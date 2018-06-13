Метелики в животі. Як кишечник впливає на наше самопочуття

Копирайт изображения MOHAMMED ABED/AFP Image caption Науковці жартують, що ми ніколи не буваємо геть самотні - із нами завжди кишкові бактерії

У кишечнику є власна нервова система. Вона не міркує і не ухвалює рішень, але диригує роботу кишечника і обмінюється із мозком інформацією.

А ще науковці жартують, що ми ніколи не буваємо геть самотні - із нами завжди перебувають кишкові бактерії. Це - ті самі метелики в животі, що не дають нам сумувати, переїдати, набирати вагу і хворіти. Якщо все гаразд. Що ж відбувається в нашому кишечнику, як це впливає на наше здоров'я?

Що роблять кишкові бактерії?

Кишкові бактерії життєво необхідні. Наші "маленькі друзі" в кишечнику синтезують вітаміни В1, В2, В5, В9, біотин та вітамін К. Бактерії здатні утворювати і незамінні амінокислоти. Зокрема, кожна п'ята амінокислота лізин та треонін, присутня в нашому тілі, утворена саме бактеріями товстої кишки.

Бактерії визначають певною мірою роботу імунної системи, межі її толерантності і схильність до алергій. Вони спиняють ріст патогенних мікроорганізмів і підтримують цілісність слизової оболонки.

Бактерії перетравлюють складні вуглеводи: крохмаль, інулін - і синтезують із них жирні кислоти із коротким ланцюгом, потрібні для живлення м'язів, серця та клітин кишечника і протидії росту пухлин.

Різноманіття в нашому животі

Третина видів бактерій кишечника є спільною з-поміж людей, а дві третини різняться і створюють для кожного із нас бактерійний паспорт. Навіть існують види кишкових бактерій, притаманні певним країнам.

Видовий склад мікробіоти кишечника залежить від нашого харчування, прийому лікарських препаратів, звичок і навіть того, із ким ми живемо. Саме різноманіття видового складу, переважання корисних бактерій вважають запорукою здорового кишечника і хорошого самопочуття.

Наш раціон і мікрофлора взаємопов'язані: те, що ми їмо, сприяє виживанню одних бактерій і загибелі інших. Одноманітна, ще й не дуже здорова дієта, знищуватиме видове різноманіття кишечника. Навіть 10 днів харчування фаст-фудом - заради експерименту - знищило 40% видів бактерій.

Зв'язок бактерій і самопочуття

Звісно, вони не керують нами свідомо. Уявіть собі ці постійні потоки молекул, а отже - інформації - між бактеріями, нейронами кишечника та мозком. Коли щось міняється в одному із цих відділів, зміни відбуваються усюди. Так, наприклад, сильний стрес - експериментальне розлучення дитинчат щурів із матір'ю - змінював їхню кишкову мікрофлору.

Копирайт изображения SPL Image caption "Метелики в животі" - так вони виглядають у реальності

Наразі збирається дедалі більше даних щодо зв'язку порушеного стану мікрофлори - дизбіозу - та ожиріння, депресії, синдрому подразненого кишечника, множинного склерозу, цукрового діабету, астми та алергії, навіть спектру аутичних порушень і шизофренії.

Це зовсім не означає, що саме дизбіоз є причиною описаних станів. Можливо, спільний корінь зла лежить в способі життя, генетиці, він впливає і на бактерії, на обмінні процеси чи імунну систему.

Мозок і другий мозок

В кишечнику утворюється нейромедіатор серотонін, що передається нейронами до мозку. Ця речовина потрібна для підтримки бадьорого і радісного стану нервової системи. Брак серотоніну супроводжує клінічну і сезонну депресії, а в жінок його рівень може тимчасово знижуватись в останні дні менструального циклу.

У людей із синдромом подразненого кишечника частіше бувають тривожність і депресія. Тепер їх пов'язують не лише із хронічним запаленням і його впливом на мозок, а й з браком серотоніну.

Крім серотоніну, на мозок діють ще й утворені бактеріями із нашої їжі гальмівний медіатор гама-аміномасляна кислота, а також безпосередні сигнали від блукаючого нерву. У нас справді від страху "перевертаються нутрощі" або "літають метелики" від щасливого очікування.

