Вибухи артскладів: як Київ вступив у добу техногенних катастроф

Копирайт изображения Stanislaw Tsalyk Image caption Панорама палаючого Звіринця з аероплану - видніють три місця вибухів

100 років тому - 6 червня 1918-го - Київ пережив першу в своїй історії техногенну катастрофу. На жаль, не останню.

Вранці 6 червня 1918 року Дмитро Донцов, директор Українського телеграфного агентства (УТА), пройшов до свого службового кабінету на Хрещатику, 25. Мав невідкладні справи. Але попрацювати не вийшло.

"Шиби в бюрі з вікон, що виходили на Хрещатик, все вилетіли, - занотував у щоденнику. - Мене і секретарів мало не збило з ніг, коли ми, підбігши до вікон, глянули вділ на вулицю, усіяну товченим шклом. Тут і там лежали, мабуть, збиті з ніг повітрям люди".

Пішоходи на Хрещатику падали не через вітер - їх кидала на тротуар потужна вибухова хвиля.

"Було з 15 сильних детонацій", - уточнив директор УТА.

Шибки повилітали також в Університеті св. Володимира. Заняття припинилися. Студенти й викладачі вибігли на вулицю.

"Баби на базарі почали говорити, що до Києва підступають більшовики, - свідчив репортер газети "Вісник політики, літератури і життя". - Крамниці почали закриватися. Рух трамваїв припинився".

Місто охопила паніка. "З деякими панями була гістерика", - згадував Донцов.

Копирайт изображения Stanislaw Tsalyk Image caption Ліворуч - будинок по Хрещатику, 25, де знаходилося Українське телеграфне агентство. Саме з його вікон Д. Донцов спостерігав за наслідками вибухів на Звіринці. Фото 1918 року.

Згодом з'ясувалося: запалали артилерійські склади на Печерську, в Звіринецькому укріпленні. А там - понад 2 мільйони снарядів!

Наче землетрус

Перший вибух стався після 10-ї години ранку.

Газетяр описував: "Почувся такий страшний вибух, від якого не тільки околиці Звіринця, але й далеко поза ними все затрусилося, неначе від землетрусу. З вікон посипалися шибки, з будинків - штукатурка, цегла, а в деяких будинках позривалися й двері".

Перелякані мешканці Звіринця повибігали з своїх хат.

Хтось ховався по підвалах, але більшість тікали.

"Через тини й паркани, рови й перелази, чужі двори, сади й подвір'я бігли люде, сами не знали, куди, - продовжував згаданий репортер. - Люде, коні, вози, трамваї - все змішувалося в одну купу. На вулицях падали зомлілі жінки. Були випадки смерті від розриву серця".

У цей час почувся другий вибух. Відтак третій, четвертий.

"Повстало пекло"

Трагедію спричинила пожежа в одному з приміщень артилерійського складу.

Щойно показався дим, зателефонували до керівництва Палацового району Києва. Звідти прибула пожежна команда.

Також подзвонили до Інструкторської школи старшин (нині Військовий ліцей імені І. Богуна). Начальник школи полковник Олексій Максимов оперативно надіслав курсантів, які оточили місце пожежі.

Копирайт изображения Stanislaw Tsalyk Image caption Так виглядав Звіринець до руйнівних вибухів 1918 року - хати, садочки. Ніщо не віщувало біди

Вони, а також пожежники тяжко постраждали від чергового вибуху, надзвичайно сильного. Їх перевезли до шпиталю.

Тим часом "червоний півень" співав уже на весь Звіринець.

"Повстало просто пекло, - згадував очевидець, - з одного боку рвались ракети, з другого - знаряддя, загорівся порох".

Чорний дим пожежі затулив небо - серед білого дня помітно потемнішало.

Деякі мешканці Звіринця вирішили, що настав кінець світу. Вони впали на коліна й відчайдушно хрестилися.

Гасити полум'я з'їхалися пожежні команди з усього Києва. Приборкати вогонь виявилося неможливим.

Військо оточило небезпечну територію.

"Вибухи продовжувалися, - свідчив киянин. - Знаряди літали, розривалися в повітрі й обсипали скалками та шрапнельними кулями все, що було навкруги. Сила вибухів була така велика, що на місці нещастя будинки валилися один за одним".

Звіринець повністю згорів. Не залишилося жодного цілого будинку.

Понад мільйон карбованців

Коли перший переляк минув, почалася мобілізація київських медиків - санітарів, працівників Червоного Хреста - для допомоги жертвам вибухів.

О 13-й годині на місце події прибув гетьман Павло Скоропадський. Масштаби трагедії вразили його.

Свої почуття керманич описав у листі до прем'єр-міністра Федора Лизогуба: "Коли я виїхав на місце катастрофи, я глибоко був схвильований тим видовищем нещастя". І додав: "Тисячі людей без хат і майже зістались на вулиці".

Копирайт изображения Stanislaw Tsalyk Image caption Фрагмент німецької карти Києва 1918 року, зробленої напередодні катастрофи. Червоним орієнтовно позначені місця вибухів

Доручив главі уряду асигнувати півмільйона карбованців на негайну допомогу потерпілим. Також наказав утворити "комітет під моїм головуванням для допомоги населенню, яке потерпіло від вибуху".

