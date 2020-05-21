Секс-вторжение и злоупотребление властью: как отличить психотерапевта от самозванца

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Рынок психологических услуг переполнен предложениями. Кажется, достаточно послушать блогеров психологов, сделать медитацию с эзотериками, поехать на Бали - и проблема исчезнет. Вот, только, все не так просто.

Психология стала ближе, но приобрела черты синдрома "раненого целителя".

Не все понимают, чем отличается профессиональная психотерапия, краткосрочные психологические консультации, обучение в этой сфере и обычная группа по интересам.

Мамы в декрете, путешественницы в поисках своей внутренней богини, одинокие парни-пикаперы могут вас поддержать на каком-то этапе, но никогда не окажут психотерапевтической помощи.

Итак, как понять, кто перед вами - гуру, самозванец или действительно профессионал.

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Во-первых, у психотерапевта должен быть диплом психолога и сертификат, подтверждающий метод, в котором он работает.

Сообщества, готовящие таких специалистов - а это юнгианский анализ, гештальт-терапия, психоанализ, когнитивно-поведенческая терапия и другие, - требуют не менее 60 часов личной и групповой терапии.

Дипломы "психолога", "социального работника", "преподавателя психологии" дают право только консультировать или преподавать психологические науки.

Во-вторых, я уверена, что для такого специалиста психотерапия - это не хобби, а основной вид заработка. Только когда мы отдаемся своей работе, мы можем оттачивать свои профессиональные умения.

Какими должны быть отношения с терапевтом?

В 90% случаев мы выбираем психолога подсознательно. Но эти ориентиры помогут вам сэкономить деньги и время, а также сохранить здоровую психику.

Психотерапевтические отношения. Именно контрактное соглашение между двумя взрослыми людьми, определяет этические, финансовые и временные аспекты взаимодействия, а также ответственность за их нарушение, делает отношения безопасными и эффективными. Поэтому терапия не может быть бесплатной.

Именно контрактное соглашение между двумя взрослыми людьми, определяет этические, финансовые и временные аспекты взаимодействия, а также ответственность за их нарушение, делает отношения безопасными и эффективными. Поэтому терапия не может быть бесплатной. Реальные отношения - это отношения двух людей в паре. На профессиональном уровне эти отношения асимметричны, на человеческом - симметричны. Терапевт - это не нейтральный объект, не пустой экран, не супермен, не священник и не волшебник. Он может испытывать тепло, холод, усталость, голод, любопытство, скуку, расслабленность, раздражение и тому подобное. Именно человеческие качества терапевта вносят огромный вклад в терапию. Терапевт становится важным зеркалом, особенно если у клиента не было "хорошего зеркала" в детстве.

- это отношения двух людей в паре. На профессиональном уровне эти отношения асимметричны, на человеческом - симметричны. Терапевт - это не нейтральный объект, не пустой экран, не супермен, не священник и не волшебник. Он может испытывать тепло, холод, усталость, голод, любопытство, скуку, расслабленность, раздражение и тому подобное. Именно человеческие качества терапевта вносят огромный вклад в терапию. Терапевт становится важным зеркалом, особенно если у клиента не было "хорошего зеркала" в детстве. Терапия должна быть направлена на развитие. Речь идет о "переносе из настоящего в будущее". Это обучение новым навыкам, активизации ресурсов, перенос инсайта сессии в повседневную жизнь. Терапевт в этих отношениях - не хороший отец и мудрая любящая мать, а скорее гид и учитель в раскрытии творческого потенциала клиента.

Речь идет о "переносе из настоящего в будущее". Это обучение новым навыкам, активизации ресурсов, перенос инсайта сессии в повседневную жизнь. Терапевт в этих отношениях - не хороший отец и мудрая любящая мать, а скорее гид и учитель в раскрытии творческого потенциала клиента. Глубинный контакт. В отношениях между клиентом и психотерапевтом качества каждого из них взаимно усиливают и обогащают друг друга. Оба находятся в моменте "здесь и сейчас", оба в контакте со своими внутренними учителями и друг с другом. Это контакт за пределами ролей. Это глубинный контакт от сердца к сердцу.

В отношениях между клиентом и психотерапевтом качества каждого из них взаимно усиливают и обогащают друг друга. Оба находятся в моменте "здесь и сейчас", оба в контакте со своими внутренними учителями и друг с другом. Это контакт за пределами ролей. Это глубинный контакт от сердца к сердцу. Отношения перенос - контрперенос. На этих отношениях необходимо остановиться подробнее, поскольку именно в этой части происходит магия исцеления.

Перенос - это в целом бессознательный процесс переноса эмоций, которые когда-то человек испытывал к одному человеку, на другого. Этот феномен проявляется неожиданно и может вызвать состояние невроза.

Такие эмоциональные паттерны чаще всего переносятся с родителей, но нередко источником трансфера выступают братья и сестры, бабушки и дедушки, учителя, врачи, а также другие важные для клиента люди.

Именно поэтому трансфер является важнейшим инструментом в психотерапии, потому что таким образом терапевт получает доступ к ценным, вытесненным переживаниям, и одновременно с этим - власть над клиентом.

