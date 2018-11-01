Як живеться веганам в Україні

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1 листопада відзначають Міжнародний День Вегана. В цей день в 1944 році було засновано "Веганське товариство" - першу веганську спільноту в Британії.

Зараз кількість веганів у Британії налічує понад півмільйона - це переважно люди молодші 30-ти років, які мешкають у Лондоні.

А як живуть вегани в Україні і з якими труднощами стикаються?

Хто такі вегани і чому ними стають?

Веганство - це повна відмова від продуктів тваринного походження. Вегани уникають не лише їжі, а й одягу, медикаментів та інших товарів, виробництво яких так чи інакше залучає тварин.

В усьому світі люди переходять на вегетаріанство і веганство передусім з етичних міркувань - вони категорично проти споживання тварин, їх насильницького утримання та використання в будь-яких корисливих цілях.

Для багатьох також є важливим усвідомлення користі веганства для здоров'я та турботи про довкілля.

Згідно із результатами аналізу, проведеного групою науковців у 2018 році, перехід на веганство - це найдієвіша річ, яку можна зробити для боротьби зі змінами клімату.

Восени 2017 року в Україні 10% опитаних назвали себе вегетаріанцями - це дані соціологічного дослідження зоозахисної організації "Відкриті клітки" та Київського міжнародного інституту соціології (статистична похибка вибірки не перевищує 2%). Тобто ці люди точно не споживають м'яса. Скільки з них є веганами - невідомо.

Наскільки складно бути веганом в Україні, і чи варто людям, що не бачать етичних причин відмовлятися від продуктів тваринного походження, замислитися про веганський раціон?

Копирайт изображения Artur Widak/NurPhoto via Getty Images Image caption Веганські кав'ярні та ресторани - вже звична частина життя в європейських країнах

Анастасія Балабанова, власниця веганської кав'ярні-кондитерської у Києві, веганка зі стажем у понад 5 років, каже:

"Веганство в Україні - це одночасно просто й складно. Радіємо від розмаїття локальних овочів та фруктів. Та водночас є складнощі з розумінням серед оточення різниці між вегетаріанством як дієтою та веганством як способом життя. Мені дійсно важливо, щоб у закладі харчування, наприклад, персонал розумів, що мені підходить. А виробники закривали й моє вікно потреб".

Інші опитані мною вегани кажуть, що у великих містах немає складнощів із веганством, особливо останні кілька років. А в невеликих містечках із цим можуть бути проблеми.

Багато хто погоджувався, що для вегетаріанства немає перешкод і що це навіть фінансово вигідно. А от бути веганом - складніше і дорожче. Дехто зазначав, що харчові продукти - менша проблема, ніж веганська косметика чи ліки.

Чи потрібен в Україні нам веганський бум?

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На шляху до веганського буму по всій країні є певні перешкоди, але ситуація поступово змінюється.

Брак ринку веганських товарів

Британське "Веганське товариство" зареєструвало торговельний знак Vegan, що позначає сертифіковані товари без продуктів тваринного походження. Є й інші знаки, що позначають сертифіковані веганські товари.

В Україні такий знак можна побачити на імпортних товарах і тих продуктах, чиї виробники пройшли сертифікацію. Решта товарів може неочікувано для споживача містити, наприклад, сухе молоко, желатин чи інші продукти, пов'язані з тваринами.

На полицях принаймні столичних супермаркетів можна знайти соєве чи мигдальне молоко, вартість якого сягає за 100 гривень. А от кокосова чи пальмова олія не є типовими продуктами полиць магазинів - є хіба що у великих супермаркетах.

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Знайти веганські продукти в Україні не завжди легко

Веганські заклади та самі люди часто замовляють потрібні товари з-за кордону, а також виробляють власне "немолоко" із насіння конопель, горіхів чи сої.

Втім, минулого тижня одна велика компанія заявила про масове виробництво гречаного та вівсяного "немолока", вартість якого не перевищуватиме 40 гривень, і яке буде доступне по всій країні.

Соя, одна з основних культур для виробництва веганських товарів, масово вирощується в Україні. За обсягами ринок сої поступається лише соняшнику.

Проте вирощену продукцію здебільшого експортують, і поки що немає перспектив зростання обсягів переробки сої - в Україні наразі немає відповідного ринку і культури споживання продуктів із сої, зазначають в аналізі, опублікованому Українським клубом аграрного бізнесу в січні 2018 року.

Зі зростанням кількості веганів ринок веганських товарів, вироблених в Україні, має розвинутися.

Чо може веганство нашкодити здоров'ю

Ретельно спланований веганський раціон визнано низкою офіційних установ з охорони здоров'я, в тому числі - США, Великої Британії та Швейцарії.

Наприклад, британська National Health Service дає на своєму сайті офіційні рекомендації з піклування про здоров'я веганів різних вікових груп, їх планових обстежень і вживанню добавок. Адже просто перейти на крупи, овочі, фрукти й сертифіковане "немолоко" - замало.

Копирайт изображения Wodicka/ullstein bild via Getty Images Image caption Лише овочів та фруктів недостатньо для здорового харчування, кажуть лікарі

Тривале веганство, яке не було ретельно сплановане, справді згодом може стати причиною браку вітамінів D, B12, заліза, цинку та йоду.

Наше тіло має запаси речовин - їх може вистачити від кількох місяців до кількох років. Але потім можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

Тому люди, що тривалий час хочуть дотримуватися веганської дієти, - 70% американських веганів і 86% вегетаріанців згодом повертаються до всеїдного раціону - мають проходити регулярні обстеження і вживати добавки вітамінів та мікроелементів.

Завдання лікарів - не відмовити людину від веганства, а надавати потрібну підтримку, призначати аналізи чи необхідні добавки.

До речі, дорожнеча платних обстежень і добавок деяким людям може здатися перешкодою також.

Ми не можемо нічого стверджувати, бо поки що немає дослідження, що порівнювало б в Україні видатки на звичайний раціон і веганський, супутні медичні обстеження і самостійно куплені препарати в обох випадках.

У вересні 2018 року МОЗ України опублікувало статтю про користь вегетаріанства для здоров'я і стало на бік інших офіційних установ, що вважають рослинний раціон адекватним.

Низка активістів веганського руху наразі також поширюють інформацію і проводять заходи з популяризації веганства, заснованого на наукових і медичних доказах.

М'ясоїдські традиції

Із м'ясом деякі люди досі пов'язують здоровий раціон, традиції, силу і добробут і вважають веганство нездоровою поведінкою.

Насправді в Україні веганство є таким само традиційним, як і споживання м'яса. Адже релігійні пости є саме періодами веганства.

Крім цього, в Україні є суттєві причини для масового веганства, причому не лише серед міленіалів.

Копирайт изображения Steffi Loos/Getty Images Image caption Навіть бургер цілком може бути веганським

За даними ВООЗ, опублікованими 2018 року, 63% українців щороку помирають від серцево-судинних хвороб.

Близько третини дорослого населення страждає на ожиріння, що є фактором ризику для низки хронічних хвороб і раку. Також в третини українців - гіпертонія.

Лікарі кажуть, що веганський раціон ефективно знижує ризик хвороб серця і судин, гіпертонії та ожиріння.

Клінічні дослідження доводять, що рослинна дієта значно покращує індекс маси тіла і нормалізує рівень холестерину.

Завдяки веганському раціону можна суттєво схуднути за 6-12 місяців без обмеження калорій чи інтенсивних вправ, каже дослідження, опубліковане в журналі Nature: Nutrition&Diabetes в березні 2017 року.

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