До складу комітету увійшли начальник штабу (тобто канцелярії) гетьмана і три міністри - фінансів, праці, а також народного здоров'я та опіки.

Скоропадський попросив залучити до співпраці з комітетом благодійників та "відкрити збір жертв у різних частинах м. Києва і по всій Україні на користь потерпівших".

Протягом шести тижнів - станом на 23 липня 1918 року - вдалося подвоїти надану державою суму: комітет зібрав понад 615 тисяч карбованців.

Одноденний заробіток

Київська міська дума не була осторонь - утворила свій комітет допомоги жертвам катастрофи.

До його складу увійшли представники громадських організацій - Військово-промислового комітету, Ліги захисту дітей, Спілки лікарів, Ради присяжних адвокатів та багатьох інших.

На заклик думського комітету свій одноденний заробіток відрахували на допомогу постраждалим урядовці, робітники фабрик і працівники торгово-промислових підприємств.

Копирайт изображения Stanislaw Tsalyk Image caption Інструкторська школа старшин неподалік теперішньої площі Лесі Українки. Нині - Військовий ліцей імені І. Богуна

Комітет також збирав пожертви в театрах.

Кілька кінооператорів встигли зняти вибухи. Один з них - німецький військовий - здійснив повітряні зйомки з аероплану.

Їхні фільми демонстрували в київських кінотеатрах. Щоправда, назви стрічок не вирізнялися оригінальністю: "Катастрофа в Києві", "Катастрофа на Звіринці", "Київська катастрофа".

Виручка від квитків пішла на допомогу постраждалим.

Кількість постраждалих

За попередніми підрахунками, загинуло близько 200 людей.

Більше 1000 госпіталізували в тяжкому стані. Для прийому поранених у шпиталях влаштували 1500 ліжок.

Чимало киян постраждали від осколків віконного скла або куль - вони лікувалися самостійно й за допомогою не зверталися.

Копирайт изображения Stanislaw Tsalyk Image caption Від Троїцького (Йонівського) монастиря, за свідченням Д. Дорошенка, залишилася тільки недобудована дзвіниця. А решта будови і монастир знищені 6 червня майже цілком

Точного числа жертв не знаємо й досі.

Понад 900 будинків були повністю знищені. Безпритульними опинилися 10 000 людей.

В Інструкторській школі старшин і на території сучасного стадіону "Олімпійський" розгорнули для вимушених безхатченків притулки та пункти харчування - видавали хліб, гарячу страву, консерви.

Також пункти харчування відкрили на Печерському базарі, у Видубицькому монастирі, Печерській лаврі, Контрактовому будинку. Там щодня одержували їжу кілька тисяч людей.

"Причини встановити не вдалося"

Загиблих ховали 11 червня. В жалобній церемонії, крім величезної кількості пересічних киян, взяли також участь гетьман, члени уряду, деякі посли іноземних держав, представники німецької та австро-угорської армій, які дислокувалися в Україні.

"О пів до четвертої бачив згори, з мого бюра, - занотував Дмитро Донцов, - як Хрещатиком ішла процесія з жертвами вибуху на Звіринці кілька днів тому. Труни, музика військова, наша міліція, німці. Грали похоронний марш".

Слідство в справі катастрофи вели українські військові, прокуратура, державна варта і представники німецького командування.

"Причини вибуху, не зважаючи на серйозні розслідування, встановити не вдалося", - писав у спогадах гетьман Скоропадський.

Офіційна версія, за його словами, полягала в самозайманні ракет, що зберігалися неподалік партії снарядів. Останні розірвалися - детонація спричинила наступні вибухи.

Копирайт изображения Stanislaw Tsalyk Image caption Видубецький монастир частково постраждав від вибухів. У ньому відкрили один з пунктів харчування постраждалих

Неофіційна версія: "справа рук більшовиків". Гетьман схилявся саме до неї.

Це справді був теракт.

За тиждень, 14 червня, на Подолі сталася величезна пожежа - і знову з невідомої причини. Місце загоряння - також біля складу (цього разу - дров'яного). Склад запалав, вогонь перекинувся на сусідні будинки.

Якби вітер не вгамувався, Поділ згорів би дощенту.

Без притулку залишилися, як і на Звіринці, близько 10 000 людей.

Хто винен?

Щодо виконавців підпалів, Скоропадський, схоже, трохи помилився.

Річ у тім, що за два місяці після Звіринця "з невідомої причини" вибухнув склад патронів у Одесі - за тим самим "київським" сценарієм.

Тогочасний міністр закордонних справ Дмитро Дорошенко аргументовано пише у спогадах: одеським терактом керували французькі дипломати в Кишиневі та італійські в Ясах.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Гетьман Скоропадський підозрював в організації вибухів "більшовиків"

Це випливає з таємного донесення офіцера генерального штабу австро-угорської армії до Відня від 23 вересня 1918 року за № 33152.

Країни Антанти вороже ставилися до Української Держави гетьмана Скоропадського. Підтримували російських шовіністів - денікінців.

"Громадська думка [була] твердо переконана, - свідчить Дорошенко, - що одеський вибух, так само як і київський, це діло рук антантських агентів та прихильників".

За першою техногенною катастрофою в Києві стояли, швидше за все, адепти "єдіной і нєдєлімой Росії".