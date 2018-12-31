Солодкі свята: модні різдвяні десерти

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У кожного з нас - свої уявлення про святкові десерти на Різдво й Новий рік.

Зрештою, навіть простий медовик чи наполеон - це смак дитинства. Не знаю, як у вас, а для мене була якась авантюра і магія в тому, щоб потай від мами відламувати краєчки щойно спечених коржів.

Та коли починаєш глибше цікавитися кондитерським мистецтвом, приходить розуміння, що все значно цікавіше й різноманітніше. Матусю, це не скасовує того, що на наполеон я таки приїду!

Отже, хотіла б розповісти про останні модні новинки, з якими можна як експериментувати самому, так і замовити професійному кондитеру.

Дріп-кейк... з ароматом глінтвейну

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Сучасні тенденції в приготуванні десертів пропонують поєднувати досить несподівані смаки та аромати, які, тим не менш, чудово гармоніюють.

Особливо взимку, коли хочеться насичених, яскравих смаків: цитрусові, пряний глінтвейн, шоколад, горіхи.

Наприклад, вишні для торта можна сміливо проварити не просто з цукром, а додати трохи прянощів, як для глінтвейну: кориці, кардамону, гвоздики. Вийде більш багатогранний та цікавіший смак.

Груша чудово "подружиться" з бодяном чи кардамоном, а за поєднання шоколаду з апельсинами й чилі я особисто готова забути про нісенітниці на кшталт дієт.

Крім смаку, від святкового торта, звісно, хочеться яскравого привабливого вигляду.

Ви, мабуть, звернули увагу на так звані drip cakes - торти з патьоками шоколаду й декором з усякої всячини: цукерок, маршмелоу, безе, вафель - усього, що є під рукою.

Такий декор чудовий тим, що його зможе зробити навіть початківець, а ще його обожнюють діти.

Проте хай зовнішня простота не вводить в оману. Якщо захочете отримати красу, а не просто яскравий гармидер на торті, треба продумати деталі за кольоровою гамою, формою й розміром елементів.

Глясаж чи мастика?

Ще один напрямок, надзвичайно популярний останній часом - покриття тортів дзеркальною глазур'ю - глясажем.

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Вона яскрава, блискуча і водночас універсальна, адже зазвичай не має яскравого смаку й аромату.

Глясажем покривають певні види тортів та тістечок, насамперед зібрані з різноманітних мусів.

І зазвичай такі десерти невеликого розміру, оскільки глазур рівніше й акуратніше лягає на невеликі вироби. Такі десерти виглядають надзвичайно вишукано.

Прикрашання тортів мастикою (цукровою пастою) зараз вважається вже менш актуальним.

Та на мою думку - дарма. Мастика - універсальний матеріал, який в умілих руках дає необмежені можливості. З її допомогою можна досягти неймовірних ефектів, які з іншими матеріалами неможливі.

А крім того, торти, обтягнуті цукровою пастою, краще транспортуються, тож якщо захочете порадувати красивим тортом бабуню з Рівного чи Херсона - такий торт точно довезете без пригод.

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Пряники, не схожі на пряники

Здавалося б, що може бути простіше за пряники? Та останнім часом спостерігаю справжній пряничний бум.

Інколи просто не віриться в те, що майстри примудряються виготовляти з пряничного тіста.

Пряник, схожий на що завгодно, крім пряника, - як вам?

Пряничні рамочки, шкатулки чи ключниці, які не відрізниш від дерев'яних, зрізи дерева з імітацією кори, навіть грибочки та кульки...

Уся ця краса виготовляється усього лише з пряникового тіста й білкової глазурі - айсінгу.

З пряничним тістом надзвичайно приємно і легко працювати, і вдесятеро приємніше зводити з розуму сусідів ароматами під час випікання.

Їх можна використовувати як декор для ялинки, робити з них цілі гірлянди. Ось, приміром, пряникова цукерниця, наповнена пряниковими ялинковими прикрасами.

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Головна перевага пряників у тому, що вони зберігаються кілька місяців. Тому ви можете починати бавитися з ними ще задовго до свят.

Коробочка смачного щастя

Збираєтеся в гості? З останніх тенденцій мені найбільше імпонує виготовлення солодких наборів асорті з печива, мармеладу, зефіру та макаронів.

Одна невелика (чи велика) коробочка тоді стає концентрованим смачним щастям.

У неї можна зібрати будь-що, що спадає на думку. Все обмежується тільки вашою фантазією.

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І знову ж таки, можна цікаво поєднувати смаки:

шоколадне печиво з м'ятою чи чилі, сухофруктами чи корицею;

апельсинове пісочне печиво з малиновим чи полуничним джемом або ожиною й рожевим перцем;

кокосове печиво з малиною.

Незвичайними можна зробити і звичні нам мармелад і зефір - головне не боятися підбирати нові поєднання.

Макарон... із дорблю

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Колись давно я не могла зрозуміти, за що всі так люблять макарони. Ну, крім того, що вони симпатичні і круто виглядають на фото.

А потім дійшло. Це просто нереальний простір для фантазії! І можливість створювати неймовірні багаторівневі смакові комбінації.

У макароні можна використовувати прянощі й трави в поєднанні з ягодами, горіхами і навіть сирами (дорблю і грушею, наприклад).

Ну от відкушуєш шматочок - а там крем ганаш із білим шоколадом. Потім розумієш, що в нього малинове серце. І ось яскрава малина зникає і відчувається приємний розмариновий післясмак.

На даний момент існує безліч неймовірних поєднань, від одного опису яких стає трошки лячно: полуниця з базиліком чи м'ятою, лимон з тим'яном чи вишні з чилі та гірким шоколадом.

Цей десерт зовсім не простий у приготуванні, але він таки того вартий.

Смачних вам свят, не бійтеся експериментувати і пробувати нові смаки!

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