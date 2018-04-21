Кулінарний блог: три національні рецепти зі шпинатом

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Цей продукт - один з рекордсменів світу по вмісту корисних речовин. В ньому купа вітамінів і мінералів, антиоксидантів і важливої фолієвої кислоти.

Копирайт изображения Ілона Фанта Ілона Фанта українська журналістка і медіа-тренерка. Кулінарія для неї - пристрасть, пригода і відпочинок. Саме це дає можливість відновити сили і дізнатися про світ більше. Ілона вважає, що готування їжі - навичка і творчість. Тому треба не боятись, із повагою ставитись до продуктів і постійно практикуватись.

Для мене це аргумент, але не найпереконливіший. Адже я представниця кулінарного світу, тому на перше місце завжди поставлю харчові якості.

Але й тут впевнене попадання в десятку - цей продукт неймовірно смачний і багатогранний.

Його назва - шпинат, що з перської перекладається як "зелена рука". І, повірте, цю руку варто потиснути.

Інакше і бути не може, адже люди споживають шпинат дуже давно, в арабському світі про нього складали трактати, його зображення можна зустріти на середньовічних італійських мініатюрах. З'являвся шпинат і на королівських столах, і у простих людей. При французькому дворі моду на нього запровадила Катерина Медичі.

Українці їдять шпинат радше багато десятиліть, аніж сотень років. Кулінарна книга від 1962 року, яку видали в Києві, містить кілька страв з цим листовим овочем. Українцям пропонують робити зі шпинату січеники і бабки, додавати в певні види борщів, а консервований використовувати для начинок в пироги і запіканки.

Сьогодні я розкажу про мою версію класичного турецького мезе, італійської поленти аль-форно та цілком українських картопляників зі шпинатом та вареними яйцями.

Шпинатне мезе

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Інгредієнти Листя молодого шпинату - 1 чашка

Йогурт натуральний 3-4% - 1/3 чашки

Пара гілочок петрушки та укропу

М'ята сушена (за бажанням)

Часник - 1 зубчик

Сік лимонний - 1 чайна ложка

Сумак (за бажанням) - 1/4 чайної ложки

Сіль, перець чорний

Цю страву готують у багатьох східних країнах, але мене надихнув турецький варіант. Одного разу в Стамбулі ми куштували це мезе в кафе неподалік мечеті Баязет.

Чим вона відрізнялась від мого варіанту? Якщо я пропоную шпинат з йогуртом, то в Туреччині, навпаки, йогурт зі шпинатом, інші пропорції, але той самий метод.

Я хотіла, щоб шпинат домінував і страва нагадувала закуску в більш звичному для нас вигляді. Або гарнір, який чудово підійде до жирного смаженого м'яса, в тому числі - шашликів.

У нього виразний трав'янистий смак із помітною кислинкою, якою діляться лимонний сік та сумак.

Шпинат нарізати смужками з пів сантиметра товщину, зелень - дрібно. Скласти все в миску. Додати йогурт, лимонний сік, тертий часник та перемішати.

Приправити сушеною м'ятою, сіллю та перцем, ще раз перемішати.

Викласти в миску та посипати сумаком перед подачею.

Полента аль форно зі шпинатом

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Інгредієнти Холодна полента - два "листи" товщиною 0,5-1 см

Шпинат - півтори чашки

Цибуля - 1/2 шт.

Зелень за бажанням

Сир на кшталт фети або бринзи - 75 г

Легкоплавкий сир (в ідеалі - фонтіна, але й напівтверда моцарела підійде) - 150 г

Оливкова олія - 1-2 ст. ложки

Шпинат - король дієтичного харчування, але ця страва не з таких. В ній він робить благородну справу - приємно відтіняє кремову основу традиційної італійської поленти з сиром.

Я часто готую поленту (кукурудзяну крупу дуже дрібного помелу) в якості гарніру до різних рагу і подаю в свіжому вигляді. Те, що залишається, виливаю в судок чи форму для випічки, де вона застигає і перетворюється на пласт.

Потім його зручно нарізати потрібною формою, обсмажити чи запекти.

Якщо запекти таку поленту із сиром чи м'ясним рагу - вийде справжня полента аль форно, або запечена в печі полента.

Рецептів існує безліч і в кожному регіоні свій. Мій варіант не посів би перших місць на конкурсі автентичності, але він смачний і цікавий.

Дрібно порізати цибулю, часник, зелень. Шпинат вимити, обрізати товсті стебла та нарізати листя широкими смужками.

