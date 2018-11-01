Як живеться веганам в Україні
1 листопада відзначають Міжнародний День Вегана. В цей день в 1944 році було засновано "Веганське товариство" - першу веганську спільноту в Британії.
Зараз кількість веганів у Британії налічує понад півмільйона - це переважно люди молодші 30-ти років, які мешкають у Лондоні.
А як живуть вегани в Україні і з якими труднощами стикаються?
Хто такі вегани і чому ними стають?
Веганство - це повна відмова від продуктів тваринного походження. Вегани уникають не лише їжі, а й одягу, медикаментів та інших товарів, виробництво яких так чи інакше залучає тварин.
В усьому світі люди переходять на вегетаріанство і веганство передусім з етичних міркувань - вони категорично проти споживання тварин, їх насильницького утримання та використання в будь-яких корисливих цілях.
Для багатьох також є важливим усвідомлення користі веганства для здоров'я та турботи про довкілля.
Згідно із результатами аналізу, проведеного групою науковців у 2018 році, перехід на веганство - це найдієвіша річ, яку можна зробити для боротьби зі змінами клімату.
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Восени 2017 року в Україні 10% опитаних назвали себе вегетаріанцями - це дані соціологічного дослідження зоозахисної організації "Відкриті клітки" та Київського міжнародного інституту соціології (статистична похибка вибірки не перевищує 2%). Тобто ці люди точно не споживають м'яса. Скільки з них є веганами - невідомо.
Наскільки складно бути веганом в Україні, і чи варто людям, що не бачать етичних причин відмовлятися від продуктів тваринного походження, замислитися про веганський раціон?
Анастасія Балабанова, власниця веганської кав'ярні-кондитерської у Києві, веганка зі стажем у понад 5 років, каже:
"Веганство в Україні - це одночасно просто й складно. Радіємо від розмаїття локальних овочів та фруктів. Та водночас є складнощі з розумінням серед оточення різниці між вегетаріанством як дієтою та веганством як способом життя. Мені дійсно важливо, щоб у закладі харчування, наприклад, персонал розумів, що мені підходить. А виробники закривали й моє вікно потреб".
Інші опитані мною вегани кажуть, що у великих містах немає складнощів із веганством, особливо останні кілька років. А в невеликих містечках із цим можуть бути проблеми.
Багато хто погоджувався, що для вегетаріанства немає перешкод і що це навіть фінансово вигідно. А от бути веганом - складніше і дорожче. Дехто зазначав, що харчові продукти - менша проблема, ніж веганська косметика чи ліки.
Чи потрібен в Україні нам веганський бум?
На шляху до веганського буму по всій країні є певні перешкоди, але ситуація поступово змінюється.
Брак ринку веганських товарів
Британське "Веганське товариство" зареєструвало торговельний знак Vegan, що позначає сертифіковані товари без продуктів тваринного походження. Є й інші знаки, що позначають сертифіковані веганські товари.
В Україні такий знак можна побачити на імпортних товарах і тих продуктах, чиї виробники пройшли сертифікацію. Решта товарів може неочікувано для споживача містити, наприклад, сухе молоко, желатин чи інші продукти, пов'язані з тваринами.
На полицях принаймні столичних супермаркетів можна знайти соєве чи мигдальне молоко, вартість якого сягає за 100 гривень. А от кокосова чи пальмова олія не є типовими продуктами полиць магазинів - є хіба що у великих супермаркетах.
Веганські заклади та самі люди часто замовляють потрібні товари з-за кордону, а також виробляють власне "немолоко" із насіння конопель, горіхів чи сої.
Втім, минулого тижня одна велика компанія заявила про масове виробництво гречаного та вівсяного "немолока", вартість якого не перевищуватиме 40 гривень, і яке буде доступне по всій країні.
Соя, одна з основних культур для виробництва веганських товарів, масово вирощується в Україні. За обсягами ринок сої поступається лише соняшнику.
Проте вирощену продукцію здебільшого експортують, і поки що немає перспектив зростання обсягів переробки сої - в Україні наразі немає відповідного ринку і культури споживання продуктів із сої, зазначають в аналізі, опублікованому Українським клубом аграрного бізнесу в січні 2018 року.
Зі зростанням кількості веганів ринок веганських товарів, вироблених в Україні, має розвинутися.
Чо може веганство нашкодити здоров'ю
Ретельно спланований веганський раціон визнано низкою офіційних установ з охорони здоров'я, в тому числі - США, Великої Британії та Швейцарії.
Наприклад, британська National Health Service дає на своєму сайті офіційні рекомендації з піклування про здоров'я веганів різних вікових груп, їх планових обстежень і вживанню добавок. Адже просто перейти на крупи, овочі, фрукти й сертифіковане "немолоко" - замало.
Тривале веганство, яке не було ретельно сплановане, справді згодом може стати причиною браку вітамінів D, B12, заліза, цинку та йоду.
Наше тіло має запаси речовин - їх може вистачити від кількох місяців до кількох років. Але потім можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
Тому люди, що тривалий час хочуть дотримуватися веганської дієти, - 70% американських веганів і 86% вегетаріанців згодом повертаються до всеїдного раціону - мають проходити регулярні обстеження і вживати добавки вітамінів та мікроелементів.
Завдання лікарів - не відмовити людину від веганства, а надавати потрібну підтримку, призначати аналізи чи необхідні добавки.
До речі, дорожнеча платних обстежень і добавок деяким людям може здатися перешкодою також.
Ми не можемо нічого стверджувати, бо поки що немає дослідження, що порівнювало б в Україні видатки на звичайний раціон і веганський, супутні медичні обстеження і самостійно куплені препарати в обох випадках.
У вересні 2018 року МОЗ України опублікувало статтю про користь вегетаріанства для здоров'я і стало на бік інших офіційних установ, що вважають рослинний раціон адекватним.
Низка активістів веганського руху наразі також поширюють інформацію і проводять заходи з популяризації веганства, заснованого на наукових і медичних доказах.
М'ясоїдські традиції
Із м'ясом деякі люди досі пов'язують здоровий раціон, традиції, силу і добробут і вважають веганство нездоровою поведінкою.
Насправді в Україні веганство є таким само традиційним, як і споживання м'яса. Адже релігійні пости є саме періодами веганства.
Крім цього, в Україні є суттєві причини для масового веганства, причому не лише серед міленіалів.
За даними ВООЗ, опублікованими 2018 року, 63% українців щороку помирають від серцево-судинних хвороб.
Близько третини дорослого населення страждає на ожиріння, що є фактором ризику для низки хронічних хвороб і раку. Також в третини українців - гіпертонія.
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Лікарі кажуть, що веганський раціон ефективно знижує ризик хвороб серця і судин, гіпертонії та ожиріння.
Клінічні дослідження доводять, що рослинна дієта значно покращує індекс маси тіла і нормалізує рівень холестерину.
Завдяки веганському раціону можна суттєво схуднути за 6-12 місяців без обмеження калорій чи інтенсивних вправ, каже дослідження, опубліковане в журналі Nature: Nutrition&Diabetes в березні 2017 року.
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