Вже не вперше я помічаю пильну увагу касирів "держбанку" до паспортів - це обов'язкова умова отримання заробітної плати, стипендії та соціальної допомоги у "республіці", навіть якщо у вас є банківська картка.

Хоча слід почати навіть з іншого - сама по собі банківська картка вирішує небагато.

Банкоматів у "республіці" так мало, що для отримання грошей через них довелося б багато побігати по Луганську. Я знаю лише два термінали, й до обох треба добиратися транспортом.

І судячи з черг у день виплат у "банках", банкоматами майже ніхто не користується.

Крім того, касир "держбанку" може видати всю суму з картки, а банкомат буде видавати або великими купюрами, або округлить суму в меншу сторону, а при зарплаті в три-чотири тисячі рублів важливий кожен рубль...

Та й крім цього є ще дві негласні причини такого поспіху в отриманні грошей: тотальне безгрошів'я "республіканців" і страх, що через хитку військову ситуацію гроші можуть або зникнути з рахунків, або ж зникнуть самі "банки".

Звичайно, це свідчить про повну недовіру луганчан до всього, що відбувається у "республіці".

Загалом, у день виплат у "банках" і черги, і пристрасті такі, що населення "республіки" аж ніяк не назвеш нечисленним.

Перехід на російську систему

До того ж, усі "держпідприємства", які виплачують зарплати через "банк", зобов'язали працівників у найкоротші строки принести додаткові "банківські угоди" про зміну карткових рахунків - з 1 квітня 2018 року "банківська система" самопроголошеної "ЛНР" перейшла на російську систему рахунків і транзакцій.

Звичайних людей це майже не торкнулося: особисті рахунки для оплати комунальних платежів залишилися колишніми.

Протягом трьох робочих днів були закриті всі "банки", а потім ще тиждень не проходили оплати комунальні платежі на нові рахунки.

Але, за іронічними коментарями луганчан, ця зміна для них має величезне символічне значення: "Ми плавно влилися у російську банківську систему. Ви розумієте, що це для нас означає?! Тепер ми вже не непотріб, яким були всі три роки, а маємо якусь вагу".

Image caption Колишнє відділення одного з банків

Хоча так райдужно зміни сприймають далеко не всі - частина людей вже просто махнула рукою на все, що відбувається навколо.

Вимоги ж негайно принести "банківську" довідку в бухгалтерію викликає тільки нездоровий ажіотаж і нові черги.

Для отримання своїх нових реквізитів мені треба було провести зовні і всередині банку близько двох годин, тому що у ці дні йшли виплати пенсій та соціальної допомоги, а черга до фахівця "банку" була єдиною.

У "банку" запевняли всіх, що причин поспіху для отримання нових угод немає, у запасі є кілька місяців, але люди боялися, що весь цей час не зможуть отримувати зарплати.

Картки за ваш рахунок

І ще кілька цікавих фактів про "банківську систему".

Всіх працівників "держпідприємств" зобов'язали отримати банківський картки - так званий "пластик". До пластикових карток прив'язані SMS про зарахування коштів, вартістю 10 рублів на місяць - але тільки при наявності сім-карти місцевого оператора "ЛугаКий".

Охочих отримувати іменний пластик добровільно було небагато з кількох причин - недовіра до системи, а також виготовлення картки за рахунок її власника (50 рублів / 25 грн).

Всі картки іменні й дійсні до кінця 2019 року.

Через них можуть йти всі виплати, окрім пенсій - їх видають тільки особисто у руки пенсіонера в відділеннях "банку" або на пошті.

Пов'язане це з тим, що "пенсійний туризм" поширений не тільки на територію, контрольовану Україною, а й у зворотному напрямку - в "республіку".

"Влада ЛНР" намагається боротися з цим й ввела вимогу отримувати виплати не рідше двох разів на місяць.

Якщо зняття грошей у цей період часу не відбувається, то пенсійний рахунок блокується, а для його відновлення потрібно буде знову пройти через пенсійний фонд з оформленням всіх документів.

Без біометрики

Навіть за наявності пластикової картки процедура зняття заробітної плати в "банку" не спростилася анітрохи: касир перевіряє паспорт (всі сторінки), питає, чи знає одержувач суму виплати, перевіряє її, просить ввести пін-код, розписатися на чеку і нарешті видає готівку.

І взагалі, здається, що картки ніяк не спростили операції з виплат, а скоріше ускладнили їх. Крім паспорта з собою тепер потрібно носити ще й пластикову картку, знати суму й часто вислуховувати нарікання про те, що касир не зобов'язаний перевіряти, чи була зарахована сума - для цього, мовляв, є смс-розсилка.

Тобто, це клієнт винен, якщо вирішив заощадити та не оформлювати SMS-розсилку з обов'язковим переходом на "ЛугаКий", й касир йде на серйозні поступки, уточнюючи суму зарахування.

Й саме тут настає найяскравіший момент всієї історії: виплати проводяться тільки за наявності або паспортів "республіки", або ж українських паспортів старого, паперового, зразка.

Тобто біометричний паспорт громадянина України буде найбільшою перешкодою для отримання будь-яких виплат у "ЛНР". Касир потисне плечима - оформлюйте паспорт "громадянина ЛНР", якщо хочете отримати свою стипендію або заробітну плату.

А щоб отримати місцевий паспорт, потрібно пройти через величезні черги під паспортним столом, витратити не менше трьох місяців, часто привести з собою живих свідків-сусідів, що засвідчують твою особу, зібрати ще з десяток довідок.

І при цьому український паспорт ретельно перевіряють "прикордонники" на наявність місцевої прописки і фотографій за віком.

Але навіть при всіх нововведеннях та перехід на російську систему виплат, громадяни "республіки" отримати або перевести свої кошти у Росію чи з Росії не можуть, як не можуть вони і взяти кредит або відправити грошовий переказ в іншу країну.

Банківська система "республіки" через те, що "ЛНР" є фейковою країною, здійснює всі операції тільки у межах самої "республіки".

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