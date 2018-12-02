Блог психолога: как поднять самооценку
Достаточно ли каждое утро повторять перед зеркалом: "я самая обаятельная и привлекательная"? Или все гораздо сложнее?
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"Свет мой, зеркальце, скажи ..."
Эта немного забавная практика возникла в результате стремления решать сложные проблемы с помощью легких решений.
Подобная медитация заключается в уговаривании себя, но одним только самовнушением чувство собственного достоинства развить не получится. Хотя в качестве первого шага, настройки себя на позитив, повода расправить плечи, улыбнуться, она - вполне себе приемлема.
Но никакие сугубо поведенческие попытки создать красивый образ самого себя не помогут, если мы в него не верим, если они оторваны от поступков, решений, которые мы принимаем в повседневной жизни. То есть от того, что подтверждало бы наше мнение о себе. Потому что тогда это похоже на самообман.
Многие считают - достаточно произвести впечатление, держать хороший мину при плохой игре - и успех обеспечен. Но самооценка только в определенной степени зависит от того, что о нас думают другие.
В основном, это наше представление о том, за что нас можно уважать. И стоит ли вообще.
Поэтому когда мы, стоя перед зеркалом каждое утро, говорим, какие мы хорошие, честные, благородные, а сами ленимся хотя бы сделать зарядку, обманываем на каждом шагу, равнодушны к чужой боли, ничего, кроме невроза несоответствия, это не принесет.
Не в деньгах счастье, а в чем?
Например, одному бизнесмену путем махинаций удалось "сколотить" большое состояние. Но сами по себе дом, автомобиль, дорогие вещи радовали его недолго.
В поисках причины недовольства, он ринулся зарабатывать еще больше. Однако богатство, несмотря на завистливые взгляды окружающих, не помогало обрести душевную гармонию. Ведь в своих собственных глазах этот "успешный человек" оставался банальным ловкачем, который обвел всех вокруг пальца.
Для спасения своего "я" он занялся благотворительностью, начал писать книгу, наняв "литературных секретарей" - словом, изо всех сил пытался восстановить свой положительный образ. Пока не дошел до кабинета психолога.
Правда, он был достоин уважения хотя бы за сообразительность и умение критически оценить свои поступки.
Мужчина почти загнал меня в тупик вопросом о том, если бы он принял себя как проходимца, с его самооценкой было бы все в порядке? И что он осознает, что если бы в свое время не пошел на сделку с собственной совестью, его семья до сих пор жила бы в двухкомнатной хрущевке.
И что тогда его самооценка вряд ли была бы выше, чем теперь. А так хоть его сын может быть кристально честным - за родительским счет.
Достигнуть или не утратить?
Якобы в попытке оправдаться мужчина переложил ответственность на сына, мол, для него же старался, чего не сделаешь ради детей.
Но самоуважение - это внутреннее убеждение, что мы заслуживаем счастья и достойной жизни. Следовательно, ожидать, что кто-то нам его даст, все равно, что надеяться достичь хорошей физической формы, когда кто-то за нас будет потеть в спортзале.
Неизвестно еще, не будет ли страдать его сын от подсознательного чувства долга и вины за незаслуженное богатство, от определенности и предсказуемости его жизни. Ведь высокого мнения о себе обычно те, кто сам ставит амбициозные цели и достигает их.
Люди с низкой самооценкой, как правило, занимают оборонительную позицию по отношению к миру и руководствуются страхом потери, неудачи. Их задача - не стремиться к новым высотам, а не потерять то, что есть.
Им не свойственно быть успешными. Поэтому, даже когда они чего-то достигают, воспринимают это как случайное везение, обесценивают собственную победу.
Почему так важно хорошо к себе относится?
Осознание себя честными, порядочными, открытыми людьми приносит радость и удовольствие. А самоуважение делает нас устойчивыми к вызовам повседневной жизни.
Например, мы не будем завидовать другим, потому что не воспринимаем их успех как угрозу собственному благополучию. Как это обычно делают неуверенные в себе люди.
Не будем совершать неблаговидные поступки, потому что нам есть что терять - отношение к себе.
И наоборот, от тех, кто себя не уважает, можно ожидать предательства, обмана, на них не стоит рассчитывать. Ведь их низкая самооценка также требует подкрепления. По принципу - чем хуже, тем лучше.
Психологи считают, что даже люди с комплексом неполноценности могут обрести уверенность в себе. Для этого им нужно:
- Быть честными с собой. Не говорить: "работа плохая, но хорошо платят", "отношения себя исчерпали, но боюсь остаться один". То есть, не делать вид, что все хорошо, а по крайней мере признать наличие проблем. Тогда можно будет перейти к их решению.
- Признать за собой право быть неидеальными. Лениться, чего-то не хотеть, кого-то не любить. Принять это, а следовательно - и право на существование себя такими, какие мы есть на самом деле.
- Брать на себя ответственность за собственную жизнь. Тогда появится стимул в ней что-то менять и себя за это уважать.
- Помогать кому-то, отдавать душевное тепло, делиться радостью.
- Позволить себе иметь собственные жизненные ценности. Пусть даже кому-то они покажутся странными. Главное, чтобы вам было хорошо.