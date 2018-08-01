Как долго человек может держать "голодовку протеста"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Один из первых инициаторов голодного протеста в XX веке Махатма Ганди во время голодания в 1930 году

Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в Российской Федерации к 20 годам заключения, 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Активист Владимир Балух, осужденный в Крыму, голодает более 100 дней. Что происходит с организмом на таких значительных сроках голодания?

Сколько может длиться голодание?

В 1981 году в британской тюрьме началась громкая акция голодного протеста ирландских заключенных.

Десять из них, в том числе глава протеста, умерли. Их голодание длилось от 46 до 73 дней без медицинской поддержки. Остальные остановили протест и обратились за медицинской помощью.

Есть ли срок голодания, на котором изменения становятся необратимыми? Есть мнение, что здоровый человек может голодать до трех месяцев. Но чаще отмечают, что единого срока голодания, на котором оно становится фатальным, нет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Одна из самых известных массовых политических голодовок в Европе - заключенные бойцы ИРА голодали против действий британского правительства. Десять участников умерли один за другим

В 2007 году Британская служба здравоохранения опубликовала рекомендации по заботе о людях, вставших на путь протестной голодовки. В них пишут, что здоровый человек может голодать 6-8 недель без особых рисков. Больные люди подвергаются гораздо большей опасности в случае голодания и могут умереть в течение трех недель.

Продолжительность возможного и относительно безопасного голодания зависит от запасов тела. Люди, которые полноценно питались, могут продержаться немного дольше.

Организмы отличаются и по количеству жировых запасов, которые до определенного предела помогают выдержать голодание. Медицинское обслуживание и введение витаминов, глюкозы и электролитов может помочь при голодном протесте и уменьшить угрозу внезапной смерти или необратимого повреждения.

Что происходит в теле во время голода?

Голодный протест - это существенный риск для жизни и здоровья человека. Трудно сделать прогноз и гарантировать, что все хорошо закончится даже при должном попечении и прекращении протеста после удовлетворения требований.

Взрослому человеку нужно как минимум 1200 калорий в день для поддержания температуры тела, сердцебиения и работы мозга. Еще около 400 калорий нужны для минимальной физической активности.

Но наше тело способно приспосабливаться к короткому периоду голода или длительному времени недоедания, как, например, это было в концентрационных лагерях. Гены, обусловливающие склонность к диабету, даже считают эволюционным приспособлением к возможному отсутствию пищи.

Копірайт зображення Reuters Image caption Надежда Савченко говорит, что в российской тюрьме голодала 83 дня

Голодание и существенное ограничение калорий запускают процессы аутофагии - реутилизации старых молекул и компонентов клеток, а также сигнальные каскады, направленные на долголетие. Обмен веществ становится значительно слабее благодаря гормональным сдвигам. Состояние людей, которые длительное время голодают, описывают как приближенное к спячке.

В течение первых дней голодания обмен веществ переключается на образование глюкозы из белков - мышцы уменьшаются в объеме. Это называется глюконеогенез. Впоследствии жировая ткань становится основным источником энергии.

Из жира образуются кетоны - энергетическая валюта, которая приходит на смену глюкозе. Этот процесс известен как кетогенез. Он очень важен, ведь мозг способен использовать только глюкозу и кетоны в качестве источника энергии.

Какие запасы прочности у нашего тела?

Способность перенести голодовку - это не только о запасах энергии. Нам нужны также витамины, минералы, жирные кислоты и различные соединения (преимущественно растительного происхождения) для поддержания полноценной жизнедеятельности. Длительное голодание опасно как раз истощением запасов витаминов, минералов и ослаблением иммунной и нервной систем.

Мы имеем определенные запасы железа, а также витаминов А, D, Е, С, фолата и В12. Их может хватить на несколько недель или месяцев, но потом начнутся проявления авитаминоза.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Мустафа Джемилев в советских лагерях выдержал многодневное голодание - около 300 дней

Например, недостаток витамина С приводит к цинге - болезни, когда перестает образовываться коллаген, зубы шатаются, десны кровоточат, а сосуды легко лопаются.

Витамины, которые мы не запасаем, должны постоянно поступать с пищей. Для голодающих критическим является витамин В1, тиамин. Его недостаток проявляется уже через три недели голодания, и вызывает проблемы с нервной системой, мышлением, а также потерю зрения или нарушение движений.

Люди, имеющие большие жировые запасы, могут голодать несколько дольше. Жировая ткань - это источник не только энергии, но и жирорастворимых витаминов и незаменимых полиненасыщенных жирных кислот.

Если индекс массы тела у мужчин становится меньше 13, а у женщин - 11, угроза для жизни становится очень серьезной, это считают гранью выживания. Это означает существенные и необратимые сдвиги в состоянии здоровья, в том числе - проблемы с глотанием воды, слухом, зрением, дыханием.

Какие риски длительного голодания?

Чем дольше человек голодает, тем выше риск остановки сердца или повреждения мозга из-за нехватки энергии или витаминов. Постепенное исчерпание запасов отражается на всех системах.

Наши кости - это резервуар кальция. Уровень кальция в плазме крови должен быть постоянным. Поэтому, когда человек ничего не ест, и кальций не поступает с пищей, кости начинают его постепенно терять. Те, кто перенес длительное голодание, могут впоследствии иметь ломкие кости.

Клетки иммунной системы зависимы именно от глюкозы. Поэтому голодание или длительная безуглеводная диета ослабляют иммунную систему. Люди, ставшие на путь голодного протеста, больше рискуют заболеть инфекционной болезнью и иметь осложнения.

Длительное голодание вредно для кишечника и его микрофлоры. Состав микрофлоры меняется, и она при отсутствии пищи начинает питаться отмершими клетками кишечника. Слизистая оболочка кишечника хуже восстанавливается и интенсивнее умирает.

Все это увеличивает риск диареи, повреждения кишечника и нехватки питательных веществ, которые образует микрофлора - витамина К, аминокислот и жирных кислот с короткой цепью.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Олег Сенцов - самый известный украинский заключенный в России, который голодает уже 2,5 месяца

Голодание приводит к потере способности регулировать температуру тела. Это происходит вследствие изменения уровня гормонов щитовидной железы. Поэтому во время голодного протеста люди подвергаются риску переохлаждения.

Другими последствиями являются головокружение, низкое давление, боль в животе, обезвоживание, замедление сердцебиения, низкий уровень калия в крови, а также риск остановки сердца и отказа других органов.

Выход из голодания - также сложный процесс, который должен происходить с квалифицированной помощью. Есть термин "синдром откорма", когда внезапные изменения баланса электролитов могут стать фатальными.

Люди рискуют получить осложнения на сердце, нервную систему и отеки. Кишечнику нужно постепенно восстановить микрофлору, способность к поглощению питательных веществ и расщеплению лактозы, например.

Чем дольше длится голодный протест, тем большие риски для здоровья. На таких сроках очень важна ненасильственная медицинская помощь, которая обеспечивает витаминами и электролитами, без которых мозг и сердце не смогли бы работать.

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