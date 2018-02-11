Як розпізнати газлайтера на ранніх стадіях

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Нещодавно тема свідомої тривалої маніпуляції з метою використати викривлене сприйняття партнером реальності у нешляхетних цілях - газлайтингу - набула розголосу.

Тож багато хто запитує, як вчасно помітити в характері коханих тривожні ознаки. Щоб потім не терпіти знущання роками, а потім ще довго відновлювати психічну рівновагу.

"Лагідний покидьок"

Маніпулятори завжди мають в характері щось відразливе, що романтично закохані не помічають

Зобразити узагальнений портрет газлайтера важко, бо такі люди, якщо й відрізняються від інших, то хіба тим, що більш привабливі.

Так, адже щоб успішно комусь "пудрити мізки", треба самому бути розумним.

Чи краще сказати - кмітливим, мати швидку реакцію. Вміти цікаво говорити на різні теми. А ще - бути симпатичним і навіть чарівним.

Мати отой магнетизм поганого хлопця чи нечемної дівчинки. Вміти викликати прихильність інших.

Інакше ви їх просто не помітите або швидко забудете.

Та навіть усі згадані якості зовсім не означають, що людина, котрій вони притаманні, буде неодмінно газлайтером.

Може, вона використає свій потенціал у мирних цілях і стане душею компанії, найкращим другом.

Надламане серце

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Маніпулятори - при всій зовнішній привабливості - завжди мають в характері щось відразливе, що романтично закохані не помічають.

Або вперто не хочуть бачити, свідомо утворюючи для себе в ідеалізованому портреті партнера сліпі зони. Щоб ілюзія великого кохання протривала якомога довше.

Ви, ймовірно, маєте справу з газлайтером, якщо:

1. Вам здається, що ви кохаєте трохи більше, ніж він.

2. Ви подобаєтеся, але він вас не поважає.

3. Поведінка партнера несподівана: то він дзвонить чи не щогодини, то зникає на кілька днів. Коли ж з'являється - поводиться, немов нічого не сталося. Якщо ви вимагаєте пояснень, говорить, що вам треба полікувати нерви.

4. Емоційна мінливість. Сьогодні він не шкодує для вас найніжніших слів, завтра - холодний і неприступний. Такий "контрастний душ" практикує регулярно. Ви ж, гублячись у здогадах, сприймаєте все на свій рахунок і відчуваєте провину. Оппа! Чи не цього він і домагався?

Газлайтер ніби завжди "в образі" і готовий захищатися

5. Ваш партнер майже ніколи не щирий. Він ніби завжди "в образі" і готовий захищатися. Навіть після тривалого спілкування ви раптом усвідомлюєте, що майже не знаєте, з ким насправді маєте справу.

Люди на шахівниці

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6. Ви в глибині душі не довіряєте йому. Емоції, які домінують поруч з ним, це страх і тривога, що одного дня він зникне назавжди.

7. Ви не можете планувати відпустку, спільне придбання речей чи життя разом. Бо його плани раптово можуть змінитися.

8. Йому завжди вдається вас переконати з будь-яких питань. Навіть якщо ви стовідсотково були впевнені, що маєте рацію. Виходить так, що завжди в усіх негараздах винні ви, бо це ви його "довели".

9. Він часто говорить, що інші люди - нещирі, підступні, тільки того й прагнуть, щоб використати його чи вас. З його появою у вашому житті ви майже припинили спілкуватися з подругами та родичами.

10. Він дуже серйозно ставиться до себе. Коли хтось "тролить" його, він стає надміру агресивним.

11. Він часто буває дріб'язковим. Щедрість, прагнення віддавати - не його чеснота.

12. Він має якусь дитячу травму. В нього були або жорсткі або емоційно недоступні батьки, ріс у злиднях чи в надмірному достатку, який у родині вважали абсолютною цінністю.

13. Він сентиментальний. Його може розчулити вигляд покинутої тварини. Але навряд чи він глибоко прив'язаний до когось із людей.

Найстрашніша зброя - іронія і сміх

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Ці риси загалом притаманні людям-агресорам. Але серед них можуть бути ті, хто не усвідомлює в собі таких нахилів.

Газлайтер саме тим і небезпечний, що не лише добре відчуває їх, а й, мімікруючи під порядну людину, вдало користується власними маніпулятивними здібностями.

Але ж він не може грати сам із собою. Як усім неповноцінним людям, йому потрібна здорова, наповнена особистість, щоб нею жити.

Найприкріше те, що на гачок газлайтерів потрапляють саме відкриті, емпатичні, емоційні люди. Люди, які хочуть з кимось поділитися своєю любов'ю до світу, допомогти, пожаліти, "вилікувати" когось своїм коханням.

Вони дуже довго не помічають, що їх водять за носа, адже переконані, що коханий не може хотіти завдати їм болю.

Не закликаю терміново ставати підозрілими й ворожими. Але дозволяти маніпулювати собою - теж не варто. Навіть в ім'я великого кохання.

Щоб нейтралізувати газлайтера, потрібна залізна впевненість у собі, самоповага.

А ще - спробуйте поіронізувати, посміятися у відповідь на чергові його запевняння у вашій неадекватності.

Це виб'є його з рівноваги, і вся стратегія маніпуляції вами розтане, мов сніговик від весняного сонця.