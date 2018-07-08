Кулінарний блог: сонячні абрикоси і що з них приготувати

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Цінність цього сонячного плоду люди зрозуміли ще в глибоку давнину.

Першими це зробили мешканці Китаю чи Вірменії - хто саме, питання дискусійне. І сьогодні абрикос є одним із символів Вірменії, хоча і в Китаї його надзвичайно цінують, там він асоціюється з освітою та медициною. Конфуцій викладав своїм учням на майданчику, який оточували абрикосові дерева.

Та й зараз цей фрукт цінують за його корисні якості - в ньому купа органічних кислот та корисних елементів, зокрема калію.

Копирайт изображения Ілона Фанта Ілона Фанта українська журналістка і медіа-тренерка, авторка кулінарного сайту "Фаніла. Кухня між Сходом і Заходом" Цікавиться темою їжі вже 8 років. В центрі уваги Ілони - кухня Близького Сходу і Середземномор'я. Вона пропагує овочеве розмаїття та увагу до сезонних продуктів. В минулому році Ілона закінчила кулінарну школу в Ізраїлі і працює наразі там кухарем. В рамках співпраці з BBC News Україна Ілона Фанта розповідатиме про сезонні продукти і представлятиме цікаві рецепти.

Але мандрувати світом абрикос розпочав саме з Вірменії. Латинською його ім'я перекладається як "вірменська слива". Саме вірменські купці були одними з перших, хто поширив абрикосове дерево по світу - вони привезли маленькі жовті плоди на давньоримські ринки. Так цей фрукт оселився в Італії.

Хоча деякі історики завдячують появі абрикосів в Європі Олександру Македонському. Але якщо навіть і не він, то інший монарх точно посприяв популяризації і розповсюдженню цієї рослини світом. Садівник англійського короля Генріха VIII доправив абрикос з Італії до Великої Британії, і через кілька століть переселенці звідти завезли рослину і в Америку, і в Австралію.

В Україну, скоріше за все, абрикос потрапив із Персії. Назва дикої абрикоси, жерделі - яка є надзвичайно плодючою і яка росте майже по всій Україні - походить від перського "золотий плід".

У сушеному вигляді абрикос багато мандрував Великим шовковим шляхом в древності. І сьогодні його сушені різновиди - урюк, курага, кейса - є популярними товарами.

А от свіжий абрикос радує нас лише літом, до того ж не дуже довгий відрізок часу. Єгипетське прислів'я "завтра, в сезон абрикосів" означає, що обіцянка, скоріше всього, так і залишиться нездійсненою - адже сезон його нетривалий.

Найдовше в світі абрикосу вирощувати на Далекому Сході, в Гімалаях, на Кавказі і в Середній Азії, але цей фрукт настільки гарний і поживний, що по всьому світу його споживають із задоволенням і вигадали купу цікавих рецептів.

В Україні не можна уявити собі літа без абрикосового варення. У мене є навіть сімейна абрикосова історія.

В 60-ті вся родина влітку переселялась із міста в Нові Санжари - районний центр неподалік Полтави. Там прабабуся Мура займалась консервуванням. У той день була черга абрикосового варення, але замість цукру прабабуся щедро сипнула в таз манки. Як потім це варення рятували, я з розповідей не пам'ятаю, але його таки зробили. Воно було надзвичайно красивим, янтарного кольору, а самі абрикоси - в дрібненьку цяточку. Ніхто не міг зрозуміти, чому так. Прабабуся мовчала, а варення було смачнючим і стало справжнім хітом серед усіх знайомих і друзів.

Крім варення та повидла, з абрикосів роблять компоти, пироги, пастилу, мармелад і не тільки. Я також хочу запропонувати кілька абрикосових ідей.

Ліниві вареники з абрикосами

Я часто роблю несолодкі ліниві вареники зі шпинатом або петрушкою. Робила колись і солодку версію з абрикосами. Для колонки я вирішила попрацювати із цим рецептом і зробити проміжну версію - і не солодку, і не солону, таку, що і до кави пасуватиме, і до келиха білого вина. Вийшло досить цікаво, про що і звітую.

Копирайт изображения Ілона Фанта

Абрикосове пюре - 1/3 чашки

Сир - 250 г

Жовток - 1 шт.

Борошно кукурудзяне - 1 ст. ложка

Борошно пшеничне - 2 ст. ложки + на підпил

Цукрова пудра - 1 ст. ложка

Сіль

Вершкове масло - 25-30 г

Абрикоси - 4-5 шт.

Кориця - 1/3 чайної ложки

Для абрикосового пюре взяти з десяток абрикосів без кісточок, вимити і перебити блендером. Відкинути їх на сито і дати трошки стекти рідині.

У миску покласти яєчний жовток і розтерти його із цукровою пудрою.

Змішати жовток із сиром, добре розтерти. Додати абрикосове пюре, перемішати. Всипати борошно, трошки підсолити і з'єднати все в тісто.

Воно буде трошки липкувате, але це не страшно.

Поставили повну каструлю води на вогонь, посолити, дати закипіти.

Насипати на робочу поверхню борошна і перекласти на неї тісто.

Сформувати із тіста кульку, довго не вимішувати. Розкачати його у пласт завширшки близько 3 см і товщиною трохи більше 1 см. Нарізати на невеличкі варенички і кожен трошки придавити виделкою.

Варити у воді, яка кипить, близько 2 хвилин, доки не спливуть нагору. Витягти їх шумівкою й покласти на тарілку.