Моцарелу натерти на терці великими шматками.

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Розігріти олію в глибокій пательні. Покласти цибулю та потомити до прозорості, додати часник.

Перемішати, покласти шпинат та прогріти все разом, постійно помішуючи.

Шпинат мусить змінити колір та зменшитись в обсязі. Як тільки це сталося - зняти його з вогню, адже тушити його не треба.

Трохи остудити, викласти в миску. Розкришити фету або бринзу, додати до шпинату. Туди ж покласти зелень та половину моцарели.

Форму для випічки трохи змазати олією. Викласти на дно перший "лист" поленти, на нього - начинку зі шпинату і сиру, закрити другим листом.

Зверху присипати рештою моцарели та поставити страву в духовку. Духовка мусить бути добре розігрітою та тримати температуру 190 градусів.

Як тільки моцарела зверху почне набувати рум'яного кольору - можна діставати й подавати. На це піде десь 10 хвилин.

Отже, якщо листи з поленти є в наявності, то всю страву можна приготувати за 30-35 хвилин, що дуже зручно.

На вказану кількість шпинату форму для випічки варто обирати невеличку.

Картопляники зі шпинатом і яйцем

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Інгредієнти Картопля - 500 г

Мука - 1/2 чашки (чашка - 240 мл) + ще кілька столових ложок

Яйце - 1 шт.

Сіль, перець чорний мелений, мускатний горіх

Шпинат - 200 г

Яйце варене вкруту - 2 шт.

Цибуля середнього розміру - 1/2 шт.

Рослинна олія для смаження

Картопляники з січеним м'ясом або грибами - страва популярна, бо зрозуміла і смачна.

Ці, зі шпинатом, яйцем і цибулею - ще й суцільна ніжність. В них пухке, не перенасичене борошном картопляне тісто і делікатна, проте дуже смачна начинка.

Їх не треба обкачувати в сухарях, що полегшує страву.

Дуже раджу, бо щойно з'їла два.

Для цієї страви дуже важливо правильно підібрати картоплю. Саме вона гарантує гарний результат - тісто буде триматися купи навіть без великої кількості борошна і залишатися пухким.

Картоплю слід брати крохмалистих сортів, таку, з якої виходить гарне пюре.

Відварити картоплю зі шкіркою, дати трохи охолонути, очистити. Пропустити через спеціальний прес для пюре або натерти на терці із невеличкими зубчиками.

Дуже теплу картоплю можна й потовкти товкучкою, але на терці вийде більш тонка та красива робота.

Додати сіль, мелений чорний перець та дрібку меленого мускатного горіху. Покласти невеличке сире яйце, пів чашки муки та замісити тісто. Воно буде трохи липке, але впевнено триматися купи.

Решту муки висипати на стіл, викласти тісто і розкачати його в брусочок. Нарізати на шість частин.

Для начинки треба дрібно нарізати цибулю і трохи підсмажити її в олії, буквально до прозорості.

Листя шпинату очистити від товстих стеблин. Закип'ятити каструлю води і кинути в неї свіжий шпинат. Через буквально 30 секунд дістати його друшляком та перекласти в льодяну воду. За рахунок цього шпинат залишиться яскравим і під час подальшого приготування.

Відкинути шпинат на сито, максимально позбутися води.

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Порізати його, змішати з підсмаженої цибулею (олію не класти) і відвареним січеним яйцем. Додати сіль, перець і дрібку мускатного горіху.

Кожну частину тіста розплющити в диск приблизно 5-7 см в діаметрі, викласти в середину начинку і акуратно зліпити.

Смажити в невеликій кількості добре розігрітої олії на середньому вогні з обох сторін.

Я подаю такі картопляники з соусом зі сметани та кефіру в рівних пропорціях, в який додаю кріп та лимонну цедру.

Писати про шпинат мені водночас і легко і складно.

Легко, бо для країн Близького Сходу і Середземномор'я, а саме цю кухню я вивчаю і люблю, цей продукт типовий і страв з нього за багато століть придумало безліч. І це і становить певну складність, адже зупинитись непросто.

Шпинат додають в супи і гарніри, роблять з нього цікаві закуски. Йому знайдеться місце за сніданком, обідом і вечерею, особливо в ці дні першого тепла.

Саме зелень першою проголошує весну на ринках країни і цим гріх не скористатися. Смачних шпинатних експериментів!

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