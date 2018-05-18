Для кого шкідлива пальмова олія

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15 травня Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який обмежує використання пальмової олії у виробництві харчів.

У пояснювальній записці депутати заявили, що це шкідливий продукт, який сприяє підвищенню рівня холестерину, може провокувати розвиток захворювань серця, судин та ожиріння.

Копирайт изображения Daria Prokopyk Дарія Прокопик, науковий блогер Закінчила Києво-Могилянську Академію в 2007 році. За фахом біолог, займалась генетикою, імунологією та викладала в НаУКМА.

Спробуймо розібратися: що таке пальмова олія та що кажуть про її вплив на здоров'я останні дослідження.

Що таке пальмова олія?

Пальмову олію видобувають із плодів рослини Elaeis guineensis, відому як олійна пальма. Її батьківщиною є Західна Африка, і там пальмову олію традиційно використовували в їжу.

Наприкінці ХІХ - на початку ХХ сторіччя олійну пальму завезли в Індонезію та Малайзію, які наразі є найбільшими експортерами пальмової олії.

Її застосовують для смаження їжі, виробництва маргаринів, у кондитерській промисловості та для виробництва морозива, в помаді та кремах, як змазку та біопаливо. У 2016 році глобальні продажі пальмової олії сягнули майже 28 млрд доларів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пальмова плантація в Індонезії

Сира пальмова олія має червоний колір завдяки вмісту пігменту каротину. Вона багата на вітамін Е, (і є сумішшю насичених та ненасичених жирів. Також -) не містить холестерину і трансжирів, має високу температуру димлення, і тому її вважають досить здоровою опцією. Але в ній немає і корисних для людини омега-3-поліненасичених жирних кислот. Проте ми практично не стикаємося із сирою пальмовою олією.

Пальмову олію можна рафінувати та розділити на фракції, які мають різні властивості і сфери використання - рідку і тверду.

Така обробка пальмової олії позбавляє її небажаних сполук з одного боку, але й суттєво знижує вміст вітамінів у твердій, або стеариновій фракції. Нагрівання при рафінації сприяє появі шкідливих сполук. Втім, усі рослинні олії, що зазнають рафінації, містять ці сполуки.

Міфи і правда про вплив пальмової олії на здоров'я

Пальмова олія не "закупорює судини".

Справді, тропічні олії містять насичені жири, і саме вони формують стеаринову фракцію пальмової олії, що має тривалий термін зберігання. Але насичені жири також є в молоці, маслі, салі, маслі какао, і навіть рослинних оліях та авокадо.

Із насиченими жирами схильні пов'язувати зростання ризику атеросклерозу та зсув у балансі холестерину. Така думка побутує із 1950-1980-х, коли популяризували знежирену їжу, маргарини та локальні олії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Проблема насичених жирів, і пальмової олії зокрема, - не в "закупорці судин", а в тому що є ризик їх спожити забагато

Втім, наразі доведено відсутність зв'язку між споживанням насичених жирів і серцево-судинними хворобами, зокрема у здорових людей із нормальною вагою. Люди, що мають порушений баланс жирів крові, та особи з хворобами серця, літні люди є більш вразливими до присутності пальмової олії в дієті.

Офіційні рекомендації щодо споживання жирів дозволяють споживати 35-40% енергії з жирів, але тільки 10% - із насичених.

Дієта, у якій менш ніж 20% калорій походить із жирів, вважається нездоровою теж. Проблема насичених жирів, і пальмової олії зокрема, - не в "закупорці судин", а в тому що є ризик їх спожити забагато.

Репутацію пальмової олії псує її присутність у калорійній і часто надмірно солодкій, але бідній на поживні речовини їжі - солодощах, фритюрах, продуктах тривалого зберігання.

Така їжа є шкідливою для здоров'я не лише через пальмову олію. Якщо людина веде малорухомий спосіб життя, курить, їсть мало овочів - насичені жири будь-якого походження становлять небезпеку для здоров'я.

Висока температура плавлення пальмової олії і, як наслідок, її шкода для здоров'я - це також міф.

Будь-які жири, які надходять із їжею, мають різну температуру плавлення, проте всі розщеплюються в кишечнику і далі транспортуються переносниками в крові.

