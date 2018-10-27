Копирайт изображения Софія Вовк

Наша блогер Софія Вовк розповідає історію такої популярної в Україні квітки. Для чого чорнобривці вирощують на іхній батьківщині у Мексиці?

- Я стільки чорнобривців у своєму житті ще не бачила, - ми їхали зі знайомим в авто і я розповідала йому про фото, які напередодні розглядала у соцмережах.

Гектари звичних нам українцям квітів, які у Мексиці називають cempasúchil, зливалися з горизонтом.

Блог мандрівниці Софія Вовк, журналістка, мандрівниця. 13 років років пропрацювала на телебаченні, все покинула і вирішила мандрувати світом.

- Жовтогаряче поле і синє небо - та це ж майже українські краєвиди, - продовжувала захоплено переповідати я.

До Європи чорнобривці потрапили після відкриття Колумбом Америки. Тож оспівані в народних піснях квіти українськими ніяк не назвеш.

- Ану ще раз повтори, як ти їх називаєш?

Для іспаномовних слово "чорнобривці" зовсім нелегке, та й мені не одразу вдалося гарно вимовити "семпасучіль".

А все тому, що слово це не іспанське. У перекладі з мови нахауатль (найпоширеніша індіанська мова на території Мексики, близько двох мільйонів носіїв) означає "квітка з двадцятьма пелюстками".

Копирайт изображения Софія Вовк

Легенда розповідає про молоду закохану пару ацтеків. Щодня по обіді вони підіймалися на гору неподалік селища, де жили, аби принести богові сонця Тонатіу у дарунок квіти. Він з'являвся, усміхаючись їм з висоти, а вони обіцяли любити одне одного навіть після смерті.

Коли на землі ацтеків прийшла війна, закоханим довелось розлучитись. Дізнавшись про смерть милого, дівчина востаннє піднялася на гору і там благала бога Тонатіу, аби той назавжди об'єднав її з коханим.

Бог Сонця огорнув згорьовану гарячими променями і перетворив її на квітку з пелюстками настільки ж гарячого та яскравого кольору, як сонячне проміння.

За мить до чарівної квітки підлетіла колібрі, це і був юнак, який став птахом. Квітка розкрилася, розгорнула свої 20 пелюстків і наповнила світ навколо містичним та чарівним ароматом. Так на світі з'явилася sempasúchil, мексиканська квітка мертвих...

Звісно, зараз чорнобривці мають і більше пелюсток, селекціонери постійно виводять нові сорти. Існують десятки видів кольорів і відтінків, відрізняється форма бутона, висота рослини. Що незмінне - так це аромат.

Копирайт изображения Софія Вовк

- А давай якось пошукаємо поля з квітами, мені дуже хочеться їх побачити, - я була невгамовною.

- Окей, Софі, - погодився. - Я розпитаю знайомих, де найкращі місця.

Найкращі місця виявились не так вже й далеко від столиці Мексики. Штати Пуебла, Мічоакан і Морелос ніби змагаються, де вирощують найбільше квітів до Дня Мертвих.

Лише уявіть - щороку у центральних штатах Мексики вирощують понад 17 тисяч тонн чорнобривців. Для чого так багато, запитаєте?

На початку листопада, коли вся Мексика відзначає День мертвих, квітка мертвих - sempasúchil - повсюди. Це один з головних символів сезону.

Вважається, що пелюстки чорнобривців випромінюють тепло сонця і освітлюють померлим шлях додому.

Копирайт изображения Софія Вовк

Кожна мексиканська родина до Дня мертвих облаштовує офренду - алтар, де разом з фотографіями рідних, що вже пішли з земного життя, їхніми улюбленими речами, їжею та напоями, викладають цілі оберемки чорнобривців.

Жовто-гарячими квітами прикрашають кладовища, вулиці і навіть ресторани.

Для квітникарів фінальні дні жовтня - гаряча пора. Зараз їм доводиться працювати цілодобово, аби впоратися зі всіма замовленнями.

У Сошімілько, районі Мехіко Сіті, який називають мексиканською Венецією і який славиться своїми каналами, садами та оранжереями, робота кипить вже майже місяць.

Тут живуть сотні дрібних і середніх підприємців-квітникарів.

Вузькими каналами, на човниках (що називаються трахінери) вони доправляють квіти до доріг, де вже чекають вантажівки, аби якнайшвидше доправити ароматний товар на ринки.

Копирайт изображения Софія Вовк

Горщики з квітами, перш ніж везти до замовника, чистять від ґрунту та пакують. В тому, що продасться все, сумнівів немає. Хвилюються лише, що може, як завжди, забракнути квітів.

Довідка:День Мертвих - унікальне святкування, внесене з 2003 року у список культурної спадщини ЮНЕСКО. Відзначають 1 та 2 листопада. Це одна з найстаріших мексиканських традицій, що сягає доколумбових часів.

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