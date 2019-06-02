Путешествие на Кубу. Полюбить или возненавидеть Остров свободы

Копірайт зображення София Вовк Image caption Любить или ненавидеть? Мнения о Кубе очень разнятся

Кубу ты либо полюбишь, либо возненавидишь. Я много слышала отзывов - "Еще раз на Кубу? Да никогда в жизни" или "Я не хочу отсюда уезжать, вернусь обязательно".

"Всем, кто в Украине ностальгирует по Советскому Союзу, нужно организовать срочные чартеры на Кубу", - резюмировал один из знакомых после недельного тура по острову Свободы.

Мы посетили около десятка разных мест, много общались с местными, ездили как на старых потрепанных москвичах, так и на красивых ретро-кабриолетах, заглядывали в местные магазинчики и школы, где дети до сих пор ходят в красных галстуках, учились курить сигары, ходили на уроки сальсы, пили мохито и дайкири и много говорили о Кубе до и после триумфа революции.

Так за что же ее ненавидеть и за что любить?

Бедность, две валюты, которые иностранцы постоянно путают, грязные улицы, дефицит товаров, постоянные очереди, отсутствие нормального транспорта. Для самостоятельных путешествий (я не о турах на знаменитые курорты и отели по системе "все включено") социалистическая Куба может показаться кошмаром. К тому же дорогостоящим.

Мы садимся в красивый Ford 1928 года и едем кататься по Гаване. Стоимость аренды такого авто превышает среднемесячную зарплату кубинца. Печально, правда?

Копірайт зображення София Вовк Image caption Гавана в этом году отмечает 500-ю годовщину со дня основания

Машина несет нас по улицам центральной Гаваны - это один из старейших районов города. И самый бедный. Некогда помпезные двух- и трехэтажные здания принадлежали состоятельным семьям, теперь здесь размещены коммуналки. На порогах своих домов группками или по одному сидят гаванцы.

Перебои с водой и электричеством, куры и петухи на крышах, стильные, но запущенные балконы, которые держатся на честном слове, - типичная картина для этого района.

В нескольких кварталах отсюда находится знаменитый на весь мир Капитолий, главный театр, чуть дальше - гавань, крепость, старые отели с прекрасными террасами, кафедральный собор, живописные площади с дорогими ресторанами. Главные архитектурные памятники Гаваны внесены в список ЮНЕСКО с 1985 года. И они поистине завораживают.

В этом и шарм Гаваны, который я люблю. Конечно, мне было бы интересно увидеть город в дореволюционные времена - Гавану, которая когда-то была процветающим и модным городом. А пока здесь суровая социалистическая реальность. С карибским привкусом.

Копірайт зображення София Вовк

Классических отелей на Кубе я не признаю. Никогда не останавливаюсь там сама и другим не рекомендую.

Гораздо интереснее жить с кубинскими семьями в casas particulares (исп. - частные дома). Так здесь называют семейные мини-отели. Комнаты, куда кубинцы приглашают гостей, комфортно обустроены, в каждой есть санузел, необходимая мебель, сейф, кондиционер, отдельные ключи.

Хотите приватности - без проблем, вам никто не будет мешать. Хотите быть в гуще событий семьи - просто скажите и вас быстро познакомят с внуком, сватом, братом.

Копірайт зображення София Вовк

Кубинцы с радостью поделятся правилами жизни на острове. Например, не выходить из дома без денег. Ведь в любой момент в продажу может поступить дефицитный товар: куриное мясо, яйца, масло, бытовая химия. Времени на размышления в таких случаях нет, нужно сразу занимать очередь.

А еще научат, где можно покушать не за все деньги мира, как перемещаться по городу максимально дешево и даже помогут достать лекарства, если с вами произошла неприятность.

Копірайт зображення София Вовк Image caption Местные привыкли к дефициту, а выходя из дома всегда берут деньги - вдруг где-то что-то "выбросят"

А местные автомобили! О них можно писать романы! Если кубинец владеет собственным авто, это уже целое состояние. Хорошо знакомый нам москвич или как его здесь называют "москович", знаете сколько стоит? Примерно 20 тысяч долларов!

Те, кто часто летают из Москвы на Кубу даже бизнес такой организовали, - возить детали к старым советским авто. Этот, казалось бы, хлам на Кубе стоит сотни долларов. А дальше - дело за "местными Кулибиными". И смех, и грех.

Копірайт зображення София Вовк Image caption О местных автомобилях можно писать романы

Кубинцы еще не знают, что такое бешеный ритм жизни, где каждая минута исчисляется деньгами. А еще здесь никто не ходит по улицам, уткнувшись в мобильник, зато много музыки, пения и танцев. Где как не на Кубе нужно учиться танцевать сальсу и бачату.

Чего только стоит Гаванский Малекон - 8-километровая набережная, где, как только спадет жара, собирается местный и заезжий люд.

Это место как только не называют. И многокилометровая панель, где можно быстро найти партнера-партнершу для развлечений. И самая длинная барная стойка в мире, куда часто приходят и местные, и туристы, чтобы распить бутылку знаменитого кубинского рома. А еще это огромный танцпол, место для свиданий, прогулок, пробежек и арт-фестивалей.

Копірайт зображення София Вовк Image caption Гаванский Малекон - 8-километровая набережная, которая привлекает не только местных жителей, но и туристов

На острове нет наркотиков, спиртного много не выпьешь - дорого, нет нищих. Преступления против туристов наказываются очень строго. Исходя из личного опыта, Куба - самая безопасная страна, из всех, где я бывала.

Я давно путешествую, останавливаюсь в разных городах и странах. С Кубой все иначе. Пожить даже месяц-два на острове будет непросто. Мы уже слишком далеко ушли от "совка".

Хотя Куба сейчас меняется очень быстро. Власти постепенно дают больше свободы людям, появились возможности для открытия собственного бизнеса, заработал наконец мобильный интернет.

Прихорашивается и старая Гавана - в этом году город отмечает 500-летие со дня основания, из бюджета финансируется реставрация памятников архитектуры, помогает деньгами и ЮНЕСКО.

Стоит ли ехать на Кубу? Однозначно, да! А вот полюбите ли вы остров будет во многом зависит от того, что вы ищете в поездке и насколько открыты уникальному миру Кубы.

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