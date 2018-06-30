Нужен ли нам загар?

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Солнце дарит нам тепло, витамин D и молекулы радости: серотонин и бета-эндорфин, и загар. Золотистая кожа - это символ лета, отпуска, активного отдыха, здоровья и красоты. А использование солнцезащитных кремов свидетельствует о сознательном отношении к своему телу.

Действительно ли загар нам нужен, а солнцезащитные кремы надежно спасают от облучения?

Копірайт зображення Daria Prokopyk Дарья Прокопик, научный блогер Окончила Киево-Могилянскую Академию в 2007 году. По специальности биолог, занималась генетикой, иммунологией и преподавала в НаУКМА.

Вижу прекрасное применение биологии в повседневной жизни и консультирую по здоровому питанию..

Миф: загар это здоровье и красота

Правда: солнце вызывает рак, ожоги, подавляет иммунитет и ускоряет старение кожи

Смуглое тело действительно может быть очень эстетичным. Но с точки зрения медицины, загар не способствует ни здоровью, ни красоте.

Загар - это защитная реакция кожи на воздействие ультрафиолетовых лучей. Темный пигмент кожи меланин образуется в специальных клетках и должен поглощать ультрафиолет, не допуская его вглубь кожи.

Ультрафиолетовые лучи не видимы глазу. Они бывает двух типов - UVA и UVB. Оба типа способны проникать в кожу и вызвать ожоги, мутации и разрушать способность клеток к их восстановлению.

Чем больше мутаций - тем больший риск развития рака: меланомы или карциномы. В Украине рак кожи - второй по распространенности среди опухолей.

Упругость и увлажненность кожи поддерживают вещества коллаген и гиалуроновая кислота. А действие ультрафиолета их разрушает, и не дает создавать новые. Поэтому солнце действительно сушит и старит кожу, и никакие увлажняющие средства это не остановят. Под его воздействием вещества, удерживающие влагу, разрушаются.

Кроме того, ультрафиолет может активировать герпесвирус на губах и вызвать аллергическую реакцию - выброс гистамина из тучных клеток. Тогда кожа отекает и очень чешется. Также, ультрафиолет подавляет способность организма противостоять вирусам и опухолям.

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Миф без яркого солнца мы не получаем витамин D

Правда: мы получаем витамин D с пищей, он генерируется кожей целый год

Темная кожа не была эволюционным приспособлением к жаркому солнцу. Первобытные люди были темнокожие. Это белая кожа возникла позже и закрепилась как адаптация к его нехватке.

Белокожие люди смогли расселиться далеко на Север, ибо только они могли улавливать достаточно ультрафиолета и образовывать витамин D. Во времена, когда люди практиковали охоту и собирательство и часто голодали, способность образовывать этот витамин в коже была критической.

Но сейчас риск подвергнуться недостатку витамина D значительно меньший. Мы получаем витамин D из животной пищи.

Люди европеоидного типа, живущие в южных и средних широтах, которые полноценно питаются, имеют здоровую печень и бывают на улице ежедневно по крайней мере 20 минут, практически не рискуют столкнуться с нехваткой витамина D.

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Миф: когда есть облака, нет ультрафиолета, а значит и риска сгореть

Правда: ультрафиолет проходит сквозь облака

Действительно, лучи UVB, которые нам дает витамин D, доходят до нас только в солнечные дни. Лучей этой длины много в горах и в местах с чистым воздухом.

А UVA проходит через облака и действует на кожу круглый год. Эти лучи глубоко проникают в кожу, и приносят загар, фотостарение и рост опухолей.

Даже если нет яркого солнца, которое обжигает кожу высокой температурой, это не значит, что мы в безопасности.

Именно из-за использования UVA, а не UVB солярии не помогают образовывать витамин D и только вредят здоровью.

Миф: солнцезащитные кремы вызывают рак

Правда: рак вызывает длительное пребывание на солнце и недостаток солнцезащитного крема

Прямая связь между длительным пребыванием на солнце и солнечными ожогами и раком кожи доказана. А гипотеза о том, что солнцезащитные кремы вызывают рак, - нет.

Единственный компонент, по которому есть сомнения, это оксибензон. В США его использование запрещено. Следует изучать состав косметики и избегать средств с оксибензоном.

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С другой стороны, использование крема может создать иллюзию надежной защиты и безопасности длительного пребывания на солнце. А чем больше солнца, тем больше риска рака.

На самом деле, ни один крем не защищает на 100% от ультрафиолета, и эта защита не длится долго. Например, крем со степенью защиты SPF30 отражает или задерживает 97% лучей, а с SPF50 - 98% лучей.

Для того, чтобы средство надежно защищало от солнца, его нужно достаточно плотно наносить. Нам советуют пользоваться правилом "по чайной ложке - на часть тела". То есть на пляже нужно намазать на тело около 35 мл крема, и повторять это каждые два часа или после каждого купания.

Миф: летом можно запастись витамином D заранее

Правда: нет, нельзя

Витамин D является жирорастворимым. Такие витамины действительно запасаются в нашем теле. Избыток витамина D, поступающего с пищей: сливочным маслом, сыром, рыбой, яйцами - откладывается в печени и в подкожном жире.

Но образование витамина D в коже ограничено. После того, как его образовалась определенное количество, этот процесс останавливается, и благодаря длительному лежанию на пляже мы больше не умножаем запасы витамина D. Этот механизм предотвращает отравление витамином D, ведь чрезмерные его количества токсичны.

Миф: к загару можно приучить кожу

Правда: способность к образованию загара обусловлена ​​генетически

Образование меланина руководствуется рядом гормонов и факторов роста, выделяемых после пребывания на солнце. Поэтому сразу загар не возникает, и некоторым людям нужно несколько сеансов непродолжительных солнечных ванн, чтобы накопить достаточно гормонов, и чтобы в коже образовался пигмент.

Впрочем, у каждого своя способность к образованию загара - и это обусловлено генетически. Это контролируют более 120 генов. Люди с белой кожей никогда не "приучат" кожу к солнцу так, чтобы стать шоколадными. Зато эти попытки могут привести к ожогам или даже аллергической реакции на солнце.

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Миф: загар или темный цвет кожи надежно защищают от ультрафиолета

Правда: ультрафиолет вредит всем

Действительно, рак кожи распространен среди людей со светлой, не способной к полноценному загару кожей. Но смуглые или чернокожие люди все равно подвергаются опасности, но при этом менее склонны заботиться о защите от солнца.

Меланин кожи поглощает какую-то часть ультрафиолета, но не весь. Степень защиты бронзового загара оценивают в 1,5-2 SPF, а наивысшую защиту от солнца имеет черная кожа - SPF4. Она не пропускает от 50 до 75% ультрафиолетовых лучей. Солнцезащитный крем с широким спектром действия и небольшой степенью защиты SPF15 отражает значительно больше - 93%.

Даже если есть существенный загар, пребывание на солнце будет вредить коже. Облученный меланин становится токсичным и участвует в свободнорадикальных процессах - цепных реакциях окисления. Особенно опасен феомеланин - золотистый пигмент, свойственный людям с белой кожей, веснушками и рыжими волосами.

Фотостарение кожи, увеличение риска рака, а также обезвоживание и тепловой удар - вероятные последствия длительных солнечных ванн. Поэтому нельзя утверждать, что загар и много солнца - это здорово.

Солнцезащитный крем, нанесенный на все открытые участки тела, а также натуральная закрытая одежда и умышленное избегание солнца в зените - научно обоснованные стратегии предотвращения вредного воздействия ультрафиолета на кожу.

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