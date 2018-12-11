Блог психолога: как перестать бояться ошибок

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Быть лучшим во всем - или не быть вообще. Именно такой почти гамлетовский вопрос решают обычно люди, которых принято называть перфекционистами. Вот некоторые доводы, чтобы немедленно прекратить погоню за совершенством. И - советов, как это можно сделать.

Красные чернила против зеленого света

Все, наверное, помнят с детства, как получали после проверки свои контрольные работы. Там красным (тревожным) цветом были подчеркнуты ошибки и им же вынесен неутешительный приговор.

Но не совсем все задачи мы решали неправильно. Так почему не выделялось, например, зеленым то, что мы сделали правильно? Хотя бы для сравнения и ради справедливости.

Сейчас школьным учителям пытаются вообще запретить использовать красный цвет - как тот, который невротизирует.

Но дело не только в цвете, а прежде всего в том, что, воспитывая, детей не хвалят за достижения, а критикуют за ошибки.

Поэтому во взрослой жизни наиболее уязвимые и послушные стараются не столько учиться новому и достигать вершин, сколько избегать ошибок. Более того - вокруг себя замечают одни недостатки и быстро понимают, как несовершенен мир. И люди в нем далеки от идеала.

Парадокс и драма перфекционистов заключаются в том, что они не только слишком требовательно относятся к тем, кто их окружает. Но и сами в их понимании почти никогда не достигают той планки, которую сами же для себя выставили. Так что эти обычно успешные и неординарные люди почти никогда не бывают собой довольны.

Если же им и удается достичь чего-то беспрекословно необычного, они умудряются не порадоваться за себя искренне, а в который раз оправдать и поощрить собственный перфекционизм. Мол, ну конечно, я же не зря стремился к совершенству, поэтому нужно так и продолжать.

Синдром утки

Американский психолог, исследователь невротического стремления людей к безупречности, сравнила своих клиентов с утками.

Нам кажется, что эти птицы легко и беззаботно плывут по течению реки. Но мы не видим, как тщательно и неустанно они при этом гребут лапками под водой, чтобы оставаться на поверхности и плыть в нужном направлении.

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Так же и перфекционисты - тяжело работают, чтобы произвести впечатление легкости и непринужденности.

Производить впечатление - любимое занятие людей. Казалось бы, что тут плохого. Сколько поэм, романов, картин и музыкальных произведений написано, чтобы поразить кого-то.

Да, но сами сторонники совершенства редко радуются этому. Они всегда сосредоточены на том, как выглядят со стороны и не допустили ли какую-то ошибку. Это делает их поведение искусственным, вынужденным.

Искренность, спонтанность - вот то, чего всегда не хватает перфекционистам, ведь они очень боятся показаться смешными. "Ему удалось удержаться на той грани, чтобы быть очень откровенным и не стать смешным", - говорил Бодлер о Ван Гоге.

Великий голландец вряд ли задумывался, смешно ли он выглядит. Он знал это, принимал, говорят, не любил, когда его живопись нравилась. Потому позволял себе быть собой.

Скучно безупречны или несовершенно прекрасны?

Именно этого не хватает перфекционистам. Сравнивать себя с кем-то из великих, чтобы еще раз упрекнуть себя в собственной ничтожности, - вот что присуще им. Мол, я не напишу лучше Гоголя, Моцарта, Мурашко или Яблонской, зачем вообще за что-то браться.

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Такой подход заставляет поборников совершенства перфектно делать то, что они уже знают, вместо того чтобы осваивать что-то новое. Как ни парадоксально, трудолюбивые и требовательные, они в лучшем случае умеют хорошо подражать кому-то, чем придумывать свое.

Понятно, ибо в основе их развития - стремление уйти от ошибок, а не созидать собственную вселенную. Консерватизм, эпигонство, крепкий профессионализм, стремление понравиться - это о них. Полет фантазии, движение против течения, азарт - совсем не о них.

Достигнув чего-то в жизни, перфекционисты, как правило, останавливаются и в лучшем случае повторяют свой успех, перепевают сами себя, чтобы не потерять и опять-таки не ошибиться.

Они не любят и боятся учиться. Во-первых, потому, что если ты учишься, то уже по определению не являешься лучшим. А это противоречит их мировосприятию. Во-вторых, учиться - всегда означает совершать ошибки, выглядеть в новой области не лучшим образом. А это для них неприемлемо.

Искусство набивать шишки

Стремление быть лучшим во всем, как ни странно, - главная черта прокрастинаторов. Часто решить какую-то жизненно важную проблему, согласиться на новую работу перфекционистам мешает то, что, по их мнению, сейчас не лучшие для этого условия, что им не хватит знаний, опыта.

Либо когда они садятся за написание важного отчета, оказывается, что надо убрать на кухне, постирать шторы. Словом, они часто вообще не берутся за что-то новое и интересное потому, что не уверены, смогут ли это понять.

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Если вы из таких людей, постарайтесь поверить, что все хорошее в вашей жизни - не благодаря стремлению быть лучшими, а скорее вопреки ему. Что вы бы так же достигли всего, только легче и спокойнее. Не доказывая никому ничего.

Примите то, что вы, как и никто из нас, все равно не сможем стать безупречными, а следовательно стремиться к абстрактным идеалам бессмысленно. Это позволит вам не корить себя за несовершенство, а радоваться тому, что удалось.

Позвольте себе ошибаться, вы же не в школе. Воспринимайте ошибки как и все вокруг, что ранее раздражало и не соответствовало вашим требованиям, не как что-то плохое, а как одно из проявлений себя. Такой подход позволит не оценивать постоянно себя и мир, а с интересом наблюдать.

А психология ментора перерастет в психологию вечного ученика с его новизной и беспристрастностью восприятия.

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