О чем отели никогда вам не расскажут

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Какой предмет в номере самый грязный? Где безопаснее всего распаковывать чемоданы? И как за вами могут подглядывать? Корреспондент BBC Travel расспросила инсайдеров о некоторых тайнах гостиничного бизнеса.

На время путешествия отель становится для нас домом, но даже самые роскошные номера редко гарантируют такую ​​же чистоту, безопасность и приватность, как наш собственный дом.

Несколько отельеров и опытных путешественников поделились с нами секретами отелей и посоветовали, чего именно стоит опасаться в гостиничном номере.

Что скрывает дверной глазок

"Проверьте глазок в двери вашего номера. Если он повреждено или вы видите следы вмешательства в механизм, требуйте другую комнату, - советует Майкл Форрест Джонс, исполнительный директор Beechmont Hotels в Уинстон-Салеме в штате Северная Каролина.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Двери отеля не гарантируют полной безопасности

Дверной глазок должен предоставлять четкий обзор того, что происходит в коридоре. Если стекло в нем мутное или имеет какие-то дефекты, это опасно. Следы повреждения могут свидетельствовать об установлении в глазок обратной линзы, которая позволяет заглянуть в номер извне.

Для безопасности Джонс советует заткнуть дверной глазок скрученным клочком бумаги и вынимать его только при необходимости.

Кроме того, если кто-то стучит в вашу дверь, но в глазок вы никого не видите, не открывайте, а позвоните лучше на рецепцию.

Держитесь подальше от кофеварки

Если начать день без чашки кофе вы никак не можете, отправляйтесь лучше в ближайшее кафе, но ни в коем случае не пользуйтесь кофеваркой в ​​номере, предостерегают сразу несколько экспертов.

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"Кофеварка в гостиничном номере вызывает у меня наибольшее отвращение", - говорит Кен Лим, бывший гостиничный менеджер из Чикаго в штате Иллинойс.

"Даже если прибор и выглядит чистым, вы никогда не знаете, что в нем делали предыдущие гости. Рвота, окурки ... что угодно".

Стаканы для воды в ванной комнате так же подозрительные, считает путешественник Купер Вудс.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Никогда не знаешь, кто был в этом номере до тебя

"Они совсем не такие чистые, как вам кажется, - отмечает он. - В лучшем случае уборщица их просто протирает тряпкой или ополаскивает под краном".

Чтобы убедиться в чистоте посуды лучше самому промыть ее с мылом.

Самое безопасное место для сумок

Если вы не хотите привезти из путешествия клопов, Джонс советует избегать деревянных полок для багажа и распаковывать вещи в ванной комнате. Конечно, после того, как вы убедитесь, что пол в ней чистый.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Это - самая чистая часть гостиничного номера, кроме - стаканов для воды.

Если в номере металлические полки, можно не беспокоиться, насекомые их не любят.

Самая грязная вещь

Им пользуются практически все, неудивительно, что этот предмет кишит бактериями.

"Самая грязная вещь даже в лучшем гостиничном номере - это пульт от телевизора", - говорит Уильям Пейн, пенсионер из Хьюстона в штате Техас, который много путешествует.

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"Представьте себе, сколько людей брали его в руки, а уборщицы пульты обычно не моют".

Одно исследование, проведенное в 2012 году Университетом Хьюстона, показало, что телевизионные пульты по загрязнению равны туалетам. Так же, как и еще одна вещь в комнате отеля, которой, не задумываясь, пользуются все его гости - выключатель на лампе у кровати.

Перед использованием каждой из этих вещей протрите их антибактериальной салфеткой или обработайте спреем.

И все же отдых

Дверные глазки-камеры, клопы, которые так и лезут в ваш чемодан, и покрытые ужасными вирусами пульты, не слишком способствуют расслабленному отдыху. Есть, однако, и хорошая новость. Пристальное внимание общественности заставило отели повысить стандарты гигиены и безопасности.

Например, в американской гостиничной сети Best Western начали использовать палочки с ультрафиолетом, которые уничтожают бактерии и микробы. Сеть также перешла на водонепроницаемые телевизионные пульты, которые легко моются.

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Не доверяете отелям? Прихватите с собой антибактериальные салфетки и спреи.

Ну а для настоящих педантов существуют гигиенические мониторы, с помощью которых можно проверить чистоту одеяла или телефона.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

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