Бактерії також виробляють і речовини, що підтримують життя нейронів і їхню пластичність, тобто здатність взаємодіяти, навчатись і відновлюватись. Це може мати значення у дослідженні та ранній діагностиці хвороби Паркінсона.

Бактерії і наша поведінка

Досліди на тваринах показали, що бактерії діють як сенсори і відчувають, яких нутрієнтів бракує, і що слід їсти. Втім, при ожирінні чи хронічному переїданні ця система ламається, і бактерії, навпаки, змушують нас їсти непотрібні жири і цукри.

Бактерії налаштовують нас не лише їсти, а навіть шукати пригоди чи сумувати.

Поки що це досліджували переважно на щурах. Виявляється, у лабораторних гризунів буває депресія, і вона проявляється як небажання лазити, шукати пригод і пити солодку воду. Коли їх кидають у воду, щоб оцінити психологічний стан - так званий тест примусового плавання - депресивні і втомлені гризуни недовго борсаються і, врешті, тонуть.

А пересадка кишкових бактерій від "радісних" щурів - шукачів пригод і гедоністів - робила депресивних тварин знову активними і допитливими.

Прийом певних видів бактерій і в людей знижував тривожність та рівень гормону стресу кортизолу. Сьогодні і науковці, і так звані біохакери жваво обговорюють можливості пересадки кишкової мікрофлори між людьми і навіть вже шукають донорів - здорових та життєрадісних.

Що визначає стан мікрофлори?

Якщо стисло, то все: перебіг вагітності наших матерів, народження через кесарів розтин, раннє дитинство у чистій квартирі чи на фермі, грудне вигодовування, наявність домашніх тварин, прийом антибіотиків, використання протибактерійного мила, дія хронічного стресу, а головне - наш раціон і спосіб життя.

Кесарів розтин чи стерильно прибрана дитяча кімната, справді, не дуже корисні для мікробіоти дитини, але виправдані з іншого боку. Проте кишкова мікрофлора постійно змінюється, і в дорослому віці ми можемо про неї дбати. Наприклад, споживання значної кількості рослинної їжі, багатої на харчові волокна та повільні або складні вуглеводи і бідної на цукри - дуже корисне для бактерій всередині нас.

Ця порада є першочерговою, якщо йдеться про здоров'я кишечника.

Копирайт изображения AFP Image caption Овочі та фрукти традиційно вважають корисними для мікрофлори кишечника і здоров'я загалом

Як приклад впливу дієти на кишечник наводять сучасних нечисленних збирачів-мисливці Африки, наприклад, плем'я Гадза. Вони мають найбільше різноманіття кишкової мікрофлори та їдять просту рослинну їжу, впольованих тварин і активно контактують із природою.

Міські жителі можуть забезпечити собі суттєве різноманіття мікрофлори, якщо побудують раціон довкола городини і фруктів і не боятимуться нових продуктів.

Заняття спортом, зокрема, біг на довгі дистанції, також змінює мікрофолору кишечника. Група дослідників із Університету штату Іллінойс показала на мишах, що бактерії, пересаджені від "бігунів" сприяли кращому відновленню тканин після травм і зменшенню непотрібного запалення.

Багато говорять про користь пробіотиків - наприклад, молочної чи квасної продукції із бактеріями - та пребіотиків - неїстівних сполук, що сприяють росту корисних бактерій.

Це почалося понад 100 років тому із нашого земляка, Нобілевського лауреата Іллі Мечникова, що пив болгарський йогурт і вважав його секретом довголіття. Сьогодні є певні клінічні дані щодо користі симбіотичних продуктів - йогуртів, кефіру - у зменшенні симптомів алергій, синдрому подразненого кишечника чи запобіганні раку прямої кишки.

Втім, йогурти чи сухі бактерії досі не мають статусу ліків, і їх застосовують в якості харчових добавок.

Якщо ви не думаєте про свій кишечник, він вас не турбує, лише інколи в ньому літають метелики - тоді все гаразд. Будьте здорові!