Така холодна і тепла Ісландія - фотоблог
Минуло півроку з моменту, як ми з друзями створили чат з назвою "Ісландія", до миті, коли у вікні літака з’явився засніжений берег.
Нас вітав острів посеред Атлантичного Океану, з населенням, яке могло б спокійно поміститися у якийсь зі спальних районів Львова.
Перше, що спало на думку в той момент - це рядок з Вікіпедії про середній максимум у Рейк'явіку в травні +9.
Та по приземленню виглянуло сонце і ми, з надією що така погода протримається всі два тижні нашого перебування на острові, спустилися з трапу літака у нові пригоди.
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Пересуватися Ісландією ми вирішили орендованим авто. Це навіть дешевше ніж громадським транспортом. Наприклад, квиток з Рейк'явіка у Вік, де знаходиться відомий чорний пляж, автобусом коштував приблизно 50 євро (відстань складає приблизно 180 км).
В перші дні наш маршрут пролягав по так званому "Золотому Кільцю".
В цьому регіоні знаходяться, напевне, найвідоміші природні туристичні об'єкти.
Один з них - водоспад Ґульфос, неймовірно красивий водоспад, до якого ще й можна підійти зблизька.
Коли на вулиці близько +5 градусів, а по відчуттях ще менше, долина із термальною річкою саме те, чого бракувало.
А ще приємно посидіти біля вулканічного кратерного озера Керіз. Востаннє вулкан тут вивергався близько 3000 років тому.
До речі, ми свято вірили, що в Ісландії безліч гарячих джерел, де безкоштовно можна погрітися буквально на кожному кроці. Виявилося, що це не так.
Якщо в деяких кемпінгах, щоб помитися потрібно платити близько 120 грн за 5 хв гарячої води, то на півночі можна натрапити на душ просто посеред дороги, з якого весь час тече тепла вода.
Як казав Беар Грілз у своїй передачі про Ісландію: "Якщо погода погана потрібно почекати 5 хвилин, тоді вона стане ще гіршою".
Ми це відчули з перших днів.
Бувало, що світить сонце і нічого не передбачає біду, але раптом починається сильний вітер, сніг і одразу думаєш, ніби в Україні цього року зими було не достатньо.
А через 15 хвилин знову сонце, навіть починає ставати гаряче і знову за 15 хвилин сніг. І так може бути цілий день.
Знаменитий льодовик Ватнайокутль, займає 8% площі всієї Ісландії і є другим по величині на Євразійському континенті. Чорні смуги на поверхні - вулканічна порода від вивержень вулканів. Саме тут одне з місць, де знімали фільм Інтерстелар.
На північ від "Золотого кільця" є кілька інших визначних туристичних об'єктів.
Фюзеляж літака DC 3 ВПС США, який "припаркувався" на пляжі неподалік міста Вік в 1973 році, звичайно виглядає ефектно, проте, як на мене, вже аж такої уваги не заслуговує.
На пляж Кіркюфяра, відомий тим, що тут можна подивитися на пафінів - пташок символів Ісландії, нам потрапити не вдалось. З незрозумілих причин в'їзд був перекритий.
На щастя на пляж Рейнісфяра біля міста Вік з піском незвичного чорного кольору, можна було потрапити без перепон.
Рейнісфяра заслужено визнаний одним із найкрасивіших пляжів світу, і водночас найнебезпечнішим в Ісландії.
Невеличка частина основного острова знаходиться за полярним колом і саме тут розташований маяк Храунхафнартангі.
Перетинаючи межу полярного кола, очікуєш ніби щось навколо має змінитися.
Чи тут одразу тобі полярне сяйво чи знову почне падати сніг, але ні, все в принципі таке ж.
Хіба що вітер холодніший.
Їдучи навколо острова, пейзаж за вікном міняється доволі часто.
Невеликі міста, ферми з табунами коней та отарами овець, гори, річки, і навіть пустелі.
Хвіст і грива в ісландських коней дуже густі і довгі.
Ніколи не міг би подумати, що в холодній Ісландії побачу пустельні пейзажі, подібні до тих, які бачив в Марокко.
Посеред такої пустелі розташований найпотужніший водоспад в Європі - Деттіфосс.
Більшість населення Ісландії, звичайно, сконцентрована в Рейк'явіку та навколо.
У найбільшому місті острова проживає понад 120 тисяч населення, хоча за площею його можна прирівняти напевно до Луцька чи Львова.
Більшість житлових будинків тут мають не більше, ніж 2 поверхи і зазвичай обшиті металом, який нагадує шифер.
Напевне це зроблено щоб захистити мешканців від дуже сильних поривів вітру.
Лютеранська церква Гатльґрімскірк'я заввишки 73 метри є найвищим храмом та шостою по висоті будівлею Ісландії.
Склалося враження що туристів у Рейк'явіку більше, ніж корінного населення. Тут розташовані неймовірна кількість різних кафе, пабів та ресторанів.
За весь час перебування ні разу не бачив, щоб дітей вбирали у дуже теплі речі, хоча температура рідко досягала позначки вище ніж +7 градусів.
Загалом Ісландія справила враження дуже красивої країни з максимально недоторканою природою - ідеальне місце для усамітнення на старості.
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