З іншого боку, пальмова олія широко застосовується для смаження та індустріальних переробок. Під час рафінації чи подальшого нагрівання в ній справді можуть утворюватись небажані сполуки, за рівнем яких мусять стежити виробники.

Наразі гіпотеза про зв'язок між споживанням пальмової олії і раком не підтверджена.

Репутація виробництва пальмової олії - небездоганна

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ліс, вирубаний заради виробництва пальмової олії в Індонезії

Традиційно олійну пальму вирощували в господарствах серед інших рослин. Сьогодні - здебільшого на спеціально створених монокультурних плантаціях.

Олійна пальма дає більший врожай на одиницю площі, ніж інші джерела рослинних олій. Її вирощування майже не потребує добрив і пестицидів і вимагає менше фізичної праці. Її промислове виробництво в Південно-Східній Азії створило нові робочі місця і дає значні прибутки країнам-експортерам.

З іншого боку, виробництво пальмової олії має негативні екологічні та соціальні наслідки.

Робота на олійних плантаціях йде без дотримання прав людини.

Для масового вирощування олійної пальми вирубають чи навіть випалюють ліси і тим самим руйнують екосистеми і зменшують біорізноманіття. Численні види тварин, в тому числі орангутани, слони, носороги і тигри в втрачають природне середовище існування. В період з 1990 по 2008 рік через виробництво пальмової олії було знищено 8% лісів планети.

У зв'язку з цим такі організації як Greenpeace та World Wild Fund (WWF) лобіюють обмеження виробницва пальмової олії. Деякі промислові компанії долучаються до такого виробництва цього продукту, який не шкодить середовищу.

Заборони щодо пальмової олії та інших жирів

Копирайт изображения HALLDOR KOLBEINS Image caption Британські супермаркети Iceland виведуть з продажу пальмову олію у продукції свого бренду до кінця 2018 року

Використання пальмової олії у виробництві останнім часом зазнає обмежень.

Одна британська мережа супермаркетів вирішила упродовж 2018 року відмовитись від неї у продуктах власного виробництва з огляду на екологічні наслідки вирощування олійних пальм.

Також у 2018 році Європарламент прийняв директиву щодо відновлюваної енергії, за якою поступово припиняються інвестиції в дизель на основі рослинних олій, пальмової зокрема.

За цією директивою, слід поступово перейти на електроенергію та екологічніші види біопалива. Офіційна Джакарта висловилася проти документу, адже це означає скорочення експорту пальмової олії в ЄС.

Україна теж вирішила вплинути на використання пальмової олії, але саме в харчовій промисловості.

15 травня 2018 року Верховна Рада України ухвалила в першому читання законопроект №3871, за яким використання пальмової олії в харчовій промисловості обмежується.

Виробники несуть адміністративну відповідальність в разі невідповідності продукції стандартам, зразкам та сертифікатам. Депутати пояснили потребу в цьому законопроекті шкідливим впливом пальмової олії на здоров'я людей.

Ще одна ініціатива щодо заборони у використанні жирів у світі мала місце цього тижня.

З ініціативи ВООЗ 14 травня 2018 року було запущено програму REPLACE, за якою використання синтетичних трансжирів має бути мінімізоване до 2021 року.

Що таке трансжири, і чому забороняють саме їх?

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Синтетичні трансжири утворюються в процесі насичення рослинних олій воднем, внаслідок чого вони стають твердими, а продукти з ними - придатними до тривалого зберігання.

Трансжири, як і пальмова олія, значно зменшують вартість виробів.

Саме трансжири мають доведений згубний вплив на здоров'я людей: дієта, багата на них, на 21% збільшує ризик серцево-судинних хвороб і на 28% - передчасну смертність.

ВООЗ оцінює, що щороку 500 000 людей в усьому світі гинуть через серцево-судинні хвороби, які розвинулись через надмірне споживання трансжирів.

Найбільше споживають такі продукти люди бідних верств населення. Трансжири мають давати не більше 1% від енергії у щоденному раціоні.

Відповідно до прийнятої програми ООН, крок за кроком має бути: