Блог мандрівниці: як стають волонтерами в раю
"Шукаємо волонтера в чудовий готель на одному з райських безлюдних островів у Індонезії" - приблизно таке оголошення якось опублікував у себе на Facebook один мій хороший знайомий, теж досвідчений мандрівник. Жити там, кілька годин в день працювати, мати повний пакет - власне бунгало, харчування, знижки на всі послуги. Хіба це не звучить казково?
Це небезпечно - раз, попахує торгівлею людьми - два, роботодавець ненадійний - три. І взагалі - чому зарплата така мала? Йшлося про 160$ - стільки платять місцевим. Саме таку реакцію викликало оголошення.
Насправді в Україні дуже малий відсоток людей знають, як це - роками мандрувати-жити-волонтерити. Ще менше людей бодай раз у житті це робили.
Я так живу вже майже рік. В моєму "резюме" волонтера - розмальовування стільців і столиків для ресторану, робота на рецепції в хостелах і готелях, організація турів на вулкани, допомога з орендою велосипедів, скутерів, координація роботи волонтерів, переклади.
Словом, я спробувала і пробую те, про що в своєму домандрівному житті навіть боялася мріяти.
І ви думаєте я унікальна? Таких людей сотні!
Чому волонтером бути вигідно
Люди, які вирушають у подорож з квитком в один кінець, звісно ж, дбають про свій бюджет. Вони знають, коли можна розгулятися, а коли - пригальмувати. До того ж змінювати міста кілька разів на тиждень впродовж тривалого часу втомлює.
Зрозуміло, що найбільші витрати у подорожі - це житло, їжа та транспорт. Їх фактично можна обнулити, якщо ви готові працювати по кілька годин на день. Де і протягом якого часу - вибір за вами.
Від волонтерів чекають часу і бажання допомогти, знання мов (у Центральній Америці в пошані двомовні мандрівники - англійська + іспанська), усмішок, креативу, золотих рук і готовності вчитися новому. Комунікабельність, відкритість, відповідальність та повага до місцевих традицій - обов'язкові.
Є три найпопулярніші сайти, де можна шукати роботодавців: WorkAway, Helpx та Worldpackers. Зазвичай членство на сайтах є платним, річний доступ коштує близько 20-30 доларів. Одразу видно всі умови, типи роботи та відгуки волонтерів.
Можна самому вивчати сторінки готелів у соцмережах чи їхні сайти і шукати там оголошення. Або навіть просто прогулятися вулицею і попитати людей.
Де найбільший попит на волонтерів?
- Хостели, готелі
Тут зазвичай шукають людей для роботи на рецепції або в барі. Робота по 4-5 годин на день, 5-6 днів на тиждень. За це ви отримуєте кімнату або ліжко в гуртожитку, харчування і знижки на тури чи алкоголь в барі. Щоправда, можуть вимагати мінімальний термін роботи у 2-3 місяці.
Шукають волонтерів як хостели, де ніч коштує 5 доларів, так і круті готелі за 100 доларів ніч. Це найпростіший спосіб здешевити подорож.
- Ферми, садівництво, будівництво
Ви обожнюєте природу? Або ви кавоман? Чому б вам місяць не пожити на фермі, де вирощують каву? Знатимете про цей напій усе. На фермах чи у садибах зазвичай можна не лише збирати фрукти чи овочі, а й готувати із зібраного щось цікаве.
- Освітні та гуманітарні проекти
Робота в школі з місцевими дітками чи спільнотами для жінок. Якось я відвідала школу в селі в Гватемалі, де було всього 5 вчителів на 300 дітей.
Навчання позмінне, зміна триває не більше двох годин - викладачі просто не витримують навантаження. Не завадить навіть відсутність педагогічного досвіду. В школах потрібні люди, які зможуть почитати дітям казку, пограти з ними у футбол чи поговорити з підлітками про стосунки - цього, на жаль, їхні батьки дати не можуть.
Така робота передбачає проживання з місцевими родинами.
- Творчі професії
Мурали, креативні кольорові кімнати, меблі, шиття. Попит на волонтерів з такими вміннями дуже високий. Якщо ваші роботи дійсно круті, можна розраховувати на гонорар.
- Тренінги, майстер-класи, мови, йога
Ви тренер з йоги чи знаєте як з нічого зробити "цукерку"? Авторів програм розвитку шукають постійно. Як школи, так і готелі. Можна роками жити десь на Карибах, вранці давати класи з йоги чи уроки англійської для команди готелю і не переживати про свій бюджет.
Жоден з таких "роботодавців" ніяких документів з вами не підписуватиме. Все будується на довірі.
Волонтерство дає можливість пожити тривалий час в одному місці і буквально влитися в місцеве товариство.
Крім того, це чудова мовна практика. Наприклад, моя іспанська лише за 10 місяців стала основною мовою. Це також може стати першим кроком до реального працевлаштування з повноцінною зарплатою.
Але найголовніше в мандрівному волонтерстві - це просто пробувати щось нове.
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