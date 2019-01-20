Расизм, сексизм и ДНК: за что нобелевского лауреата лишили титулов

Копірайт зображення UIG/Getty

Скандал на стыке науки и этики: "Нобелевского лауреата лишили титулов за расизм!" Научный блогер Дарья Озерная попробовала разобраться в ситуации для BBC News Украина, не приводя оценочных суждений, а только лишь факты.

Что случилось?

Нобелевского лауреата Джеймса Уотсона лишили почетных титулов, присвоенных за 25-летний период управления лабораторией Колд Спринг Харбор, США.

Профессор Уотсон вошел в историю мировой науки как соавтор модели структуры ДНК - открытие, которое в 1953 году стало началом молекулярной биологии и открыло двери для ряда дальнейших исследований и разработок.

Причиной недавнего скандала стали высказывания 90-летнего ученого.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Джеймс Уотсон в 1962 году получил Нобелевскую премию за открытие модели структуры ДНК (фото - 2005 г.)

"Я хотел верить, что люди равны, но работодатели чернокожих видят, что это не так".

"Если кто-то найдет ген, определяющий гомосексуальность, и женщина решит, что она не хочет гомосексуального ребенка, то надо дать ей такое право".

"Самые умные - евреи, азиаты умные, но не творческие".

Это - публичные цитаты профессора, который уже подвергся санкциям 11 лет назад.

Читатели в мире и в Украине отреагировали на это известие по-разному. Одни возмущены расизмом, другие - легитимностью только левого дискурса, третьи - невежеством лауреата. Но наследуются ли умственные способности? И что сделал Уотсон для науки?

Разум: измеряется ли он, и как наследуется?

Копірайт зображення DARIA OZERNA Дарья Озерная, научный блогер

Интеллектуальные способности человека измерить непросто: они меняются в течение жизни и часто развиваются неравномерно. Математические таланты могут сочетаться, скажем, с небольшим словарным запасом и низким эмоциональным интеллектом.

Исследования показывают, что и наследственность, и окружение почти поровну определяют "содержание ума в голове". Как гены могут влиять на способность решать дифференциальные уравнения? Наследственность определяет размер мозга и серого вещества, а этот показатель связан со способностью рассуждать. Так родители вносят вклад в работу мозга каждого человека.

Есть миф, будто интеллект передается преимущественно от матери. Но это спекуляция. Сейчас официально известно около 30 генов в разных хромосомах и более 300 точечных мутаций, которые так или иначе влияют на умственные способности. То есть единственного гена гениальности не существует. Неизвестно и о едином "гене аутизма" и "гене гомосексуальности", о котором вел речь Уотсон. Хотя определенная наследственная составляющая присутствует.

Уже есть генетические тесты для предсказания умственных способностей. Разработал их Роберт Пломин, американский поведенческий генетик.

Он долгое время анализировал близнецов и большие объемы данных, полученные благодаря генетическому тестированию почти 200 тыс. человек. Сейчас он говорит о 500 генах, каждый из которых делает свой мизерный вклад в развитие умственных способностей.

В Массачусетском технологическом университете скептически комментируют целесообразность и точность "гадание на ДНК об IQ" и риски манипуляций их результатами.

Есть ли различия?

В США дискурс о расовых разногласиях считается неэтичным, жалуется автор одной статьи о наследовании интеллекта в журнале Nature. Такие исследования не приветствуются.

Однако приведем данные масштабной работы. "Тридцать лет исследований расовых различий когнитивных способностей" вышли довольно давно, в 2005 году в журнале Psychology, Public Policy and Law. Но это - многократно цитируемая работа, анализирующая 10 показателей людей всех этнических групп и даже проподящая сравнение по уровню образования родителей. Авторы говорят: "Вопрос расовых различий не стоит. Вопрос заключается в причинах этих различий".

Копірайт зображення Getty Images

Они приводят следующие результаты: у китайцев и японцев результаты в тесте на IQ на 10 баллов выше, чем у американцев, в том числе родившихся в Азии. Аборигены Северной Азии имеют средний показатель 106, белые - 100, черные - 85 в США и 70 - в Центральной Африке. Авторы не исследовали евреев ашкенази. Их средний показатель IQ - 112.

Расовые различия остаются после усыновления белыми американцами среднего класса, хотя показатели IQ становятся выше, чем могли бы быть без усыновления, и больше всего выигрывают при этом азиаты.

Авторы исследования связывают различия с длительным действием отбора. Все люди произошли из Африки. Но те, которые 185 тыс. лет назад начали миграцию оттуда на север, где смена сезонов заставляла искать еду, одежду, строить жилье, имели более сильную потребность в развитии. Людям надо было взаимодействовать и искать решения.

Различия в интеллекте есть, и частично их определяют гены. Но это не гены цвета кожи.

Гены имеют различные варианты, то есть аллели, которые и обусловливают наши различия. И в каждой популяции они имеют разную частоту - вспомните, как много рыжих и голубоглазых в изолированной морем и религией Ирландии.

Поэтому с точки зрения генетики правильнее говорить не о расах, а о популяции.

Популяция - это совокупность лиц, живущих на общей территории и свободно образующих пары. Поэтому "расовые различия" - это скорее различия в частоте генов в различных средах.

Кроме генов, есть еще и так называемые мемы - поведенческие паттерны, наследуемые культурно, а не генетически.