У глибокій сковорідці на невеличкому вогні розтопити масло. Дати йому час трохи потемніти. Покласти в нього кілька розрізаних навпіл абрикос розрізом вниз. Потомити хвилинку.

Додати готові вареники. Кілька разів перемішати, викласти на тарілку для подачі, притрусити корицею.

Словник

Підсмажене на повільному вогні вершкове масло в класичній кулінарії має назву beurre nuasette, тобто горіхове масло, завдяки яскравому горіховому присмаку, що воно отримує в процесі. Таким маслом приправляють багато страв і французи,й італійці.

Пиріг з абрикосами, сиром і лавандою

Мед, лаванда, абрикоси - чудовий союз, гармонійний, ніжний і на сто відсотків літній. Оскільки, якщо йдеться про абрикоси, обійтися без випічки ну ніяк не можна, я вирішила запропонувати такий нескладний пиріг. Сьогодні пироги такої форми часто називають галетами. Тісто для них може бути і класичним пісочним рубленим, і на рослинній олії, але в будь-якому випадку після випікання воно мусить бути трохи листковим.

Копирайт изображения Ілона Фанта

Для тіста:

Борошно - 180 г

Масло - 75 г

Яйце невеличке - 1 шт.

Сметана 15-20% - 2 столові ложки

Цукрова пудра - 1 столова ложка

Для начинки:

Дитячий сирок 16% солодкий - 100 г

Сметана - 1 ст. ложка

Абрикоси - 10-14 шт.

Лаванда сушена - 1/3 чайної ложки

Мед - 2 ст. ложки

Покласти борошно і цукрову пудру в миску і натерти зверху холодне тверде масло. Досить швидко перетерти все пальцями, щоб отримати крупні крихти. Збити туди яйце, покласти сметану і перемішати виделкою. А потім зібрати тісто в кулю, довго вимішувати не треба.

Розстелити на столі пергаментний папір. Покласти зверху тісто і накрити його ще одним листом паперу. Розкачати прямо поверх паперу в коло завтовшки 3-4 мм. Прибрати верхній шар паперу.

У мисці перемішати сирок зі сметаною.

Абрикоси розділити навпіл і очистити від кісточок.

Намастити посередині тісто, не доходячи до краю кола десь 3 см. Зверху розкласти абрикоси розрізом доверху.

Завернути краї тіста до центру, так, щоб вони трохи заходили на абрикоси із сиром. Присипати зверху лавандою. Краї тіста можна змастити молоком, приміром.

Прямо на папері для випічки перенести пиріг на деко. Випікати в розігрітій заздалегідь духовці 30-35 хвилин при 190 градусах.

Дістати пиріг, полити зверху абрикоси свіжим медом. Смачно і в теплому, і в холодному вигляді.

Лосось в абрикосовій глазурі з абрикосовою сальсою

Так, м'ясистий ароматний абрикос ніби створений для десертів. Але не тільки. Мені хотілось запропонувати якусь цікаву несолодку версію. Спочатку я думала в бік м'яса і чогось у перському дусі, але потім на думку спав лосось. Адже окрім смаків, у цій страві можна добре зіграти на кольорових відтінках і отримати подвійне задоволення - для смаку і для очей.

Копирайт изображения Ілона Фанта

Лосось - філе 200 г

Трохи рослинної олії для змазування форми

Абрикоси - 3-4 шт.

Абрикосовий конфітюр - 1 ст. ложка

Оцет винний - 1 ст. ложка

Гірчиц я середн ьо -гостра - 1 ст. ложка

Сіль, перець чорний

Для сальси:

Помідор невеличкий - 1 шт.

Цибуля фіолетова середня - 1/2 шт.

Абрикоси - 5-6 шт.

Кінза і м'ята - по кілька гілочок

Лимонний сік - 1 ст. ложка

Олія рослинна - 1 ст. ложка

Сушений або свіжий перець ч и лі - за смаком

Сіль

Добре, якщо під рукою є абрикоси різного ступеня стиглості, адже для глазурі нам потрібні стиглі м'які, а для сальси - міцненькі, кислуваті.

Отже, для глазурі витягти з абрикосів кістки та перетерти їх блендером на пюре. З'єднати із конфітюром, гірчицею, оцтом, сіллю та перцем. Перемішати.

Промокнути лосось паперовим рушником та викласти його у змащену олією форму. Зверху добре змазати рибу глазур'ю. Дати постояти хвилин 15-20 і відправити в добре розігріту духовку запікатись. Температура запікання - 180 градусів. Час залежить від бажаного ступеня готовності. Я люблю середній ступінь, щоб риба залишалась трохи рожевою всередині, тож тримаю її в духовці 10 хвилин. Навіть якщо ви любите дуже засмажений з білими білковими пластівцями - 18 хвилин для лосося невеличким шматочком буде цілком достатньо.

Тим часом можна приготувати сальсу.

Словник

Сальса - різновид приправи родом із Мексики. Зазвичай робиться зі свіжих нарізаних овочів та фруктів з пікантними приправами та додаванням гострого перцю. Подається до основних страв.

Цибулю нарізати дрібними кубиками, помідор і абрикос - трошки більшими. Подрібнити листя кінзи та м'яти. Змішати все, приправити гострим перцем, сіллю, лимонним соком та олією.

Викласти лосось і сальсу на тарілку і одразу подавати.

Яким би коротким не вважали єгиптяни абрикосовий сезон, головне, щоб він був яскравим та смачним.

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