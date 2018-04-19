Жіночий блог: феміністка - не чортиця з рогами
Як на мене, більшість українських жінок насправді поділяють базові принципи фемінізму.
Ми прагнемо гідно заробляти, мати захист від домашнього насильства та розподіляти хатні обов'язки зі своїми чоловіками.
- 8 березня в Україні: жінки з каструлями, чоловіки - на асфальті (фото)
- Феміністки пройшли маршем у центрі Києва
Але, попри це, чимало жінок усе ще вороже ставляться до феміністок.
Вітаю, ти - феміністка!
Кілька місяців тому ми сиділи зі знайомою в кафе та обговорювали акцію #metoo, що наробила чимало галасу в соцмережах.
Спогади про підліткові враження від нав'язливих залицянь у громадському транспорті перейшли на розмови про роботу та сімейні обставини (знайома скаржилася на чоловіка, який навіть тарілку після себе не хоче помити).
І тут прозвучала ця сакраментальна фраза.
- Ні, я, звісно ж, не феміністка, але….
А далі вона озвучила кілька основних феміністичних постулатів.
Виявилося, що вона - за рівну оплату праці, та була б зовсім не проти, якби чоловік хоча б іноді готував вечерю, її бісить, коли колеги жартують про білявок за кермом.
Але страшне слово "феміністка" її лякало. У фемінізму, як суспільного руху, не надто хороший імідж в Україні.
Тому я вважаю за потрібне "на пальцях" пояснити, що феміністки - то не якісь чортиці з рогами, що мріють загнати усіх чоловіків у гетто.
Феміністки - це більшість із нас.
Право на гідну зарплату
Рівна оплата праці - це те, з чого починався фемінізм у середині XIX століття. Минуло 150 років, а віз і нині там.
Українка заробляє на 27% менше, ніж українець. За даними Держстату, впродовж першої половини 2017 працівник-чоловік в Україні в середньому заробляв 7779 гривень на місяць, а жінка - лише 6243 гривні.
Але ж чому коїться така несправедливість? Прихильники патріархату кажуть, ніби ми самі не хочемо працювати більше, а натомість прагнемо приділяти час сім'ї.
Подивимося на цифри. За даними Бюро гендерних стратегій та бюджетування, що посилаються на дослідження Держстату 2016 року, середній робочий день чоловіка триває 7 годин 48 хвилин, робочий день жінки - 8 годин 39 хвилин.
Я не знаю жодної людини - чоловіка чи жінки - яка, бувши при здоровому глузді, обрала б такий варіант: працювати більше й заробляти менше.
Просто жінкам набагато важче знайти роботу. Якщо ви жінка, то, напевне, як і я, хоча б раз чули від роботодавця питання на кшталт: "А коли в декрет?".
Їх можна зрозуміти. Діти в Україні - це, переважно, клопіт жінок. Якби в нас, як у Швеції, декретну відпустку обов'язково поділяли б між батьком та матір'ю, таких питань просто не виникало б, жінок охоче призначали б на високі посади.
А так виходить, що жінки, зневірившись у можливості знайти нормальну зарплату, погоджуються на гірші умови.
У грудні минулого року у своєму акаунті в Twitter міністр юстиції Павло Петренко навів такі цифри: три мільйони дітей виховуються в неповних сім'ях, переважно - материнських. 600 тисяч з них не завжди отримують аліменти вчасно.
Зараз неможливо порахувати точно, скількох саме дітей виховують мами, скількох - лише тата, а скількох - бабусі з дідусями, бо останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Тоді материнських сімей налічувалося 76,3 % від усіх неповних, батьківських - 2%, інші діти з неповних сімей виховувались з іншими родичами.
Тож немає нічого незвичайного, що жінка, яка не має чим годувати своє дитя, погодиться на будь-яку зарплату та умови праці.
Якщо вас така ситуація обурює, вітаю, ви - феміністка.
Право на відпочинок
Аби отримати гідну зарплату, треба постійно розвиватися в своїй професії та здобувати нові знання, вчити мови, читати професійну літературу. Але чи є у жінок час на такі речі?
За даними того ж таки дослідження Світового банку, українка щодня витрачає майже 5 годин на неоплачувану працю - приготування їжі, прибирання, догляд за дітьми.
Чоловіки приділяють хатнім справам лише півтори години щодня.
Після роботи частина чоловіків сідають до ноутбука ганяти в танки, а жінка стає до плити.
Якщо ви вважаєте це несправедливим, вітаю - ви феміністка.
Усі мої знайомі заміжні жінки з дітьми дуже мало сплять - менше шести годин на добу. Про яке підвищення кваліфікації тут може бути мова?
Уявіть, скільки б ми встигали, аби наші чоловіки взяли на себе, наприклад, прибирання?
Право на життя
Експерти Інститут демографії та соціальних досліджень у роботі "Економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні 2017 року" на замовлення Фонду народонаселення ООН, вказують, що в Україні минулого року 600 жінок загинули від наслідків гендерно-зумовленого насильства (це не прямий підрахунок, а статистична оцінка, отримана за допомогою спеціальних обрахунків).
У тому ж дослідженні наводяться і такі дані: понад мільйон українок потерпають від домашнього насильства у тій чи іншій формі, але тільки 10% з них звертаються в поліцію.
І зовсім не тому, що їм просто подобаються стусани. Жертві домашнього насильства просто нікуди йти.
Після візиту поліцейських нещасна жінка залишається у тих самих умовах сам на сам з насильником, або має десь шукати порятунку. А в Ісландії, наприклад, насильника примусово відселяють від жертви.
Якщо вам не подобаються побої, і ви не вважаєте, що жінки та діти самі винні в тому, що їх б'ють, якщо ви підтримуєте створення притулків для жертв сімейного насильства та реальних покарань для насильників - вітаю, ви феміністка.
- "Жінкою стають": де Бовуар і український фемінізм
- "Дітей майбутнього не можна навчати за книжками з минулого"
- Трюдо розповів, що виховує дітей феміністами
Отже, якщо ви, як і Конституція України, вважаєте, що у людей "не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками статі", то ви - феміністка або профемініст.
Іншими словами - ви нормальна людина, що поділяє цінності сучасної євроатлантичної цивілізації та прагнете жити за законами і нормами XXI століття, а не Середніх віків.