Фітнес-блог: як схуднути на свята

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Хто сказав, що новорічні свята - період сплячки?

Ми можемо самі вирішувати, з чого і як починати свій новий рік. І свою лінь, і кілограми та об'єми цілком можливо контролювати.

Без претензії на істину в останній інстанції і з найкращими побажаннями для наших читачів, кореспондент ВВС Україна Олександра Марченко склала тижневий розклад з порадами, як розпочати рік активно і схуднути під час свят.

1 січня.

Добре висипаюсь.

Влаштовую собі день найелементарнішого роздільного харчування: вдень овочі, ввечері м'ясо. Усе свіже. Вчорашні салати до столу більше не йдуть.

Голодом після святкового столу себе не картаю, бо потім голодного дня захочеться їсти ще більше. Спробую м'яко вийти з переїдання і збалансувати раціон протягом кількох днів після щедрого святкового столу.

Уникаю вуглеводів: жодних тістечок, фруктових соків, будь-яких солодких напоїв, цукерок і мандаринок. До нового року під час корпоративів та святкувань цього з'їлося та випилося на місяць вперед.

Ввечері зі спортивною валізою невпевнено їду в зал. Тренер принаймні обіцяв прийти - отже, є шанс, що буду не сама.

У залі 1 січня зазвичай з десяток людей. Переважно чоловіки. Ділимося своїми секретами, як пережити новорічну ніч і не перетворитися на медузу.

Кілька базових правил.

· За кілька днів до нового року починайте пити воду з лимоном або грейпфрутом. Для ефективнішого результату запускати процес очистки організму краще до, а не після.

· Під час великих прийомів їжі вживайте ферменти. Навіть якщо у вас немає жодних проблем із системою травлення, ферменти зменшать навантаження на ваш живіт.

· Після віскі, коктейлів, горілки, шампанського - не забудьте про адсорбенти. Можна випити їх перед сном - тоді, за правильної дози вранці можна уникнути "бодуна". Або з самого ранку десь за годину до сніданку.

· Не йдіть до зали без сил. Якщо перебрали з усім, краще відкладіть спортивні навантаження. До 2 січня.

2 січня.

Одна з моїх подружок давно хоче почати регулярно займатися спортом, регулярно починає і кидає. Тепер її дратує навіть одна думка про тренажерну залу.

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- Ну його. У мене все одно не вистачає дисциплінованості ходити до зали регулярно, - каже вона безнадійно. Мабуть, не моє.

- Краще спробуй щось нове. Тренування, на якому ти ще ніколи не була: fly yoga (тренування, під час якого вправи виконуються в спеціальних гамаках), trx... Якщо тобі буде цікаво - ти бігтимеш до клубу.

Вдень я збираюся на прогулянку з племінниками. Кілька годин біганини за дітьми та ще й величезна порція сміху - і всі зайві калорії спалено.

Увечері йдемо з друзями у зимовий парк: ковзани, лижі, та і просто прогулянка засніженими пагорбами навіть у межах міста - також спортивне навантаження. Ще і крепатура на наступний день може бути.

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Апетит після цього шалений - і краще їсти м'ясо або складні вуглеводи. Тістечками, пиріжками і цукерками морозний голод не втамуєш. Пити - сухе червоне вино, а не солодкий гарячий чай, який уповільнює травлення.

3-5 січня.

Беру на роботі відпуску і присвячую ці дні собі.

Раціон собі обираю в ці дні за простим принципом: вуглеводи тільки зранку, основний прийом їжі в обід, легший - ввечері.

3 січня - день повного релаксу. Іду з подружками в спа-комплекс.

Баня з обливанням крижаною водою чи обтиранням снігом допомагає тонізувати судини та вивести шлаки. Трав'яні чаї очищують і наповнюють організм мікроелементами. Плавання - найкращий лімфодренаж і підтяжка форм.

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4 січня - день планів. Розписую, як і коли реалізувати заплановане на наступний рік. Що хотілось би змінити, що спробувати, чого позбутися. І головне - як і коли я хочу все це зробити.

Такі записи стають орієнтовним календарем на рік.

Обов'язково йду на тренування, щоби закріпити активний початок року і не вийти з режиму регулярних занять спортом.

Спокійний і водночас корисний день.

5 січня - Ще не знаю. Буде ледачий спонтанний день. Обов'язково з прогулянкою.

6 січня.

Не дотримуюсь посту, тому просто влаштовую собі день харчування свіжими та печеними овочами.

П'ю чай з медом та сухофруктами.

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Під час святкової вечері намагаюся не більше їсти, а більше говорити з близькими.

До речі, одна з причин переїдання під час застіль - відсутність активностей.

Їжа - це найлегший спосіб зайняти себе, коли немає чим зайнятися. А оскільки застілля під час свят зазвичай тривалі, ніхто не запам'ятовує, скільки і чого вже з'їв.

7 січня

Дотримуюся того самого режиму, що і першого січня.

Замість тренажерної зали йду на йогу розтягнутися.

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Святковий тиждень закінчився. Озираюся - встигла зробити багато корисного. І абсолютно без напруги.

Головне - в перші дні після святкування витягти себе за вуха з-за столу чи з ліжка - і почати рухатися.

Це жодним чином не суперечить доброму сну. Спіть довго у своє задоволення.

Якщо ви не ходите до спортклубу, достатньо щодня гуляти на вулиці.

На емоційні вечірки ми витрачаємо дуже багато енергії. Потім виснажений організм буде просити тільки спати і їсти. Але дайте йому трохи руху та ковток повітря - і він швидко оживе.

І не вмовляйте себе, що режим зимового ведмедика не позначається, ані на кілограмах, ані на ваших об'ємах.

Кілограми та об'єми стають помітними лише за тиждень-два після. Тому задача максимум під час свят - не схуднути, а втримати об'єми і вагу.

Це цілком можливо, якщо збалансувати вечори з вашими улюбленими смаколиками - хай це олів'є, найдорожчий віскі чи французькі трюфеля - та дні на овочах зі спортивним навантаженнями.

Якщо при цьому ще і поговорити з собою і розписати собі цілі - корабель попливе.