Кулінарний блог: заокеанський гарбуз і три страви з нього
З гарбуза можна зробити абсолютно все - суп, салат, основну страву, гарнір, десерт, напій або варення. Він добре засвоюється організмом і має лікувальні властивості.
Кулінарна історія гарбуза налічує майже вісім тисяч років - саме так вважають археологи, які знайшли свідчення одомашнювання цієї рослини в басейні річки Міссісіпі і в Мексиці.
Вже чотири тисячі років потому його вирощують і споживають майже по всій Південній Америці.
У північній частині континенту гарбуз теж люблять і поважають. Там він довгий час складав частину сільськогосподарської системи "три сестри" - одночасного висаджування трьох культур: гарбуза, кукурудзи і бобів.
Цей союз дозволяв значно полегшувати обробку і забезпечував корисною і поживною основою раціону корінних американців кілька тисячоліть.
У ХVI ст. гарбуз дуже швидко набуває популярності в Старому Світі, спочатку у теплих країнах, а потім і у більш помірному кліматі. Це й не дивно, адже він виявився вкрай невибагливою рослиною для вирощування.
І хоча культивуються декоративні, кормові та їстівні види, нас сьогодні цікавить саме останній.
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Більшість сортів дає плоди досить великого розміру, які добре зберігаються тривалий час. Отже, не дивно, що цей продукт швидко набув величезної популярності.
Україна входить в першу десятку країн за обсягами вирощування гарбузу. Крім нас там є Китай, Індія, Мексика, Іран, США, Туреччина.
Цей овоч міцно увійшов до кулінарних культур багатьох країн, а способи застосування його численні.
Гарбуз прекрасно поєднується з бобовими, м'ясом та різноманітними сирами - від фети або дор блю до пармезану.
Солодкувата нотка м'якоті гарбуза гармонує з цитрусовими та карамельними смаками. Він також любить східне та екзотичне - духмяні спеції або кокос.
Один з моїх улюблених гарнірів - добре запечені скибочки гарбузу із оливковою олією, сіллю, перцем, корицею і часником. Бо він чудовий і в найпростіших варіантах. Просто запечений гарбуз без нічого - найсмачніші спогади моєї бабусі з повоєнних часів. Таку просту й доступну смакоту українці робили протягом багатьох років.
Для натхнення під час розробки рецептів цієї колонки в мене було кілька важливих джерел - спогади власного дитинства, моя улюблена близькосхідна кухня і американська класика, щоб віддати належне місцям, звідки гарбуз родом.
Гарбуз з яблуком та пшеницею
Маленькою я дуже хворіла і гарбуз мені прописали разом з дієтою. Їсти я його відмовлялась категорично, доки моя бабуся не принесла з роботи один цікавий рецепт. Тож з моїх п'яти років це - одна з найулюбленіших страв.
В ній приємний баланс солодкого і кислого, а ще це абсолютна ікона здорового і правильного харчування. Адже смачною страва виходить при мінімумі жиру і повністю без цукру. Я трошки осучаснила дитячу версію і додала текстурної пшениці до рецепта, результатом дуже задоволена.
- Гарбуз - 500 г
- Яблука кисло-солодкі - 2-3 шт.
- Родзинки - 2 ст. ложки
- Оливкова олія - 1-2 ст. ложки
- Пшениця - 1/3 чашки
- Кориця - 1/3 чайної ложки
Гарбуз очистити, нарізати на кубики десь 2,5 см. Яблука очистити і теж нарізати на шматочки трохи менші за розміром.
В каструлю влити ложку олії, поставити на вогонь, покласти гарбуз. Влити третину чашки води і тушкувати хвилин п'ять. Потім додати яблука і родзинки і тушкувати вже разом хвилин 15 до м'якості гарбузу і яблук. Можливо, в процесі доведеться додати ще пару ложок води.
З пшеницею можна вчинити двома способами, перший - дієтичний, другий - цікавий.
