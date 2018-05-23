Вредно ли мясо с антибиотиками?

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С тех пор как в 1940 году открыли антибиотики, они заняли важное место в нашей жизни. Эти лекарства спасли миллионы человеческих жизней. А в животноводстве, кроме лечебных целей, антибиотики в низких дозах применяют для улучшения роста и для профилактики инфекций.

По официальным даннным, около 80% антибиотиков рынке США идет на нужды животноводства.

Со времен сэра Флеминга, который случайно открыл пенициллин, ученые создали много антибиотиков. А бактерии, как Флеминг и предполагал, приобрели устойчивость ко многим из них, что значительно снизило эффективность лечения. И чрезмерное использование антибиотиков в животноводстве в определенной степени в этом виновато.

Копірайт зображення Daria Prokopyk Вижу прекрасное применение биологии в повседневной жизни и консультирую по здоровому питанию. Дарья Прокопик, , научный блогер Окончила Киево-Могилянскую Академию в 2007 году. По специальности биолог, занималась генетикой, иммунологией и преподавала в НаУКМА.

Антибіотики вбивають бактерії, але не всі. Особливо, якщо препарат використовують в низьких, так званих субтерапевтичних дозах "про всяк випадок".

Те микробы, которые случайно приобрели устойчивость к антибиотикам, выживают и размножаются. Они попадают в окружающую среду: сточные воды, почву, на растения, других животных и людей - и могут дальше передавать свои гены бактериям, даже других видов.

При этом гены устойчивости способны собираться в так называемые кассеты и обеспечивать резистентность к нескольким антибиотикам одновременно.

Кроме этого, антибиотики с мочой и навозом животных попадают в среду и способствуют развитию устойчивости среди микроорганизмов почвы или водоемов. А антибиотики, попавшие на поля вместе с навозом, могут накапливаться в растениях.

Все это способствует распространению резистентности к антибиотикам в микробном мире. Рано или поздно устойчивыми могут стать патогенные для человека микроорганизмы.

Как устойчивые бактерии из ферм угрожают людям?

Прежде всего от антибиотикоустойчивых бактерий страдают работники ферм. Зафиксированы случаи передачи устойчивых стафилококков, стрептококков и кишечных палочек от животных к людям во время непосредственного контакта.

Потребление мяса, в котором сохранились бактерии, или контакт с ним может привести к пищевой инфекции. Если бактерии при этом были устойчивы, то лечить такую ​​болезнь сложнее.

Есть данные об отравлении людей сальмонеллами, кишечными палочками и энтерококками через пищу и косвеный контакт с животными.

Каждое пятое заражение людей устойчивыми бактериями происходит через пищу или животных.

Содержит ли мясо антибиотики?

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Главную угрозу для здоровья человека представляют не антибиотики в мясе, а именно устойчивые бактерии, на нем

Другой вопрос - есть ли в самом мясе лекарства и насколько они нам вредны. Антибиотики по идее не должны в большом количестве скапливаться в мясе. Они выводятся из тела животных.

Кроме того, введение антибиотиков обычно прекращают за несколько дней до забоя. Присутствие антибиотиков в мясе может спровоцировать аллергические реакции или нарушение кишечной микрофлоры.

Впрочем, в мясе часто присутствуют не сами антибиотики, а их остатки. Они в значительной степени разрушаются во время приготовления мяса: жарке, запекании, варке или приготовления в микроволновке.

Сейчас ученые исследуют, виноваты ли остатки антибиотиков в формировании устойчивых человеческих патогенов или нарушениях кишечной микрофлоры.

Но главной угрозой для здоровья считают не антибиотики в мясе, а именно устойчивые бактерии, которые на нем есть.

Что делать с устойчивостью к антибиотикам?

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Проблема антибиотиков на фермах заключается в том, что их используют в малых дозах, когда в этом нет особой необходимости.

Сейчас в мире советуют менять подход к использованию антибиотиков в выращивании мяса.

В частности, давать животным препараты только с лечебной целью по назначению ветеринара, и самое главное - не использовать антибиотики, предназначенные для людей, особенно антибиотики последних поколений.

По данным ученых, отказ от субтерапевтической дозы антибиотиков может значительно снизить распространение устойчивых штаммов бактерий скота и работников ферм.

Однако, фермы - не единственный и не первоочередной источник устойчивых бактерий. Антибиотики часто используют чрезмерно и неоправданно в лечении людей, и в том числе - в самолечении.

Как защититься от устойчивых бактерий из мяса?

Чтобы избежать пищевых отравлений и контакта с устойчивыми бактериями, советуют обрабатывать мясо или рыбу на отдельных досках, мыть руки и рабочие поверхности.

Кроме того, стоит по возможности пользоваться перчатками, термически обрабатывать мясо, охлаждать блюда в течение 1-2 часов после приготовления и держать сырое мясо и рыбу изолированными от остальных продуктов.

Овощи и зелень следует хорошо мыть, ведь на них могут быть опасные бактерии.

Люди, работающие на фермах, должны мыть руки и менять одежду после контакта с животными или их вольерами.

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