Як навчитися подорожувати самій: поради соло-мандрівниці

Копирайт изображения Юрій Пилипенко Image caption Рейк'явік

Існує думка, що дівчині не варто подорожувати самій. Українська мандрівниця Ірина Малишевська руйнує стереотипи і розповідає про це у блозі для BBC News Україна.

Перша самостійна поїздка

Я могла б прибрехати, що на сольні подорожі мене надихнули великі мандрівники. Насправді все було прозаїчно: я довгий час не могла знайти компанію в якусь мандрівку - здається, Марокко - і вирішила спробувати подорожувати наодинці.

Ірина Малишевська перекладачка, літературознавиця, психологиня, мандрівниця, авторка тревел-блогу «Девочка на шаре», співзасновниця креативного простору Creative Women Space у Києві

Моїми найпершими мандрами були організовані автобусні тури в стилі "галопом по Європі".

Коли працювала на першій роботі - тоді ще діяв візовий режим - правдами і неправдами отримала шенгенську візу і полетіла на два тижні в Париж, вперше за власні, а не батьківські кошти.

Тоді ще не було смартфонів, власного ноутбука, мало хто чув про сайти бронювання житла, couchsurfing чи лоукости. Через посередників я купила авіаквитки, житло знайшла за допомогою французького друга по переписці - орендувала за 8 євро келію при капличці в елітному 16-му окрузі, за п'ять хвилин він Ейфелевої вежі. Роздрукувала мапу, як дістатися від метро до житла.

Полетіла саме в Париж, бо закінчила французьку філологію, знала мову і культуру і хотіла нарешті зануритися.

Гуляти цілими днями наодинці було незвично, але тоді вперше відчула: коли простір і час мандрівки тільки твій, то помічаєш багато деталей і максимально включаєшся у тих співрозмовників, які трапляються на шляху.

Коли ж мандруєш з кимось удвох або компанією, багато уваги іде на спілкування. Це не добре і не погано, просто менше енергії лишається на всотування навколишнього світу.

Копирайт изображения Ірина Малішевська Image caption Мерсін, Туреччина

Якщо маєте намір поїхати кудись самостійно, але боїтеся, почніть з малих кроків: помандруйте кудись Україною замість закордону.

Якщо мова про закордон, логістика теж нескладна: купити квиток, спланувати маршрут (будете на одному місці чи будуть переїзди і скільки вони коштуватимуть), організувати житло (хостел, готель або каучсерфінг), продумати бюджет харчування (будете їсти у кафе чи готувати самостійно).

Як популяризаторка бюджетних подорожей я постійно повторюю, що мандри можуть бути доступними і заради них не треба продавати нирку!

Зараз лоукости відкривають дедалі більше маршрутів з України, можна придбати квиток за 10 євро, зупинитися в гостях по каучсерфінгу, купувати харчі в місцевих супермаркетах, де ціни не дорожчі за українські. А якщо у вашому гаманці буде надлишок - купити хороше вино або подарунки близьким.

CouchSurfing: занурення в країну і людей

Переламним для моїх подорожей стало знайомство з сервісом гостинності couchsurfing. Це сайт з мільйонами користувачів з усього світу, на якому ви можете зареєструватися, щоб запропонувати гостям зупинитися у вас або показати рідне місто - і так само знайти домівку або компанію у мандрах.

По каучсерфінгу я жила в Грузії, Вірменії, Ірані, Туреччині, Іспанії, Португалії, Франції, Німеччині, Бельгії, Україні. Словом, тепер для мене подорож неповна, якщо не побуваю вдома у місцевих. Це досвід, який дуже різниться від перебування в готелях, та й навіть хостелах, бо ти бачиш буденне нетуристичне життя без прикрас, у цьому є справжність.

Часом, коли подорожую не сама, зупиняюся і в готелях, і в хостелах, бо підлаштовуюся під компаньйонів. Але ніколи мені не буває так цікаво, як в гостях у місцевих, хай це триповерховий дім з басейном або бідна кімнатка.

Я зупинялась в Андалусії у новозеландської пари, в Ов'єдо у фізика-вченого, у Стамбулі у шкільної психологині. І так само приймала в гостях у себе найрізноманітніших людей.

Якщо ви хочете спробувати каучсерфінг, ретельно заповніть профіль, розкажіть про себе, завантажте світлини. Якщо у вас є друзі, які користуються сайтом, попросіть залишити їх відгуки про вас. Заповнені профілі з відгуками викликають більше довіри.

Копирайт изображения Ірина Малішевська Image caption Традиційні танці, Іспанія

Коли пишите запит з пропозицією зустрітися чи зупинитися в гостях, покажіть, що ви прочитали профіль людини і знайшли спільні точки дотику. Не розсилайте шаблонних запитів, усі люблять ексклюзивність.

Так само шукайте профілі з відгуками і перечитуйте їх. Перевірте, чи немає негативних відгуків. Якщо ви дівчина і почуваєтеся нерішуче, висилайте запити жінкам чи сімейним парам.

Коли у вас уже буде досвід гостювання по каучсерфінгу, ви зрозумієте, що хороший хост (господар) - він хороший незалежно від статі. У перші поїздки я лишала друзям нитку свого маршруту і контакти каучсерферів, у яких зупинялася - і регулярно виходила на зв'язок.

Коли потрапите в новий дім, розпитайте господарів про порядки дому, щоб бути адекватним та приємним гостем. Поцікавтесь про їхні плани - чи вони прагнуть провести час разом, чи зайняті, і ви будете наодинці. Каучсерфінг - це про гнучкість.

