "так сложилось", "не судьба", словно о ком-то постороннем.

Поэтому не делать то, чего не хочешь - задача номер один на пути к себе.

Как действовать конкретно - хотя бы так, как Галина. Которую, кстати, не выгнали с работы, но не поручали больше писать заказных статей.

Подруга больше не занимала денег и не звонила, и стало понятно, что настоящей подругой не была.

Тот парень не женился на Галине. Но потому, что она, переосмыслив все, уже этого не хотела. Однако она счастлива в браке с другим, с которым может быть сама собой.

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Но главное - Галина прекратила чувствовать себя виноватой, когда она делала что-то, что кому-то не нравилось, стесняться собственных желаний или мыслей. Даже выражение ее лица изменилось на уверенное и спокойное.

И мама, поняв, что дочь таки стала законченной эгоисткой, недолго горевала. Пошла на йогу, в кружок флористов, записалась в университет третьего возраста.

Теперь встречи с дочерью она планирует за две недели. Признается, что всю жизнь жила для кого-то, и теперь время подумать и о себе.

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