Перший спосіб - відварити в великій кількості води до м'якості і промити під проточною водою. Другий - залити водою мінімум на 5 годин, потім воду злити. Висипати пшеницю на паперовий рушник, щоб просохла. Прогріти пательню із двома ложками оливкової олії і потім викласти туди пшеницю. Добре перемішати, дочекатись, як стане прозорою і вимкнути вогонь. Таким чином зерно набуває дуже цікавої пружної текстури і стає надзвичайно гарним на вигляд, наче маленькі коштовні камінці.
Для подачі викласти в миску гарбуз з яблуками, зверху посипати пшеницею та трошки - корицею. Ті, кому хочеться чогось більш солодкого, можуть додати ложку меду, він сюди теж дуже пасує.
Тушкована яловичина із гарбузом
Варіанти такої страви можна побачити в багатьох країнах Близького Сходу - тушковане м'ясо із овочами, м'яке та ніжне, з густою ароматною підливою, яке подається з рисом або кускусом. Тим, хто не вживає м'яса, я окремо розкажу як на основі цього рецепту зробити смачну основну веганську страву з гарбуза або гарнір.
- Яловичина (лопаткова частина) - 1 кг
- Гарбуз - 1 кг
- Цибуля - 1-2 шт.
- Селера - 3-4 пагони
- Часник - 3-4 зубчики
- Томатний сік - 1 чашка
- Спеції - паприка, куркума, коріандр, кориця, чорний перець - по 1 чайній ложці, кумин і чилі - по 1/2 чайній ложці
- Сіль
- Інші овочі за смаком (підійдуть морква, болгарський перець, пастернак, навіть капуста кольрабі)
- Оливкова олія - 2-3 ст. ложки
М'ясо нарізати шматочками 5 на 5 см, гарбуз - скибочками десь 2 см завтовшки. Селеру, цибулю порізати великими шматками, а часник трохи розчавити ножем.
Розігріти олію в пательні. Всипати цибулю і трохи потомити, додати часник. Всипати всі спеції, перемішати, вимкнути вогонь.
На дно великої форми для запікання викласти різану селеру, цибулю з часником, зверху розкласти м'ясо, посолити і залити томатним соком. Закрити фольгою і відправити в розігріту духовку запікатися на одну годину 15 хвилин.
Після цього додати овочі, підлити десь склянку води. Можна скуштувати підливу - чи достатньо вона збалансована і додати трохи солі, томатного соку або навіть чайну ложку цукру за смаком. Знов закрити фольгою (що досить складно, бо форма гаряча) і повернути в духовку ще на 45 хвилин - годину.
Подавати, присипавши зеленню за смаком.
І обіцяна лаконічна версія. Підсмажити цибулю і часник зі спеціями - як описано вище. Додати селеру. Залити склянкою томатного соку і половиною склянки води. Трохи посолити і тушкувати хвилин п'ятнадцять - двадцять. Перебити блендером - вийде густий ароматний соус.
В посуд з міцним антипригарним шаром злегка підсмажити шматочки гарбуза з обох сторін, залити цим соусом і тушкувати хвилин 15-20 до м'якості. Вийде смачний цікавий гарнір. А якщо додати разом із гарбузом заздалегідь відварений нут - то й цілком самостійна поживна веганська страва.
Помаранчевий гарбузовий пиріг
Гарбуз увійшов у сучасну американську кухню майже одразу - він серед тих продуктів, які допомагали виживати першим поселенцям, що приїхали на континент. Тож американський гарбузовий пиріг - важлива частина місцевої кулінарної традиції.
Начинку готують на основі двох базових інгредієнтів - гарбузового пюре, яке сучасні господарі і господині купують у вигляді консервів, і згущеного молока. Молоко мусить бути гарної якості, щоб в результаті вийшло те, що треба - яскрава надзвичайно солодка гарбузова начинка з пряностями.
