Одеський кінофестиваль: Дон Кіхот та інший театр абсурду

Копирайт изображения oiff.com.ua Image caption Одеса ледве оговталася від "Любові" Ґаспара Ное, а ОМКФ вже збирається показати його новий фільм "Екстаз"

Одеський кінофестиваль стартує вже наприкінці цього тижня. Глядачів очікують переможці Канн, класика від Берґмана та Муратової, а також нове українське кіно.

Йтиметься про війну як абсурд, про кризу мігрантів як відеоарт, про "котів та інших людей", про висіння на стрілці годинника та про те, як зрозуміти Орсона Веллса та Девіда Лінча.

Дмитро Бондарчук Кінокритик, сценарист і режисер анімаційних та експериментальних фільмів

У міжнародному конкурсі змагатимуться 12 стрічок, серед яких призери Берлінського, Каннського та інших світових кінофестивалів. Серед учасників два фільми українського виробництва у копродукції - "Вулкан" і "Три з половиною".

Буде показ, присвячений пам'яті Кіри Муратової, прем'єри нових робіт Ґаспара Ное, Ґаса Ван Сента та найважливішого польського режисера сучасності Павела Павліковського, який отримав "Оскар" за "Іду".

А серед гостей фестивалю очікують лавровану численними нагородами японську режисерку Наомі Кавасе, яка представить ретроспективу своїх фільмів.

Гарольд Ллойд на Потьомкінських сходах

Копирайт изображения oiff.com.ua Image caption Кінокритики неодноразово називали сцену з "Безпеки в останню чергу!", де Гарольд Ллойд висить на стрілці годинника, серед найважливіших у світовому кіно

Покази німих фільмів у супроводі оркестру на Потьомкінських сходах стали візитівкою Одеського кінофестивалю. Цього року покажуть класичну американську комедію "Безпека в останню чергу!" 1923 року.

Головну роль у фільмові виконав Гарольд Ллойд, третій з найпопулярніших американських коміків німого кіно, поряд з Чарлі Чапліном та Бастером Кітоном. Сором'язливий парубок у солом'яному капелюсі та окулярах приїздить у велике місто, аби досягти висот. Але розуміє поставлену мету якось занадто буквально і лізе по стіні на дах одного з хмарочосів.

Серед інших подарунків кіноманам - "Персона" Інґмара Берґмана до сторіччя режисера. Стрічка допоможе краще зрозуміти Девіда Лінча і нарешті розібратися, що ж сталося у "Малголланд Драйві".

А ще відреставрована версія "2001: Космічної одіссеї" Стенлі Кубрика - фільм, який за збігом обставин теж неабияк вплинув на Девіда Лінча. А ще на всю космічну фантастику від "Зоряних воєн" і до "Гравітації" з "Інтерстелларом".

Фільм-відкриття "Жінка на війні"

Копирайт изображения oiff.com.ua Image caption Героїня "Жінки на війні" намагається захистити природу Ісландії від впливу важкої промисловості

Ісландський режисер Бенедікт Ерлінґссон, після фестивального успіху своєї попередньої стрічки "Про коней та людей", продовжує досліджувати співіснування природи та людини з усіма її надбаннями.

Галла, героїня його нової картини, еко-активістка, яка отримує дозвіл всиновити дитину з України. Відповідальність батьківства штовхає її відмовитися від небезпечної боротьби проти корпорацій і важкої промисловості. Але вона зважується на останню акцію проти ненависного алюмінієвого заводу.

У "Жінці на війні" звучать українські народні пісні у виконанні жіночого тріо . І на минулому Каннському кінофестивалі фільм отримав нагороду від Асоціації акторів та композиторів.

"Донбас"

Копирайт изображения oiff.com.ua Image caption Кадр з фільму "Донбас" Сергія Лозниці, який отримав нагороду на Каннському кінофестивалі

В Одесі запланована українська прем'єра нової картини Сергія Лозниці. Як і "Жінка на війні", "Донбас" відзначений цього року у Каннах та отримав схвальні відгуки західник критиків.

Українська кіноспільнота, у свою чергу, не така одностайна. Комусь не вистачило позитивного українського героя, інші вважають, що трагіфарсова манера - недопустима для зображення подій.

Стрічка складається з низки епізодів, які пов'язані між собою випадковими героями. Німецького журналіста на блокпосту звинувачують у фашизмі. Українського військового залишають на вулиці, аби місцеві спрямували на нього свій гнів. А російські телевізійники знімають фейкові новини.

Лозниця стверджує, що є сцени, на яких неможливо не сміятися. Якщо й так, то вони лише підсилюють страх, який викликає зображення життя у самопроголошених "республіках".

Українське кіно

Копирайт изображения oiff.com.ua Image caption Світова прем'єра стрічки "Вулкан" Романа Бондарчука відбулася на фестивалі у Карлових Варах

Про події в Україні також розповідає "Вулкан" Романа Бондарчука, який змагатиметься за головну нагороду фестивалю. Лукас відправляється з моніторинговою групою ОБСЄ на кордон із Кримом. Проте колеги таємниче зникають, зв'язок зі світом обривається. Герой опиняється сам на сам з кризою середнього віку у прифронтовій зоні, яка діє мало не за логікою "магічного реалізму".

"Три з половиною" Дарії Гайкалової - ще один фільм українського автора у міжнародному конкурсі. Дія відбувається в будівлі, де спочатку була школа, потім - бордель, а згодом, ідеальний дім літньої пари. Оповідається історія любові та розлуки, які тривають протягом 50 років.

Окрім того, п'ять повнометражних та більше десяти короткометражних українських фільмів змагатимуться у національному конкурсі. Йтиметься про зламані телевізор та життя, про особисті таємниці та про "що подумують люди". Про провінційний світогляд та світ сучасного мистецтва. Про ціну перемоги та любові. І про шлях в Європу, коли одна нога "застрягла в радянському минулому".

"Чоловік, який вбив Дон Кіхота"

Копирайт изображения oiff.com.ua Image caption Террі Ґілліам понад 25 років працював над втіленням "Чоловіка, який вбив Дон Кіхота"

Террі Ґілліам почав свій творчий шлях у колективі "Монті Пайтона", що сміявся над усім святим для британців. Згодом він зняв культові "Бразилію" та "Страх і відразу у Лас-Веґасі", а останніми роками радував шанувальників та їхніх дітей своїми витівками в "Iмаджинарiумі Доктора Парнаса" та "Теоремі Зеро".

Десь між цим усім Террі задумав проект, до втілення якого він йтиме понад 25 років - "Чоловік, який вбив Дон Кіхота". Дон Кіхота зіграв Джонатан Прайс, який вже працював з Ґілліамом над "Бразилією", його режисера і зброєносця Санчо - Адам Драйвер, "Дарт Вейдер" з нових "Зоряних воєн", а красуню звабницю - Ольга Куриленко.

Фільм Террі Ґілліама насичений любов'ю до персонажів Сервантеса. Проте автор без зайвих сентиментів переносить дію у сучасну реальність, з усім її цинізмом, нелегальними мігрантами, російськими олігархами, нудьгуючими дружинами багатіїв та алогічною вірою у справедливість, за яку варто боротися.

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