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Контрперенос - это те чувства, которые возникают у психотерапевта в связи с переносом на него переживаний клиента. Именно правильная интерпретация контрпереноса помогает психотерапевту сохранять отношения в рамках терапии.

Секс, власть и образ родителей

Через контрперенос терапевт может иногда причинить вред клиенту:

Сексуальное вторжени е . Секс с клиентом или чрезмерная сексуальная заряженность терапевтических отношений является эдиповой проекцией. Даже когда терапевт одевается на сессию слишком сексуально, это нарушает ваши границы.

Секс с клиентом или чрезмерная сексуальная заряженность терапевтических отношений является эдиповой проекцией. Даже когда терапевт одевается на сессию слишком сексуально, это нарушает ваши границы. Социальная власть. Многие терапевты и тренеры имеют и поддерживают социальную власть над клиентом. Это выражается в том, что мнение терапевта окончательно и не подлежит сомнению, а вы не имеете возможности отстоять свою точку зрения.

Многие терапевты и тренеры имеют и поддерживают социальную власть над клиентом. Это выражается в том, что мнение терапевта окончательно и не подлежит сомнению, а вы не имеете возможности отстоять свою точку зрения. Атака характер а . Особенностью психопатических черт характера являются скрытая ярость, гнев, вспыльчивость и унижение. Если терапевт чувствует атаку со стороны клиента, он может отреагировать собственной гневной контратакой и стремлением унизить клиента.

Особенностью психопатических черт характера являются скрытая ярость, гнев, вспыльчивость и унижение. Если терапевт чувствует атаку со стороны клиента, он может отреагировать собственной гневной контратакой и стремлением унизить клиента. "Правильный" терапевт. Клиент на глубоком бессознательном уровне выбирает "правильного" терапевта; то есть такого, с которым он смог бы повторить историю своих отношений с родителями. Психолог берет на себя роль "доброго отца/матери" для компенсации истории взаимоотношений клиента. Таким образом он ограничивает возможность клиента исследовать собственный вклад в создание и сохранение "хороших и плохих объектов" в его повседневной жизни. Терапевт должен оставаться терапевтом, а не заменять родителей.

Клиент на глубоком бессознательном уровне выбирает "правильного" терапевта; то есть такого, с которым он смог бы повторить историю своих отношений с родителями. Психолог берет на себя роль "доброго отца/матери" для компенсации истории взаимоотношений клиента. Таким образом он ограничивает возможность клиента исследовать собственный вклад в создание и сохранение "хороших и плохих объектов" в его повседневной жизни. Терапевт должен оставаться терапевтом, а не заменять родителей. Терапевты-нарциссы. Между терапевтами и клиентами, между тренерами и студентами часто возникают отношения, напоминающие схему "Нарцисс-Эго". В таких случаях клиенты становятся водой, отражающей Нарцисса. Они нуждаются друг в друге. Терапевты, напоминающие Нарциссов, существуют, пока существует напоминающие их клиенты.

Вся терапия вращается вокруг контрпереноса: идет борьба между нарциссизмом, связанным с властью терапевта, и одновременным разрушением этой власти.

Наша профессия несет опасность для собственного психического здоровья, поскольку психотерапевт работает "собой".

Поэтому остерегайтесь терапевтов, у которых нет личной жизни, друзей и хобби. Достойный внимания психотерапевт заботится о себе телесно, духовно и интеллектуально.

А как же красивый образ?

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Будьте осторожны с социальной активностью психологов: часто речь идет о штате сотрудников - копирайтеры, PR-менеджеры, сценаристы - которые просто делают рекламу. Я имела негативный опыт сотрудничества с таким "специалистом".

У него было более 20 тысяч поклонников и слава, но во взаимодействии с клиентами в моем проекте оказалось, что этот человек просто заказывает переводы текстов англоязычных коллег и выдает эти истории за свои.

Помните, психотерапевт не продает идеальную жизнь: тело без морщин, финансовый успех, семью без ссор и тому подобное. Психотерапевт, если упростить, продает "зрелость" и "порядок с собой", а как вы собираетесь зарабатывать деньги и уделять время семье - это ваш выбор.

Подавленным психологам - нет

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Никогда не выбирайте специалиста в подавленном состоянии. После первой консультации дайте себе время подумать и проверить квалификацию, почитайте отзывы клиентов.

Придите на первую или вторую сессию с подготовленным дома перечнем вопросов.

Спросите о личной жизни, ценностях, опыте, спросите с какими запросами в последнее время этот специалист работает. Если есть возможность проверить, пользуется ли он супервизией, - проверьте, поскольку она обязательна в нашей профессии. Спросите прямо, если вам что-то важно.

Терапевт должен быть в чем-то похож на вас, а в чем-то отличаться. Если вы чувствуете, что ваши отношения с терапевтом исчерпали себя, и в вашей жизни ничего не изменилось, - обязательно скажите об этом вашему терапевту.

И я поддерживаю основателя гештальт-терапии Фрица Перлза, который говорит, что трех лет психотерапии достаточно, чтобы решить глубинные внутренние конфликты. В дальнейшем терапия может быть поддерживающей для полноты жизни.

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