Этот термин ввел в 1978 году эволюционист Ричард Докинз. Влияет также и страна проживания. Например, у более взрослых и образованных матерей дети имеют более высокий IQ. У старших родителей дети лучше разбираются в математике. А средний возраст родителей в стране зависит от ее экономического развития, а также прав и свобод женщин.

Из-за расовых, национальных или гендерных стереотипов можно отказаться, например, от ценного и толкового сотрудника.

Люди в пределах каждой категории, расы или нации различаются, поэтому категоризация и обобщения оскорбляют и вводят в заблуждение.

Портрет отца молекулярной биологии

Вернемся к Джеймсу Уотсону. У него есть свои причины интересоваться интеллектом и его наследованием.

Копірайт зображення Hulton Archive/Getty Images Image caption Джеймс Уотсон рядом с моделью молекулярной структуры ДНК, 1962 год

Американец Джеймс Уотсон был вундеркиндом, победителем радиовикторин, популярных в США в 1930-1940 гг. В 15 лет Джеймс поступил в университет, а в 23 защитил диссертацию в лаборатории будущего Нобелевского лауреата Сальвадора Лурии. А его старший сын Руфус страдал шизофренией. Уотсон поддерживал генетические тестирования и евгенику. Вот несколько его цитат:

"Я отвернулся от левых, потому что они не любят генетику, ведь генетика наводит на мысль: иногда мы не достигаем успеха из-за плохих генов. Они хотят все проблемы в жизни свести к гнилой системе".

"Когда вы проводите собеседование с толстыми людьми, вам становится плохо, ведь вы не хотите брать их на работу".

"Они говорят, это ужасно - создавать хорошеньких девушек. А я считаю, что это замечательно".

Кто открыл структуру ДНК?

История открытия двойной спирали стоит того, чтобы о ней напомнить.

Кроме Уотсона, Крика и Уилкинса, которые получили Нобелевскую премию, к открытию ДНК причастны Освальд Эвери, его коллеги Колин Маклауд и Маклин Маккарти, прославленный химик Лайнус Полинг, но особенно - незаслуженно забытая Розалинда Франклин.

В начале 1950-х благодаря работе с мечеными атомами и вирусами стало известно, что есть такое вещество - ДНК, и оно связано с наследственностью.

Появился метод кристаллографии, который показывал строение молекул. Даже были предположения, что ДНК - это тройная спираль. Уотсон защитил диссертацию в лаборатории по исследованию вирусов и передачи наследственного материала. На одной из конференций Уотсон познакомился с Морисом Уилкинсом, понял все перспективы и возможности исследования ДНК и впоследствии уехал работать в Кембридж.

В Кембридже Уотсон познакомился с Фрэнсисом Криком. О Крике говорили, что он как сорока: много болтает, собирает интересные сведения и шатается по колледжу. В соседней лаборатории, которую посещал Крик, работали Уилкинс и замкнутая и хмурая специалистка по кристаллографии Розалинда Франклин. Она, как и многие евреи, бежала в Британию из гитлеровской Германии. В Кембридже она изучала структуру ДНК.

Копірайт зображення UIG/Getty Images Image caption Розалинда Франклин

Кембридж, колыбель открытия двойной спирали ДНК, во время работы будущих нобелевских лауреатов не был центром либеральных ценностей. С середины 19-го века женщины могли учиться в Кембридже, но им не разрешали носить мантии и жили они в 50 километрах от студенческого городка. Сотрудниц Кембриджа даже не пускали обедать в профессорский зал. Уотсон описывал помещение, где ели женщины, как "грязную тюрьму".

Но главное - до 1948 года женщинам не выдавали дипломы. Поэтому выпускница Кембриджа Розалинда Франклин не могла претендовать на карьерный рост.

Весной 1952 года Розалинда Франклин усовершенствовала метод кристаллографии и получила знаменитую "фотографию 51" - она четко показывала, что ДНК представляет собой двойную спираль. Триумвират будущих лауреатов откровенно интересовался работой Франклин, а еще - откровенно ее презирал, комментируя ее внешность и называя "синим чулком" (так написал сам Уотсон в своей автобиографической книге "Двойная спираль". Вернее, он так передал свои слова по требованию издательства "Гарвард Юниверсити Пресс", когда те отказались печатать оригинальное высказывание. Цитата из "Краткой истории почти всего на свете", Билл Брайсон).

Копірайт зображення KING'S COLLEGE LONDON Image caption Знаменитое "Фото 51"

Данные Розалинды были открытыми. Фотографию 51 Уилкинсу передал руководитель лаборатории, когда контракт Розалинды заканчивался. На результатах исследования Франклин они сделали очевидный вывод: ДНК - это двойная спираль.

Уотсон, Крик и Уилкинс делали все, чтобы сообщить о своем открытии миру. Сначала в кембриджском пабе "Орел" они заявили, что "открыли тайну жизни". Потом - издали статью в журнале Nature. Она вышла одновременно с публикацией Франклин.

Розалинда Франклин покинула враждебную среду Кембриджа. Через несколько лет она умерла в 37 лет от рака яичников, а потому не дожила до вручения Нобелевской премии за одно из главных открытий 20-го века. Розалинда работала с радиоактивными метками слишком много и неосторожно.

На кембриджском пабе "Орел" висит мемориальная доска в честь Уотсона, Крика и Уилкинса, и от руки там дописано: "+ Франклин".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram