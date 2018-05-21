Что есть для ясности мыслей и хорошей памяти
Наш мозг работает круглосуточно. Мы стремимся иметь свежую голову, четкий ход мыслей и хорошую память, избежать старческой слабоумия. В то же время, многих тянет на сладкое во время "работы головой". Действительно ли есть пища, которая поможет нам думать и сосредоточиться?
Глюкоза для мозга. Действительно ли надо есть сладкое?
Наш мозг очень привередлив, и как источник энергии может есть только глюкозу, или созданные печенью из жиров кетоны. Но для умственной деятельности все же не стоит налегать на сладости. Даже наоборот.
Во-первых, наш организм сам поддерживает постоянный уровень глюкозы благодаря гормонам, а не посещениям кондитерских.
Кроме того, если работа нас захватывает и вызывает ощущение бабочек в животе, покалывания в пальцах и мурашек на коже, значит, у нас выделяется гормон адреналин. Он способствует тому, чтобы глюкоза беспрепятственно поступала в кровь и питала мозг.
Во-вторых, пока нет данных, что активная умственная деятельность требует дополнительных энергетических затрат.
Наконец, избыток сладкого быстро удаляется из крови и до нейронов не доходит.
Сладкая и жирная пища, хотя и дает нам временное удовольствие, делает нас вялыми и сонными. А у людей с устойчивостью к инсулину высокий уровень глюкозы вообще может повреждать мозг.
Исследования на животных показали, что в случае ожирения или диабета нарушается способность запоминать и учиться.
И наоборот. Ограничение калорий - периодическое голодание, пост и аэробные упражнения, бег на длинные дистанции делают нас голодными, но умными.
Они способствуют образованию так называемого нейротрофного фактора мозга (brain-derived neurotrophic factor, BDNF), что способствует выживанию нейронов и их взаимодействию - а значит, обучению и памяти.
Витамины для нейронов
Для полноценной работы нашего мозга нужны все витамины без исключения. Но главными витаминами для нейронов считают В6, В9 и В12.
Так, например, витамин В6 необходим для ощущения счастья и подъема - синтеза серотонина, удовольствия от работы - допамина, покоя - гамма-аминобутировой кислоты, возбуждения мозга - норадреналина, сна - мелатонина.
Витамина В6 может не хватать также в случае алкогольной зависимости, приеме гормональных контрацептивов или хроническом воспалении.
Согласно исследованию American Journal of Clinical Nutrition люди, в крови которых была высокая концентрация В6, имели лучшую память. В6 есть в большинстве продуктов, особенно много его в бананах, рыбе, печени, цельнозерновых злаках.
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С ухудшением усвоения витаминов В9 и В12 с возрастом связывают прогресс деменции или клиническую депрессию, хотя это - не единственная их причина.
Витамина В9 иногда не хватает людям, которые едят преимущественно животную пищу, а В12 - веганам. При синдроме раздраженного кишечника есть риск недополучения витаминов из еды. Нехватка этих витаминов приводит к накоплению гомоцистеина - токсичного для нейронов соединения.
В то же время прием препаратов с витаминами В9 и В12 замедляет нейродегенеративные процессы.
Витамином В9 богата зелень, семечки, свежие овощи и крупы. В12 содержится только в продуктах животного происхождения - мясе, рыбе, печени.
Полезные и вредные жиры
Наш мозг на 60% состоит из жиров. Нарушение баланса жирных кислот связывают со склонностью к депрессии, проблемами с вниманием у детей, воспалительными процессами и потерей нейропластичности - способности образовывать новые связи.
Выражение "иметь масло в голове" - небезосновательно. Нейронам нужны незаменимые жирные кислоты - такие, которые мы не умеем создавать сами, поэтому должны потреблять с пищей.
Это прежде всего омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, а среди них - докозагексаеновая кислота (ДГК). Они защищают мозг от оксидативного стресса, помогают восстанавливаться, поддерживают нейропластичность даже на фоне диабета или ожирения.
Показана польза диет, богатых омега-3 жирными кислотами и витамином Д, для поддержки умственных способностей у людей, замедлении старческого слабоумия и восстановлении после травм.
К тому же беременным женщинам важно потреблять достаточно ДГК или, по крайней мере, иметь достаточно жировых запасов в теле. Ведь для развития мозга плода нужны дополнительные источники незаменимых жирных кислот.
Омега-3 жирные кислоты есть в ряде продуктов: в растительных маслах, орехах, брокколи, шпинате, жирной морской рыбе и морепродуктах, а также в капусте морской.
Упомянутая ДГК, необхлдимая для здоровья мозга, присутствует только в рыбе, морепродуктах и водорослях.
В то же время рацион, богатый насыщенными жирами - животные продукты и тропические масла - снижает умственные способности и увеличивает риск развития неврологических нарушений.
Ведь избыток животных жиров уменьшает доступность полезных для мозга веществ.
Особенно вредны насыщенные жиры для пожилых людей и тех, кто восстанавливается после мозговых травм. Доля калорий от насыщенных жиров не должна превышать 10%.
Кроме этого, слишком жирная пища пагубно действует на кишечник и его бактерии, так называемый микробиом.
Так, есть данные относительно связи микробиома, высокожировой диеты и склонности к депрессии, ухудшению когнитивных способностей и даже с воспалением в определенных участках мозга.
Есть и другие источники полезных для мозга жиров.
Например, авокадо поддерживает стабильное давление и тем самым предотвращает инсульты.
Оно богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые входят в состав оболочек нейронов, витамином Е, замедляющим старение мозга.
Желтки яиц содержат многочисленные полезности, в том числе холин - предшественник нейромедиатора ацетилхолина, от которого зависят наши память и работа мышц.
Что еще может пригодиться для работы мозга?
Мозг образует нейромедиатор серотонин из аминокислоты триптофана. Ее много в молочных продуктах и особенно в нуте (турецком горохе).
Дневная норма триптофана для ребенка до пяти лет содержится в семи граммах нута, а взрослым достаточно двух граммов в день. Мозг активно поглощает триптофан после физических упражнений.
Флавоноиды - это растительные соединения с антиоксидантным действием. Мозг активно потребляет кислород и постоянно нейтрализует вредные окисления. Флавоноиды содержатся в темных ягодах, зеленом чае, красном вине и какао.
Кофе имеет нейропротекторные и противовоспалительные свойства, и снижает риск развития болезни Паркинсона благодаря кофеину и другим соединениям, присутствующим в кофе.
Впрочем, не стоит злоупотреблять кофе - мозгу нужны не только кофеин и антиоксиданты, но и здоровый сон.
Для работы мозга нужно достаточно пить. Даже незначительное обезвоживание приводит к резкому ухудшению способности соображать. Вода, чай, компот, несладкий лимонад, супы, сочные фрукты и овощи годятся для поддержания водного баланса.
Взрослые люди должны потреблять жидкость при первых же признаках жажды и пить, пока она не пройдет. Однако, маленькие дети и люди пожилого возраста плохо воспринимают сигналы тела о жажде. Поэтому им важно напоминать о приеме жидкости.
Микроэлементы также полезны для мозга. Когда не хватает меди, болезнь Альцгеймера развивается стремительнее. Этот микроэлемент присутствует в говяжьей печени, какао и черном перце.
Люди, у которых адекватный уровень селена, имеют лучшие умственные способности. Селен есть в орехах, злаках, тыквенных семечках и яйцах.
О чем бы ни шла речь: о поддержке здорового веса, работоспособности мозга или красоте кожи - ученые советуют питаться сбалансировано, разнообразно, избегать жирного и сладкого, быть физически активными, и достаточно отдыхать.