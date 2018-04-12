Как украинцы покорили космос

Копірайт зображення NASA/Getty Images

Украинские изобретатели предложили идеи, которые помогли освоить космос.

Николай Кибальчич первым задумал летательный аппарат с реактивным двигателем, а Юрий Кондратюк - многоступенчатую космическую ракету и "трассу", по которой американцы полетели на Луну.

12 апреля - международный день полета человека в космос. В этот день в 1961 году состоялся первый полет, которым руководил Сергей Королев. Он родился и треть жизни провел в Украине.

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Полет на Луну первым задумал украинец

Военный батальона Александра Суворова получил самую почетную в Российской империи награду - золотую шпагу "За храбрость".

Однако, Александр Засядько подал в отставку и вернулся домой - село Лютенька, что в Полтавской области, - его больше интересовали ракеты.

Копірайт зображення Полтавский музей авиации и космонавтики Image caption Портрет Александра Засядько, выполненный полтавским художником Владимиром Павлюченко

Изобретатель соорудил кузницу, пиротехническую лабораторию, пригласил к сотрудничеству специалистов. Здесь за два года он создал ракеты, которые летали на расстояние до 2300 метров, и устройство для их наведения, написал научную работу.

Впоследствии военное министерство Российской империи выдало Александру Засядько разрешение на испытание ракет. Конструктор продал украинское имение, где работал, погрузил свои вещи на телеги и отправился в Санкт-Петербург.

Уже через несколько лет дальность полета его ракет достигла шести километров.

Сын главного канонира Запорожской Сечи Дмитрия Засядько также придумал пусковую установку залпового огня - прообраз "катюши".

Эти устройства вместе с ракетами определили успех российских военных при штурме крепостей в Браилове, Шумне, Варне.

Изобретатель продолжал поиски. Его не удовлетворял порох в качестве топлива - он начал опыты с нефтепродуктами.

В последние годы своей жизни, еще до рождения Жюля Верна, Александр Засядько обдумывал идею полета на Луну.

Террорист предложил использовать энергию взрыва

Николай Кибальчич разработал проект летающего устройства с многозарядным реактивным двигателем в камере смертников.

"Если моя идея... будет признана осуществимой, то я буду счастлив тем, что окажу огромную услугу родине и человечеству. Я тогда спокойно встречу смерть...".

Но он так и не услышал оценку своих идей.

Копірайт зображення Схема из журнала "Былое" №4-5, 1918 Image caption Схема воздухоплавательного прибора Николая Кибальчича, опубликованная в журнале "Былое" №4-5, 1918

Николай Кибальчич родился в городе Коропе Черниговской области.

Учился в Новгород-Северской гимназии, где увлекся точными науками, особенно химией. Тогда же познакомился с народовольцами.

Внешне спокойный и неприметный юноша в домашних условиях изготовил две сверхмощные в то время бомбы, которые сообщники применили во время террористического акта против царя Александра II в 1881 году. Российский император умер, а его убийц приговорили к смертной казни.

В тюремной камере Николай Кибальчич написал и передал адвокату проект, датированный 28 марта, то есть за несколько дней до казни.

Он отверг идеи с паровыми и электродвигателями, зато предложил использовать энергию, вырабатываемую в результате сгорания взрывчатых веществ. Заключенный больше всего хотел услышать оценку своего проекта.

"Насколько мне удалось разобраться в российских и иностранных произведениях по воздухоплаванию, за Н. И. Кибальчичем должен быть установлен приоритет в идее применения реактивных двигателей в воздухоплавании", - подытожил инженер Н. Рынин в комментарии к опубликованному впервые проекту Николая Кибальчича.

Проект впервые опубликовали только в 1918 году, то есть через 37 лет после казни изобретателя.

Американцы полетели на Луну по трассе, вычисленной украинцем

Уроженец Полтавы Юрий Кондратюк - он же Александр Шаргей - разработал "теорию остановки" на небесном теле с сильным гравитационным полем.

Девятнадцатилетний ученик местной гимназии понимал, что ракете не хватит горючего, чтобы обеспечить посадку и взлет всего космического корабля. Поэтому он предложил "снаряд" оставить на орбите, а посадку осуществить отдельным модулем.

Гимназист еще в 1916 году первым из советских конструкторов изобразил карандашом в тетради многоступенчатую космическую ракету и межпланетный корабль.

Чтобы уменьшить влияние силы тяжести и сопротивление среды, Александр Шаргей выдвинул идею вертикального старта, а для возврата, наоборот, использование сопротивления атмосферы, превратив летательный аппарат в планер.

Копірайт зображення Полтавский музей авиации и космонавтики Image caption Гимназист Полтавской второй мужской гимназии Александр Шаргей (Юрий Кондратюк). Автор идеи о многоступенчатой космической ракете и космическом корабле

Свои идеи изобретатель записал карандашом в тетради. Позже их редактировал, дополнял и в 1929 году опубликовал в книге "Завоевание межпланетных пространств". В ней автор также описал оптимальную траекторию полета от Земли до Луны, которая получила название "трасса Кондратюка".

Книгу приобрела библиотека конгресса США. Через 40 лет американцы успешно использовали расчеты Николая Кондратюка во время высадки астронавтов на Луну.

Украинцу поставили памятник на космодроме мыса Канаверал во Флориде.

Копірайт зображення Полтавский музей авиации и космонавтики Image caption Космический планер. Схема "снаряда" для погашения скорости возврата с использованием сопротивления атмосферы. Из рукописи без названия, которую Юрий Кондратюк позже датировал 1916 годом

Первая песня в космосе была украинской

Советское руководство скрывало информацию о своих ученых.

Сергей Королев при жизни был постоянно под охраной. О нем ничего не знали в мире, ведь изобретатель относился к числу ученых, информация о которых представляла государственную тайну.

Копірайт зображення Музей космонавтики им. Королева Image caption Сергей Королев с друзьями во время прогулки на катере по Енисею, 1960 год

Еще в середине 30-х годов он предвидел, что "ракеты - это оборона и наука". "Придет и то время, когда первый земной корабль впервые покинет Землю".

В 1940 году советский летчик совершил первый в СССР полет с реактивным жидкостным двигателем. Его концепцию разработал Сергей Королев, который в то время отбывал заключение по политической статье. В 1944 году его освободили и вместе с другими учеными отправили в Германию изучать трофейное оружие.

После войны Сергея Королева назначили главным конструктором баллистических ракет.

В 1956 году он возглавил крупнейший ракетный центр в СССР. Через год под его руководством состоялся успешный запуск межконтинентальной ракеты и вывод искусственного спутника земли, а через 5 лет - первый полет человека в космос.

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В честь украинских изобретателей - Александра Засядько, Николая Кибальчича и Юрия Кондратюка - назвали кратеры на обратной стороне Луны. Именем Сергея Королева назван астероид.

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