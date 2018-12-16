Українець Романчук переміг на чемпіонаті світу з плавання в Китаї
Український плавець Михайло Романчук завоював золоту медаль на Чемпіонаті світу з плавання на короткій воді, який цього року проходить в китайському Гуанчжоу.
Романчук проплив дистанцію у 1 500 метрів вільним стилем у короткій воді за 14 хвилин 9,14 секунди.
Це - новий рекорд чемпіонатів світу, сказано в повідомленні Національного олімпійського комітету України.
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Срібним призером змагань став італієць Грегоріо Пальтріньєрі (14 хвилин 09,87 секунди), а третє місце посів норвезький плавець Хенрік Крістіансен (14 хвилин 19,39 секунд).
Наразі це єдина медаль, яку українським спортсменам вдалося завоювати на чемпіонаті світу в Гуанчжоу.
До цього кращі результати продемонстрували Любомир Мелешко і Сергій Шевцов, які вийшли до півфіналу змагань. Мелешко посів 16 сходинку на 100-метрівці батерфляєм, Шевцов - 16 місце на 50-метрівці вільним стилем.
22-річний Михайло Романчук також є чемпіоном Європи. Влітку цього року він переміг на європейському чемпіонаті в шотландському Глазго - тоді українець показав найкращий результат на дистанції 800 метрів вільним стилем.
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