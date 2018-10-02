Нобель за імунотерапію раку: що це означає

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Цього року Нобелівську премію із медицини та фізіології присудили двом науковцям: американцю Джеймсу П. Аллісону та японцю Тасуку Хондзьо за "їхнє відкриття в терапії раку пригніченням негативної імунної регуляції".

Що це означає, коли було зроблене це відкриття, і наскільки воно наблизило лікування раку?

Очікувана премія

70-річний Джеймс П. Аллісон та 76-річний Тасуку Хондзьо не є колегами, що працювали разом над спільним проектом.

Упродовж багатьох років кожен зі своєю робочою групою, в Техасі та Кіото, вони досліджували механізми уникнення пухлинними клітинами імунної відповіді та способи подолання цього явища.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Професор Джеймс П. Аллісон

Їх відкриття в галузі імунотерапії здобули перші офіційні визнання кілька років тому.

За версією журналу Science, імунотерапія стала "проривом 2014 року", а Аллісон і Хондзьо разом отримали тайванську премію Танг в галузі біофармацевтики - тоді їх визнали "гігантами імунотерапії".

Ще у 2016 році агенція Thomson Reuters у своєму прогнозуванні Нобелівських лауреатів окремо визначила робочі групи і Аллісона, і Хондзьо як можливих майбутніх лауреатів. Вони і справді здобули цю премію, але разом та двома роками пізніше.

Що таке імунотерапія пухлин?

"Дослідження Аллісона і Хондзьо додали нову опору у терапію раку. Це - геть відмінний підхід до лікування, бо, на відміну від попередніх: радіо-, хіміотерапії - він не ґрунтується на ураженні пухлинних клітин, а діє на місця, де імунна система не спрацювала, б'є по її контрольних точках. Це - зсув парадигми, це нова віха лікування раку", - прокоментували в Нобелівському комітеті це відкриття.

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Що таке пухлина? Це - група клітин, що стали поводитися не так, як інші, а грати без правил: надмірно і неконтрольовано ділитися, змушувати капіляри розростатись, від'єднуватися одна від одної і утворювати метастази в тілі.

Ракові клітини також можуть пригнічувати імунну відповідь чи ставати менш помітними для неї. Повернення саме цього процесу в здорове русло є предметом імунотерапії.

Слід знайти поламану ланку і шляхи впливу на неї - наприклад, антитілами, які є частиною арсеналу імунної системи.

Наприклад, можна цілеспрямовано і поза живими організмами отримувати специфічні антитіла. Наразі це і роблять в низці досліджень і на виробництві імунотерапевтичних препаратів.

Застосування досліджень

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Роботи з імунотерапії були підтримані як державою, так і приватним сектором, тобто фармацевтичним бізнесом.

"Взаємодія між наукою та бізнесом має бути вигідною обом сторонам, - зазначив якось Хондзьо. - Наука має право очікувати значної віддачі від виробництва, щоб мати змогу наступному поколінню науковців виплекати насіння своїх новітніх розробок".

Низку імунотерапевтичних препаратів вже випробовують у понад 800 клінічних досліджень по всьому світу. Декілька препаратів вже зареєстровані в США, Японії, країнах ЄС, і застосовуються у лікуванні раку легень, голови та шиї, меланоми та інших типів пухлин.

У 2015 році імунотерапія - препарат Keytruda був успішно застосований для лікування меланоми та її метастазів в мозку колишнього президента США Джиммі Картера, якому на той момент був 91 рік. Імунотерапія доповнила опромінення.

Пацієнти із раком легень, що пройшли курс лікування таким препаратом, жили на 4-8 місяців довше, ніж пацієнти, яких лікували хіміотерапією.

Відкриття Джеймса П. Аллісона і Тасуку Хондзьо не є крапкою в питанні терапії раку. Але це - прекрасний приклад застосування фундаментальних досліджень і прижиттєвого визнання науковців.

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