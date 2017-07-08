Блог мандрівниці: як стають волонтерами в раю

Image caption Так виглядає волонтерство на райському острові

"Шукаємо волонтера в чудовий готель на одному з райських безлюдних островів у Індонезії" - приблизно таке оголошення якось опублікував у себе на Facebook один мій хороший знайомий, теж досвідчений мандрівник. Жити там, кілька годин в день працювати, мати повний пакет - власне бунгало, харчування, знижки на всі послуги. Хіба це не звучить казково?

Це небезпечно - раз, попахує торгівлею людьми - два, роботодавець ненадійний - три. І взагалі - чому зарплата така мала? Йшлося про 160$ - стільки платять місцевим. Саме таку реакцію викликало оголошення.

Блог мандрівниці Копирайт изображения SOPHIA VOVK Софія Вовк, журналіст, мандрівниця. 13 років років пропрацювала на телебаченні, пройшла всі можливі для себе етапи - стажер, журналіст, редактор, програмний директор телеканалу. З 1 вересня вирішила зробити тривалу паузу в кар'єрі і розпрощалася з офісним життям. Зараз у мене лише рюкзак і весь світ. Подорожую соло. Переконана, тільки так можна найкраще відчути країну і людей. Вперше за кордоном побувала шість років тому, відтоді не можу зупинитися. Подорожі вважаю найкращою інвестицією та освітою. Загалом відвідала вже понад 30 країн, серед яких Мадагаскар, Індонезія, Малайзія, Марокко.

Насправді в Україні дуже малий відсоток людей знають, як це - роками мандрувати-жити-волонтерити. Ще менше людей бодай раз у житті це робили.

Я так живу вже майже рік. В моєму "резюме" волонтера - розмальовування стільців і столиків для ресторану, робота на рецепції в хостелах і готелях, організація турів на вулкани, допомога з орендою велосипедів, скутерів, координація роботи волонтерів, переклади.

Словом, я спробувала і пробую те, про що в своєму домандрівному житті навіть боялася мріяти.

І ви думаєте я унікальна? Таких людей сотні!

Чому волонтером бути вигідно

Люди, які вирушають у подорож з квитком в один кінець, звісно ж, дбають про свій бюджет. Вони знають, коли можна розгулятися, а коли - пригальмувати. До того ж змінювати міста кілька разів на тиждень впродовж тривалого часу втомлює.

Зрозуміло, що найбільші витрати у подорожі - це житло, їжа та транспорт. Їх фактично можна обнулити, якщо ви готові працювати по кілька годин на день. Де і протягом якого часу - вибір за вами.

Від волонтерів чекають часу і бажання допомогти, знання мов (у Центральній Америці в пошані двомовні мандрівники - англійська + іспанська), усмішок, креативу, золотих рук і готовності вчитися новому. Комунікабельність, відкритість, відповідальність та повага до місцевих традицій - обов'язкові.

Є три найпопулярніші сайти, де можна шукати роботодавців: WorkAway, Helpx та Worldpackers. Зазвичай членство на сайтах є платним, річний доступ коштує близько 20-30 доларів. Одразу видно всі умови, типи роботи та відгуки волонтерів.

Можна самому вивчати сторінки готелів у соцмережах чи їхні сайти і шукати там оголошення. Або навіть просто прогулятися вулицею і попитати людей.

Image caption Як правило, від волонтера очікують по кілька годин роботи на день

Де найбільший попит на волонтерів?

Хостели, готелі

Тут зазвичай шукають людей для роботи на рецепції або в барі. Робота по 4-5 годин на день, 5-6 днів на тиждень. За це ви отримуєте кімнату або ліжко в гуртожитку, харчування і знижки на тури чи алкоголь в барі. Щоправда, можуть вимагати мінімальний термін роботи у 2-3 місяці.

Шукають волонтерів як хостели, де ніч коштує 5 доларів, так і круті готелі за 100 доларів ніч. Це найпростіший спосіб здешевити подорож.

Ферми, садівництво, будівництво

Ви обожнюєте природу? Або ви кавоман? Чому б вам місяць не пожити на фермі, де вирощують каву? Знатимете про цей напій усе. На фермах чи у садибах зазвичай можна не лише збирати фрукти чи овочі, а й готувати із зібраного щось цікаве.

Освітні та гуманітарні проекти

Робота в школі з місцевими дітками чи спільнотами для жінок. Якось я відвідала школу в селі в Гватемалі, де було всього 5 вчителів на 300 дітей.

Навчання позмінне, зміна триває не більше двох годин - викладачі просто не витримують навантаження. Не завадить навіть відсутність педагогічного досвіду. В школах потрібні люди, які зможуть почитати дітям казку, пограти з ними у футбол чи поговорити з підлітками про стосунки - цього, на жаль, їхні батьки дати не можуть.

Така робота передбачає проживання з місцевими родинами.

Творчі професії

Мурали, креативні кольорові кімнати, меблі, шиття. Попит на волонтерів з такими вміннями дуже високий. Якщо ваші роботи дійсно круті, можна розраховувати на гонорар.

Тренінги, майстер-класи, мови, йога

Ви тренер з йоги чи знаєте як з нічого зробити "цукерку"? Авторів програм розвитку шукають постійно. Як школи, так і готелі. Можна роками жити десь на Карибах, вранці давати класи з йоги чи уроки англійської для команди готелю і не переживати про свій бюджет.

Image caption Головне для волонтера, який працює з дітьми, - любити їх

Жоден з таких "роботодавців" ніяких документів з вами не підписуватиме. Все будується на довірі.

Волонтерство дає можливість пожити тривалий час в одному місці і буквально влитися в місцеве товариство.

Крім того, це чудова мовна практика. Наприклад, моя іспанська лише за 10 місяців стала основною мовою. Це також може стати першим кроком до реального працевлаштування з повноцінною зарплатою.

Але найголовніше в мандрівному волонтерстві - це просто пробувати щось нове.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!