Така холодна і тепла Ісландія - фотоблог

Копирайт изображения Сергій Поздняков

Минуло півроку з моменту, як ми з друзями створили чат з назвою "Ісландія", до миті, коли у вікні літака з’явився засніжений берег.

Нас вітав острів посеред Атлантичного Океану, з населенням, яке могло б спокійно поміститися у якийсь зі спальних районів Львова.

Перше, що спало на думку в той момент - це рядок з Вікіпедії про середній максимум у Рейк'явіку в травні +9.

Та по приземленню виглянуло сонце і ми, з надією що така погода протримається всі два тижні нашого перебування на острові, спустилися з трапу літака у нові пригоди.

Пересуватися Ісландією ми вирішили орендованим авто. Це навіть дешевше ніж громадським транспортом. Наприклад, квиток з Рейк'явіка у Вік, де знаходиться відомий чорний пляж, автобусом коштував приблизно 50 євро (відстань складає приблизно 180 км).

В перші дні наш маршрут пролягав по так званому "Золотому Кільцю".

В цьому регіоні знаходяться, напевне, найвідоміші природні туристичні об'єкти.

Один з них - водоспад Ґульфос, неймовірно красивий водоспад, до якого ще й можна підійти зблизька.

Копирайт изображения Сергій Поздняков

Коли на вулиці близько +5 градусів, а по відчуттях ще менше, долина із термальною річкою саме те, чого бракувало.

Копирайт изображения Сергій Поздняков

А ще приємно посидіти біля вулканічного кратерного озера Керіз. Востаннє вулкан тут вивергався близько 3000 років тому.

Копирайт изображения Сергій Поздняков

До речі, ми свято вірили, що в Ісландії безліч гарячих джерел, де безкоштовно можна погрітися буквально на кожному кроці. Виявилося, що це не так.

Якщо в деяких кемпінгах, щоб помитися потрібно платити близько 120 грн за 5 хв гарячої води, то на півночі можна натрапити на душ просто посеред дороги, з якого весь час тече тепла вода.

Копирайт изображения Сергій Поздняков

Як казав Беар Грілз у своїй передачі про Ісландію: "Якщо погода погана потрібно почекати 5 хвилин, тоді вона стане ще гіршою".

Ми це відчули з перших днів.

Бувало, що світить сонце і нічого не передбачає біду, але раптом починається сильний вітер, сніг і одразу думаєш, ніби в Україні цього року зими було не достатньо.

А через 15 хвилин знову сонце, навіть починає ставати гаряче і знову за 15 хвилин сніг. І так може бути цілий день.

Знаменитий льодовик Ватнайокутль, займає 8% площі всієї Ісландії і є другим по величині на Євразійському континенті. Чорні смуги на поверхні - вулканічна порода від вивержень вулканів. Саме тут одне з місць, де знімали фільм Інтерстелар.

Копирайт изображения Сергій Поздняков

На північ від "Золотого кільця" є кілька інших визначних туристичних об'єктів.

Фюзеляж літака DC 3 ВПС США, який "припаркувався" на пляжі неподалік міста Вік в 1973 році, звичайно виглядає ефектно, проте, як на мене, вже аж такої уваги не заслуговує.

Копирайт изображения Сергій Поздняков

На пляж Кіркюфяра, відомий тим, що тут можна подивитися на пафінів - пташок символів Ісландії, нам потрапити не вдалось. З незрозумілих причин в'їзд був перекритий.

Копирайт изображения Сергій Поздняков

На щастя на пляж Рейнісфяра біля міста Вік з піском незвичного чорного кольору, можна було потрапити без перепон.

Рейнісфяра заслужено визнаний одним із найкрасивіших пляжів світу, і водночас найнебезпечнішим в Ісландії.

Копирайт изображения Сергій Поздняков

Невеличка частина основного острова знаходиться за полярним колом і саме тут розташований маяк Храунхафнартангі.

Копирайт изображения Сергій Поздняков

Перетинаючи межу полярного кола, очікуєш ніби щось навколо має змінитися.

Чи тут одразу тобі полярне сяйво чи знову почне падати сніг, але ні, все в принципі таке ж.

Хіба що вітер холодніший.

Копирайт изображения Сергій Поздняков

Їдучи навколо острова, пейзаж за вікном міняється доволі часто.

Невеликі міста, ферми з табунами коней та отарами овець, гори, річки, і навіть пустелі.

Хвіст і грива в ісландських коней дуже густі і довгі.

Копирайт изображения Сергій Поздняков

Ніколи не міг би подумати, що в холодній Ісландії побачу пустельні пейзажі, подібні до тих, які бачив в Марокко.

Посеред такої пустелі розташований найпотужніший водоспад в Європі - Деттіфосс.

Копирайт изображения Сергій Поздняков

Більшість населення Ісландії, звичайно, сконцентрована в Рейк'явіку та навколо.

У найбільшому місті острова проживає понад 120 тисяч населення, хоча за площею його можна прирівняти напевно до Луцька чи Львова.

Більшість житлових будинків тут мають не більше, ніж 2 поверхи і зазвичай обшиті металом, який нагадує шифер.

Напевне це зроблено щоб захистити мешканців від дуже сильних поривів вітру.

Копирайт изображения Сергій Поздняков

Лютеранська церква Гатльґрімскірк'я заввишки 73 метри є найвищим храмом та шостою по висоті будівлею Ісландії.

Копирайт изображения Сергій Поздняков

Склалося враження що туристів у Рейк'явіку більше, ніж корінного населення. Тут розташовані неймовірна кількість різних кафе, пабів та ресторанів.

Копирайт изображения Сергій Поздняков

За весь час перебування ні разу не бачив, щоб дітей вбирали у дуже теплі речі, хоча температура рідко досягала позначки вище ніж +7 градусів.

Копирайт изображения Сергій Поздняков

Загалом Ісландія справила враження дуже красивої країни з максимально недоторканою природою - ідеальне місце для усамітнення на старості.

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