Пам'ятайте, що система гостинності потребує віддачі. Приймайте гостей у себе або просто показуйте місто. Повірте, ви зустрінете багато надзвичайних людей через каучсерфінг, а з деким із них навіть будете товаришувати роками.

Сольний автостоп Ісландією

Копирайт изображения Марина Бардадим Image caption Автостоп в Ісландії

У мені співіснують авантюризм та обережність, і в дорозі дуже важливе відчуття безпеки. Через це я не мандрую автостопом сама, але дуже хотіла спробувати сольний автостоп.

Наважилася на нього у подорожі Ісландією, бо в цій країні нульовий рівень злочинності, а поліцейські Рейкьявіка навіть не носять зброї.

З київським турклубом ми поїхали в тижневий похід національним парком Ландманналаугар, а після того хтось орендував автівку, а три дівчини зі мною включно вирішили об'їхати острів по периметру автостопом.

Ми виходили на трасу втрьох з великими походними рюкзаками і часто треба було розходитися і стопити поодинці. Наперед домовлялися про місце зустрічі, де мали зібратися докупи, бо намет був один на трьох.

Різні люди зупинялися, щоб підвести мене: туристи-французи, літня місцева пара, яка не говорила англійською, турист з Чехії, який вичитав мене, що негоже дівчині стопити самій, ісландець-гід на всюдиході. Автостоп - це чиста спонтанність, яка вимагає довіри до світу.

Одного разу йшов дощ і завивав вітер - традиційна ісландська погода - і я дві години мерзла на трасі. Врешті зупинилася автівка з туристом-бельгійцем, який мандрував з синочком і виявився чудовим співрозмовником.

Якщо прагнете, але не наважуєтесь спробувати автостоп, рекомендую почитати книжки автостопного гуру Антона Кротова, який об'їхав так увесь світ і щедро ділиться практичними порадами.

Рухатись на Схід

Щодалі рухаєшся на Схід, то більше питань викликає самотня дівчина з рюкзаком. Географія моїх подорожей поки що не дуже широка. Я лише раз була на іншому континенті - в Марокко, і моїми найсхіднішими країнами були Туреччина, Грузія, Вірменія та Іран. Іраном я подорожувала з подругою, теж соло-мандрівницею.

Якщо ти звикла мандрувати наодинці, інші соло-мандрівники - це ідеальні компаньйони. Якщо у вас розійдуться інтереси або настрій, можна на якийсь час роз'їхатися і мандрувати автономно.

Копирайт изображения Ірина Малішевська Image caption Продавець солодощів, Керманшах, Іран.

Якось ми зупинилися в гірському курдському містечку. На все місто був один каучсерфер - директор школи англійської мови для дітей.

За день до нашого приїзду він написав, що його дружина щойно народила, але вони все одно чекають на нас. Сказати, що ми були в стресі - це нічого не сказати! В Україні я не можу уявити такої ситуації.

Але менше з тим, ми приїхали, нас познайомили з родиною і новонародженою, а ввечері почали сходитися родичі і сусіди, щоб привітати з народженням малюка. Ми потрапили в епіцентр іранського життя!

До глибокої ночі нас розпитували, як це ми дві дівчини подорожуємо самі, чи є в нас діти, як чоловік моєї подруги "відпускає" її у мандри - і, звісно, на прощання побажали нам якомога скоріше народити діточок.

Це була консервативна родина, але навіть там ми зустріли юну феміністку - двадцятирічну дівчину, яка здобуває освіту, хоче бути незалежною від батьків і самостійно обрати нареченого.

Копирайт изображения Світлана Ославська Image caption Мечеть Насір оль-Мольк, Шираз, Іран

Інша кумедна історія пов'язана з транспортом. Ми були в Ширазі, і подруга поїхала в Тегеран нічним автобусом на день раніше за мене. Написала мені, що о третій ночі автобус зупиняли, шукали з вівчарками контрабанду і знайшли сиру рибу та м'ясо.

Наступної ночі я їхала сама теж нічним автобусом, і посеред ночі його зупинили, вивели на вулицю пасажирів і поліція з собаками обшукували салон і багажний відсік. Через словник в телефоні іранка пояснила мені, що шукають наркотики. Втім, тієї ночі нічого не знайшли, але так ми дізналися, що для довгих переїздів нічна зупинка біля поліцейського відділку - це звична справа.

Кажуть, раніше в Іран не пускали жінок-туристок без супроводу чоловіків. У нас із подругою не виникло жодних проблем під час перебування в країні. Проте ставалися казуси.

Якось ми йшли гірським містечком у супроводі місцевої дівчини і геть усі жінки обурено розглядали мої ноги у широких штанях. Я не могла зрозуміти в чому річ. Ми ретельно готувалися до подорожі і поважали дрескод: кофтина має прикривати сідниці та лікті, на голові має бути хустка, жодних декольте.

Я спитала місцеву, що не так з моїми штаньми. Вона розсміялася і пояснила, що штани такого крою в цій місцевості жінки носять вдома, і я виглядаю так, ніби розгулюю вулицями в піжамі. Такі моменти неможливо передбачити!

Копирайт изображения Ірина Малішевська Image caption Тегеран, Іран

Ніколи не залишаєшся сама

Мандрівник - це завжди амбасадор своєї країни. Колись мене дуже засмучувало, що серед найперших асоціацій про Україну виринали "українські проститутки". Тож мені лишається - розповідати про нашу літературу, музику, природу, показувати відео про Київ і дивувати іноземців тим, що музику "Щедрика" (Carol of the Bells) написав український композитор.

Насправді в подорожах ти ніколи не буваєш сама. Поряд є люди, з якими можна завести small talk або глибоку бесіду. Маєш свободу регулювати: чи прагнеш усамітнення чи спілкування.

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