Я вирішила убезпечитись від експериментів з пошуками прийнятного згущеного молока і трошки знизити рівень солодкого, проте пиріг вийшов чудовим, ніжним, ароматним і яскравим.
До того ж я додала в начинку ароматних цитрусових, і від цього пиріг лише виграв. Основа в цього пирога - базове пісочне тісто, яке дуже зручно використовувати для різних тартів і відкритих пирогів, воно ніжне і крихке водночас, проте чудово тримає форму. Кількість продуктів зазначена для форми 28 см діаметром і висотою бортика 3 см.
- Борошно - 200 г
- Вершкове масло холодне - 75 г
- Яйце середнє - 1 шт.
- Холодна вода - 1 ст. ложка
- Сіль, цукор - дрібка
- Гарбуз - 1 кг
- Вершки 33% - 200 мл
- Цукор (бажано тростинний) - 1/2 чашки (100 г)
- Яйця - 2 шт.
- Кориця, кардамон - 1 чайна ложка без гірки
- Мускатний горіх і бодян - дрібка
- Апельсин - 1 шт.
Завернути гарбуз у великий шматок фольги і відправити у духовку запікатись на одну годину. Температура запікання - 180-200 градусів, точність не суттєва. Дістати, розгорнути, дати охолонути.
Вискребти все начиння і перебити блендером.
Взяти каструлю або сковорідку з антипригарним шаром, викласти туди пюре і прогріти на середньому вогні десь 5 хвилин, щоб випарувалась зайва рідина. Пюре треба в цей час перемішувати. Потім для начинки нам потрібна буде чашка цього пюре, або 240 мл.
Базове пісочне тісто
Готують за формулою 3-2-1, де три - це вага борошна (або суміш борошна і мелених горіхів), два - це вага жиру (вершкове масло, маргарин або смалець), а три - вага рідини, що додається. Зазвичай в якості рідини виступає вода або вода плюс яйце. Проте роблять таке тісто і з молоком, вершками і навіть білим вином.
Його не можна довго вимішувати, адже це сприяє розвитку глютену, і воно втрачає ніжність. В готовому тісті можна бачити дрібні частинки жиру - і це добре.
Треба пам'ятати - якщо рідина, це жирний продукт на кшталт сметани або вершків, то кількість жиру треба знижувати відповідно.
Для тіста змішати борошно, сіль і цукор. Зверху викласти порізане на дрібні шматочки дуже холодне масло і почати швидкими рухами перетирати його з борошном. Потім додати до цієї суміші яйце і трохи води і почати перемішувати виделкою, а як більшість з'єднається - можна руками. Як тільки все з'єднається в шар, огорнути його плівкою і покласти в холодильник на півгодини.
Дістати тісто, розкачати і викласти у форму з невеличкими бортиками. Форму попередньо можна злегка змазати обгорткою від масла. Зверху покласти пергаментний папір і всипати на нього кулінарні камінчики, квасолю або горох - що не шкода. В мене є горох для цієї мети. Відправити в гарячу духовку випікатись на 12 хвилин при температурі 180 градусів.
Зробити заливку. Яйця розтерти із цукром і спеціями. Зняти з половини апельсину цедру на дрібній терці і додати до цукру. Влити вершки і пару столових ложок апельсинового соку, додати гарбузове пюре і перемішати.
Дістати трохи підпечену основу з тіста. Обережно зняти пергаментний папір із вагою. Вилити в основу начинку і повернути в духовку. Випікати ще півгодини. Дістати пиріг, дати охолонути спочатку при кімнатній температурі, а потім - пару годин в холодильнику. Подавати можна і сам по собі, а можна разом зі збитими вершками.
Ось такий він, гарбуз, що, як і листя клену, робить похмурі осінні дні яскравішими. Але на відміну від листя, він нікуди не зникає із жовтнем. Його кольором і смаком можна насолоджуватись всю зиму, адже страв з нього - сотні.
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