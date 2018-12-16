Українець Романчук переміг на чемпіонаті світу з плавання в Китаї

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Український плавець Михайло Романчук завоював золоту медаль на Чемпіонаті світу з плавання на короткій воді, який цього року проходить в китайському Гуанчжоу.

Романчук проплив дистанцію у 1 500 метрів вільним стилем у короткій воді за 14 хвилин 9,14 секунди.

Це - новий рекорд чемпіонатів світу, сказано в повідомленні Національного олімпійського комітету України.

Срібним призером змагань став італієць Грегоріо Пальтріньєрі (14 хвилин 09,87 секунди), а третє місце посів норвезький плавець Хенрік Крістіансен (14 хвилин 19,39 секунд).

Пропустити Twitter допис , автор: @OlympicUA Михайло Романчук - чемпіон світу!!!🇺🇦🏊‍♀️🥇



Блискучою перемогою українського плавця завершився фінальний заплив на 1500 м вільним стилем на чемпіонаті світу на короткій воді у китайському Ханчжоу. Його час 14.09,14 став новим рекордом ЧС.



Вітаємо і пишаємося!!!👍👍👍 pic.twitter.com/L0wEYJIpbI — НОК України (@OlympicUA) 16 грудня 2018 р.

Наразі це єдина медаль, яку українським спортсменам вдалося завоювати на чемпіонаті світу в Гуанчжоу.

До цього кращі результати продемонстрували Любомир Мелешко і Сергій Шевцов, які вийшли до півфіналу змагань. Мелешко посів 16 сходинку на 100-метрівці батерфляєм, Шевцов - 16 місце на 50-метрівці вільним стилем.

22-річний Михайло Романчук також є чемпіоном Європи. Влітку цього року він переміг на європейському чемпіонаті в шотландському Глазго - тоді українець показав найкращий результат на дистанції 800 метрів вільним стилем.

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