Блог психолога: послушный ребенок - мамина радость или будущий козел отпущения?

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Многие родители понимают воспитание как процесс преобразования несознательного и непредсказуемого маленького существа в удобную покорную личность. Не доверяя себе, неуверенные люди с низкой самооценкой так же воспринимают и собственных детей.

Не учите меня жить

Такие "люди действия" убеждены, что если они вовремя не возьмутся за собственных детей, ничего путного из них не вырастет. И вообще - ребенком все время нужно "заниматься".

На самом деле к кипучей деятельности таких взрослых побуждает собственный невроз и желание контролировать все вокруг себя. Мысль о том, что дети могут как-то сами до всего дойти, сделать собственные ошибки и выводы, не приходит им в голову.

Мол, они же хотят для детей лучшего. Как когда-то и их родители хотели, "чтобы им за них не было стыдно".

Итак, на самом деле, такие тревожные, ориентированные на общественное мнение мамы и папы руководствуются страхом перед неизвестным (собственными детьми), недоверием к ним и стыдом за них перед другими. Чем сильнее эти чувства, тем жестче воспитание.

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Вызывает удивление, что современные люди пользуются правилами и нормами чуть ли не столетней давности, считая их единственно верными только потому, что так делали их мама и бабушка, да к тому же вероятно и прабабушка. Им даже в голову не придет спросить, кому и зачем это нужно.

Соблюдать определенные ритуалы вместо того, чтобы искренне поговорить с ребенком, означает для невротических родителей держать ситуацию под контролем.

Разбитая тарелка - плохая примета

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Например, в одной семье бабушка, которая время от времени приезжала в гости, терпеть не могла, когда кто-то ест не на кухне. Мама же приносила сыну обед на подносе в комнату. Мол, пусть ребенок расслабится после многочасового сидения в школе.

Такая вроде бы мелочь спровоцировала семейную драму. Однажды мама уехала на несколько дней в командировку, а бабушка вплотную занялась воспитанием десятилетнего внука. Она криком заставляла его есть на кухне, тот сопротивлялся, плакал. Бабушка была непреклонна, упрекала, что мать его совсем избаловала. Говорила, что еду в постель носят только тяжело больным или инвалидам, и он еще вообще не имеет права голоса по возрасту. И его дело - телячье.

Казалось бы, для чего обсуждать эти мелочи? Потому что именно не вымытая тарелка, брошенные не там носки и не закрученный тюбик с зубной пастой влияют на судьбы людей. Что уж говорить о крышке унитаза! Это вообще почти архетип.

Словом, когда приехала мать, бабушка с внуком уже вели позиционную войну. Мама, которая соскучилась, конечно, сразу же позволила сыну есть привезенные вкусности в комнате. А бабушка сделала неожиданные выводы - что дочь ее не уважает, не любит, не ценит ее мнение. Потом - она уедет, а сынок с таким воспитанием вырастет монстром, и дочь с ним непременно еще наплачется.

Прошло десять лет. Бабушка больше не приезжала. И внук ехать к ней отказывался, называя это путешествием в логово зверя. Правда пророчество не оправдалось - парень учится в университете за рубежом, помогает маме. Но бабушка считает его невоспитанным и распущенным.

Пластилиновый я

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Что же происходит с психикой и личностью послушных детей? Прежде всего, они учатся подавлять сильные эмоции - гнев, отчаяние, обиду, восторг. Потому что их проявление как нечто ненормальное осуждают родители. Чувствовать дети продолжают, но проявлять эмоции и рассказывать о них стесняются. Поэтому им с детства приходится вести двойную игру - "я - настоящий против меня такого, каким вы хотите меня видеть".

Впоследствии такие люди и сами не понимают, что для них хорошо, а что плохо, чего хотят они, и чего - от них.

Привыкают к мысли, что их настоящий мир, желания никому не интересны, главное - чтобы хорошо обращались. Что от них мало что зависит, что старшие - умнее априори. Это порождает инфантильность, безответственность, неверие в собственные силы. Что это, как не типичный портрет жертвы? Хотя родители послушных детей вряд ли с этим согласятся.

Вот их типичные ошибки и советы, что можно им противопоставить:

• Негибкость в соблюдении норм и правил, некритичный подход к ним. Спросите себя, так ли важна для вас железная дисциплина или все-таки стоит прислушаться к мнению ребенка и в чем-то сделать для него исключение.

• Неотвратимость наказания. Опасаясь потерять авторитет в глазах детей, родители придают преувеличенное значение наказанию за вину. Тем самым устраняют симптомы "болезни", не углубляясь в ее причины. Лучше поговорить с дочерью или сыном и попытаться понять, почему он или она поступили именно так.

• Преимущество содержания над формой. Как часто мы думаем, что не важно, как мы говорим, главное - о чем. И якобы чем строже выразим свои требования, тем более вероятно, что нас послушаются. С детьми все наоборот. То же, что сказано с уважением, теплотой, твердо, но доброжелательно, воспринимается совсем по-другому.

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Преимущество слов над действиями. Многие все еще считают, что воспитывать - это говорить, что и как надо делать, а самим поступать по-другому. На самом деле, считают психологи, мы слишком много говорим. А чтобы понять нас, детям часто не хватает опыта. Так не лучше ли самим демонстрировать то, чего мы хотим от них?

Многие все еще считают, что воспитывать - это говорить, что и как надо делать, а самим поступать по-другому. На самом деле, считают психологи, мы слишком много говорим. А чтобы понять нас, детям часто не хватает опыта. Так не лучше ли самим демонстрировать то, чего мы хотим от них? Преувеличение значения детского проступка. Ребенок пугается родительского гнева и теряет способность анализировать свои действия. Единственная мысль - чтобы скорее оставили в покое. Поэтому не драматизируйте, не угрожайте, не пытайтесь докричаться до ребенка, который плачет или в истерике. Сначала успокойтесь оба. В таких ситуациях лучше не говорить, а обнять, прижать к себе.

В конце концов, доверяйте детям. Тогда и они поверят в то, что смогут справиться с любыми трудностями.

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