Нобель за імунотерапію раку: що це означає
Цього року Нобелівську премію із медицини та фізіології присудили двом науковцям: американцю Джеймсу П. Аллісону та японцю Тасуку Хондзьо за "їхнє відкриття в терапії раку пригніченням негативної імунної регуляції".
Що це означає, коли було зроблене це відкриття, і наскільки воно наблизило лікування раку?
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Очікувана премія
70-річний Джеймс П. Аллісон та 76-річний Тасуку Хондзьо не є колегами, що працювали разом над спільним проектом.
Упродовж багатьох років кожен зі своєю робочою групою, в Техасі та Кіото, вони досліджували механізми уникнення пухлинними клітинами імунної відповіді та способи подолання цього явища.
Їх відкриття в галузі імунотерапії здобули перші офіційні визнання кілька років тому.
За версією журналу Science, імунотерапія стала "проривом 2014 року", а Аллісон і Хондзьо разом отримали тайванську премію Танг в галузі біофармацевтики - тоді їх визнали "гігантами імунотерапії".
Ще у 2016 році агенція Thomson Reuters у своєму прогнозуванні Нобелівських лауреатів окремо визначила робочі групи і Аллісона, і Хондзьо як можливих майбутніх лауреатів. Вони і справді здобули цю премію, але разом та двома роками пізніше.
Що таке імунотерапія пухлин?
"Дослідження Аллісона і Хондзьо додали нову опору у терапію раку. Це - геть відмінний підхід до лікування, бо, на відміну від попередніх: радіо-, хіміотерапії - він не ґрунтується на ураженні пухлинних клітин, а діє на місця, де імунна система не спрацювала, б'є по її контрольних точках. Це - зсув парадигми, це нова віха лікування раку", - прокоментували в Нобелівському комітеті це відкриття.
Що таке пухлина? Це - група клітин, що стали поводитися не так, як інші, а грати без правил: надмірно і неконтрольовано ділитися, змушувати капіляри розростатись, від'єднуватися одна від одної і утворювати метастази в тілі.
Ракові клітини також можуть пригнічувати імунну відповідь чи ставати менш помітними для неї. Повернення саме цього процесу в здорове русло є предметом імунотерапії.
Слід знайти поламану ланку і шляхи впливу на неї - наприклад, антитілами, які є частиною арсеналу імунної системи.
Наприклад, можна цілеспрямовано і поза живими організмами отримувати специфічні антитіла. Наразі це і роблять в низці досліджень і на виробництві імунотерапевтичних препаратів.
Застосування досліджень
Роботи з імунотерапії були підтримані як державою, так і приватним сектором, тобто фармацевтичним бізнесом.
"Взаємодія між наукою та бізнесом має бути вигідною обом сторонам, - зазначив якось Хондзьо. - Наука має право очікувати значної віддачі від виробництва, щоб мати змогу наступному поколінню науковців виплекати насіння своїх новітніх розробок".
Низку імунотерапевтичних препаратів вже випробовують у понад 800 клінічних досліджень по всьому світу. Декілька препаратів вже зареєстровані в США, Японії, країнах ЄС, і застосовуються у лікуванні раку легень, голови та шиї, меланоми та інших типів пухлин.
У 2015 році імунотерапія - препарат Keytruda був успішно застосований для лікування меланоми та її метастазів в мозку колишнього президента США Джиммі Картера, якому на той момент був 91 рік. Імунотерапія доповнила опромінення.
Пацієнти із раком легень, що пройшли курс лікування таким препаратом, жили на 4-8 місяців довше, ніж пацієнти, яких лікували хіміотерапією.
Відкриття Джеймса П. Аллісона і Тасуку Хондзьо не є крапкою в питанні терапії раку. Але це - прекрасний приклад застосування фундаментальних досліджень і прижиттєвого визнання науковців.
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