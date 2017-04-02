5 проблем із паркуванням у Києві

Image caption Паркування - одна з найбільших проблем Києва

Ви примчали на важливу зустріч, а запаркувати авто ніде - знайома ситуація?

Залишити авто у центральній частині Києва - задача не з простих, а іноді й зовсім неможлива.

Збільшення кількості машин, брак обладнаних паркомісць, низька культура водіїв і зволікання поліції - цьому є конкретні причини.

Централізація

Головною причиною скупчення авто у центральній частині міста є розташування величезної кількості адміністративних споруд.

А оскільки в Україні склалася традиція, що закон і бізнес ходять разом, то не дивно, що тут же розташовані різноманітні бізнес-центри.

Біля збудованих у радянську добу адмінбудівлях із місцем для паркування досить складно.

Image caption Щодня вздовж бульвару Лесі Українки утворюється довжелезний ряд автомобілів працівників двох великих бізнес центрів. Біля них просто немає достатньо паркомісць

При бізнес-центрах бодай якийсь паркінг є, хоча зазвичай він надзвичайно малий і може вмістити автівки лише топ-менеджементу компаній. Як наслідок, ці величезні споруди обростають не менш величезною кількістю автомобілів.

Рішення проблеми, здавалося б, дуже просте - розкидати по всьому місту управлінські органи, тим самим уникнувши скупчення автівок в одному місці.

Image caption Знаки здебільшого встановлені ще за Радянського союзу, і відтоді їхню доцільність не переглядали

Тотальне ігнорування ПДД

Паркування під знаком 3.34 "Зупинка заборонена" сприймається цілком буденно і не вважається серйозним правопорушенням.

Поліцейські здебільшого ігнорують неправильно запарковані авто, а ті нахабно паркуються, нехтуючи будь-якими правилами.

Звісно, правоохоронці не можуть скласти протокол на порушника за його відсутності, але що заважає поліцейським запобігти правопорушенню і з'явитися на місці здійснення потенційного незаконного паркування, скажімо, о 08:00?

Причина проста: якщо поліцейські почнуть дотримуватися букви закону, то в центральній частині міста буде місце лише для кількох сотень машин.

У свою чергу спричинить хвилю обурення і негативу, що зараз найменш потрібно патрульній службі.

"Хай парковки побудують"

Місто, у першу чергу, побудоване для людей, а не машин.

Чим більше паркомісць - тим більший потік автівок

Значна кількість автомобілістів вважає, що при купівлі авто держава зобов'язана забезпечити їх п'ятиметровим клаптиком землі для паркування.

Але ж коли ви купуєте в магазині ковбасу, продавець не зобов'язаний видати безкоштовно ніж, щоб ви могли її нарізати.

Хибно вважати, що збільшення кількості паркомісць вирішить цю проблему. Чим більше паркомісць - тим більший потік автівок і, як наслідок, збільшення кількості заторів.

Безконтрольність на платних парковках

Україна рухається в діаметрально протилежному напрямку від всього світу, який високими тарифами на паркінг обмежує рух у центрі і стимулює водіїв залишати авто подалі від нього.

Image caption З особливо нахабними поліція все ж намагається розібратися

Найдорожчий тариф у центрі Києва становить 10 гривень за годину паркування, а якщо сказати фразу "можна без чека" - вартість впаде до 5-7 гривень. Тож не дивно, що весь центр міста заполонили авто, які платять скромні 40 гривень за цілий день простою.

Можна спробувати вирішити цю проблему (і такі спроби вже є) шляхом розробки додатка для мобільних телефонів, через який можна оплатити паркування. Але це рішення має низку суттєвих недоліків.

По-перше, вона спонукає водіїв користуватися мобільним телефоном, керуючи автомобілем.

По-друге, паркувальники вперто вдають, що не знають про жодну програму, і оплачувати потрібно готівкою.

По-третє, відсутні стимулюючі бонуси чи знижки для водіїв, тож "промокод" "можна без чека" не залишає додаткові жодних шансів.

Image caption Тотальне ігнорування правил дорожнього руху - головна причина хаосу на дорогах міста

Доки у цей сегмент не прийде конкуренція і приватний капітал, сподіватися на покращення і хоч якийсь контроль не варто.

Незадовільний стан громадського транспорту

Якщо топ-менеджер з легкістю може спокійно доїхати до кінцевої точки на просторому автобусі у Берліні чи на велосипеді в Амстердамі, то Київ може запропонувати жовту маршрутку Богдан з розрахунковою місткістю п'ять людей на метр квадратний.

Після поїздки у такому транспорті про представницький зовнішній вигляд на зустрічі із потенційними інвесторами можна забути. То ж доки влада міст не забезпечить комфортне транспортне сполучення, марно сподіватися, що люди залишатимуть свої комфотні авто за декілька кварталів від центру.