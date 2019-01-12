"Часики тикают": как сексуальность мужчин зависит от возраста и образа жизни

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эммануэль Макрон вряд ли согласится с высказываниями своего соотечественника - писателя Яна Муакса, который считает 50-летних женщин слишком старыми, чтобы их любить

50-летний французский писатель Ян Муакс на днях признался, что его привлекают молодые женщины, лет 25, особенно азиатки. "Их тело удивительное", - говорит пятидесятилетний француз. А вот женщины его возраста для него не существуют.

Это высказывание вызвало бурную и негативную реакцию среди женщин. Мы решили посмотреть, насколько здоровье и сексуальность мужчин зависят - и зависят ли вообще - от возраста.

"Часики тикают" для всех

Женщины могут забеременеть и родить только в течение части своей жизни. А вот мужчины теоретически в любом возрасте могут стать "молодыми родителями". Это порождает надоевшие многим шутки о "тикании часов". Но только ли у женщин проходит время сексуальности?

Нет. После 30 лет уровень тестостерона постепенно уменьшается независимо от пола, а следовательно, уменьшается и его влияние на организм. Прежде всего, тестостерон поддерживает сексуальную активность и либидо.

Тестостерон необходим для привлекательного вида и здоровья. От этого гормона зависит, например, поддержка и наращивание мышц, анекдотическая способность мужчин есть и не толстеть, упругость кожи, агрессивная или рискованное поведение, особый тип распределения в теле жировой ткани, лучшее запасание кальция в костях и даже предотвращение депрессии, а также более высокая, чем у женщин, температура тела и более активная моторика кишечника.

Есть миф, что у предрасположенных к облысению мужчин выше уровень тестостерона. Но это не так - облысение головы и активный рост волос на теле зависят от активности фермента, превращающего тестостерон в другое соединение, дигидротестостерон.

Кроме того, в висцеральной жировой ткани, известной под тривиальным названием "пивной живот", (что, к слову, некорректно), тестостерон становится женским гормоном эстрогеном. Эстроген, в свою очередь, влияет и на поведение, и на обмен веществ, и на тип отложения жировой ткани.

Связанное с возрастом падение уровня тестостерона - не единственная причина изменений в мужском теле. Так же и возраст - не единственная причина снижения тестостерона, либидо, уменьшение массы мышц и появления жировой ткани. Но об этом чуть позже.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Высказывания французского писателя Яна Муакса спровоцировали дискуссии в соцсетях и возмутили многих женщин

Немолодые молодые папаши

Мужчины всю жизнь теоретически сохраняют способность иметь потомков, пусть даже и с использованием вспомогательных репродуктивных технологий или стимуляторов. Дети старших и устроенных в жизни отцов имеют очевидное преимущество в виде лучшей обеспеченности. Более того, в случае отцовства после 50 лет, шансы рождения ребенка с ярко выраженными способностями к инженерии и математике существенно выше - почти на треть.

Сейчас собирается все больше данных, что "сложность мозга" потомков увеличивается пропорционально возрасту отца. Однако другими проявлениями этой "сложности" могут быть трудности в понимании эмоций, возможно развитие спектра аутичных нарушений и даже психические отклонения.

Так, вероятность развития нарушений аутистического спектра возрастает в пять раз, если сравнивать родителей за 40 и до 30 лет. К такому результату пришли израильские исследователи.

Если отцу 50, риск шизофрении у его детей повышается в три раза и достигает 1%. С возрастом в сперматозоидах становится все больше повреждений ДНК, и это может быть одной из причин повторяющихся выкидышей у партнерши.

50 лет. Есть ли разница между мужчинами и женщинами?

Пик мужской сексуальности приходится на 19 лет. Далее уровень тестостерона падает.

По данным Кливлендской клиники (США), четыре человека из десяти имеют частичную эректильную дисфункцию. Эти данные, конечно, могут различаться между странами или группами людей. Именно эректильная дисфункция партнера такого же возраста - главная причина неудовлетворительной сексуальной жизни женщин-ровесниц Яна Муакса.

Менопауза также вносит свой вклад в снижение либидо женщин и ухудшение способности получать удовольствие от вагинального секса. Впрочем, сексуальная жизнь женщин в зрелом возрасте, прежде всего, зависит от здоровья партнера и гармоничности их отношений. А вагинальный секс в любом возрасте не является единственным и универсальным путем к женскому оргазму и удовольствию от секса в целом.

А вот первый пик женской сексуальности приходится, по разным оценкам, на 31-36 лет. Независимые исследования Техасского университета и опросы издания The Independent показали, что женщины старше 40, ведут более активную сексуальную жизнь, имеют больше оргазмов, сексуальных фантазий и более уверены в себе, чем женщины возраста, которому отдает предпочтение господин Муакс. Собственно, ничего нового. Зрелая женщина и молодой любовник - хотя и менее распространенный образ, чем старый рокер и модель, но такой же вечный, и, что важно, более гармоничный с точки зрения биологии.

Копірайт зображення ANIMATE4.COM/SCIENCE PHOTO LIBARY Image caption Такой молекулу тестостерона представляют художники

Как сберечь тестостерон?

Если посмотреть на график уменьшения уровня тестостерона, то видно значительное стандартное отклонение. Не пугайтесь статистики. Это, всего-навсего, говорит о том, что уровень тестостерона очень отличается среди мужчин одного возраста. У кого-то на шестом десятке он сильно упал, у кого до сих пор - на уровне тридцати лет. Что сделать для поддержания уровня тестостерона?

К сожалению, таблетка поможет только подкорректировать эректильную дисфункцию. А упругость кожи, мышцы, либидо и вес спасают здоровые тестостерон и образ жизни. Ученые и врачи советуют всю жизнь поддерживать вес и объем мышц.

Силовые нагрузки считаются лучшим способом стимуляции тестостерона и предотвращения образования жира. Всем людям следует ходить пешком и подниматься по лестнице - недостаток движения сказывается на весе, настроении, креативности и качестве спермы.

Дополнительный час сидячей работы на 16% увеличивает в крови уровень маркера простатита PSA. Аденома простаты является одной из причин сексуальной дисфункции и общего дискомфорта у мужчин за 50. Мужчинам зрелого возраста следует регулярно проходить осмотр у уролога. PSA - не единственный и не окончательный маркер простатита, а гиподинамия - не единственная его причина, но не стоит засиживаться за компьютером и залеживаться перед телевизором. Лучше уж лечь спать. Именно достаточный сон предохраняет от гормональных нарушений, тревожности и склонности к ожирению, хотя это не панацея.

Панацеи не существует.

Копірайт зображення Getty Image caption Это - не диета, это - ежедневный рацион

Забудьте слово "диета". На так называемой диете, когда вы не едите вредные продукты, а едите полезные и вкусные, следует жить. Лучше говорить "рацион". Рацион должен исключать "мусорную еду", то есть жареные жирные продукты, сладости и майонезы, регулярный и чрезмерный алкоголь, колбасные изделия. В рационе должны быть полезные продукты: овощи, корнеплоды, зелень, масло, рыба, цельнозерновой хлеб и макаронные изделия, мясо птицы. Для мужчин особенно полезны устрицы, ведь в них много цинка, необходимого для сперматогенеза. Если устрицы - слишком экстравагантный вариант, то попробуйте тыквенные семечки. В них много цинка, а также селена и незаменимых жирных кислот. На десерт выбирайте орехи и мед, а еще лучше - орехи и фрукты.

И помните, что возраст - это не порок и не приговор. Как для женщин, так и для мужчин.

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