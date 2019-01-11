"Годинник цокає": як сексуальність чоловіків залежить від віку та способу життя

Копирайт изображения Getty Images Image caption Еммануель Макрон навряд чи погодиться з висловами свого співвітчизника - письменника Яна Муакса, який вважає 50-літніх жінок застарими, щоб їх любити

50-літній французький письменник Ян Муакс днями зізнався, що його ваблять молоді жінки, років 25, особливо азійки. "Їхнє тіло дивовижне", - каже п'ятдесятирічний француз. А от жінки його віку для нього не існують.

Це висловлювання викликало бурхливу та негативну реакцію серед жінок. Ми вирішили подивитися, наскільки здоров'я і сексуальність чоловіків залежать - та чи залежать взагалі - від віку.

Годинник цокає в усіх

Жінки можуть завагітніти і народити лише протягом частини свого життя. А от чоловіки, теоретично, в будь-якому віці можуть стати "молодими батьками". Це породжує набридлі багатьом жарти про "тікання годинника". Та чи лише в жінок спливає час?

Ні. Час плинний для всіх. Далі, особливо після 30, рівень гормону тестостерону поступово зменшується, а отже, тануть і його ефекти. Передусім, тестостерон підтримує сексуальну активність та лібідо.

Тестостерон потрібен для привабливого вигляду та здоров'я. Від цього гормону залежить, наприклад, підтримка та нарощування м'язів, анекдотична здатність чоловіків їсти і не гладшати, пружність шкіри, агресивна чи ризикова поведінка, особливий тип розподілу в тілі жирової тканини, краще запасання кальцію кістками і навіть запобігання депресії, а також вища, ніж в жінок, температура шкіри і активніша моторика кишківника.

Є міф, що в схильних до облисіння чоловіків вищий рівень тестостерону. Але це не так - облисіння голови та активний ріст волосся на тілі залежать від активності ферменту, що перетворює тестостерон на іншу сполуку, дигідротестостерон.

Крім того, у вісцеральній жировій тканині, відомій під тривіальною назвою "пивний живіт", (що, до слова, некоректно), тестостерон стає жіночим гормоном естрогеном. Естроген, своєю чергою, впливає і на поведінку, і на обмін речовин, і на тип відкладання жирової тканини.

Пов'язане із віком падіння рівня тестостерону - не єдина причина змін в чоловічому тілі. Так само і вік - не єдина причина зниження тестостерону, лібідо, зменшення маси м'язів і появи жирової тканини. Але про це трохи згодом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Висловлювання французького письменника Яна Муакса спровокувало дискусії в соцмережах та обурило багатьох жінок

Немолоді молоді татусі

Чоловіки все життя теоретично зберігають здатність мати нащадків, хай навіть і з використанням допоміжних репродуктивних технологій чи стимуляторів. Діти старших і влаштованих в житті татусів мають очевидну перевагу у вигляді кращої забезпеченості. Ба більше, в разі батьківства після 50 років, шанси народження дитини із яскраво вираженими здібностями до інженерії та математики суттєво вищі - майже на третину.

Наразі збирається все більше даних, що "складність мозку" нащадків зростає із віком тата. Проте іншими проявами цієї "складності" можуть бути труднощі в розумінні емоцій, можливими є розвиток спектру аутичних порушень та навіть психічні відхилення.

Так, ймовірність розвитку порушення аутичного спектра зростає вп'ятеро, якщо порівнювати батьків за 40 і до 30 років. Такого результату дійшли ізраїльські дослідники.

Якщо батькові за 50, ризик шизофренії в його дітей зростає втричі та сягає 1%. З віком в сперматозоїдах стає дедалі більше пошкоджень ДНК, і це може бути однією із причин повторюваних викиднів в партнерки.

50 років. Чи є різниця між чоловіками та жінками?

Пік чоловічої сексуальності припадає на 19 років. Далі рівень тестостерону падає.

За даними Клівлендської клініки (США), чотири чоловіки із десяти мають часткову еректильну дисфункцію. Ці дані, звісно, можуть різнитися поміж країнами чи групами людей. Саме еректильна дисфункція партнера свого віку є головною причиною незадовільного сексуального життя жінок-ровесниць Яна Муакса.

Менопауза також робить свій внесок в зменшення лібідо жінок і погіршення здатності отримувати задоволення від вагінального сексу. Втім, сексуальне життя жінок в зрілому віці, передусім, залежить від здоров'я партнера і гармонійності їхніх стосунків. А вагінальний секс в будь-якому віці не є єдиним та універсальним шляхом до жіночого оргазму і задоволення від сексу загалом.

А ось перший пік жіночої сексуальності припадає, за різними оцінками, на 31-36 років. Незалежні дослідження Техаського університету і опитування видання The Independent показали, що жінки, старші за 40, мають активніше сексуальне життя, більше оргазмів, сексуальних фантазій і більш впевнені в собі, ніж жінки віку, якому надає перевагу пан Муакс. Власне, нічого нового. Зріла жінка і молодий коханець - хоч і менш поширений образ, ніж старий рокер і модель, але такий само вічний, і, що важливо, гармонійніший з точки зору біології.

Копирайт изображения ANIMATE4.COM/SCIENCE PHOTO LIBARY Image caption Такою молекулу тестостерону уявляють художники

Як зберегти тестостерон?

Якщо подивитися на графік зменшення рівня тестостерону, то видно значне стандартне відхилення. Не лякайтеся статистики. Це, всього-на-всього, говорить про те, що рівень тестостерону дуже різниться з-поміж чоловіків одного віку. В когось на шостому десятку він сильно впав, в когось досі рівень тридцяти. Що можна вдіяти для підтримки рівня тестостерону?

На жаль, пігулка допоможе лише полагодити еректильну дисфункцію. А пружність шкіри, м'язи, лібідо і вагу рятують здорові тестостерон і спосіб життя. Науковці та лікарі радять все життя підтримувати вагу та об'єм м'язів.

Силові навантаження вважаються найкращим способом стимуляції тестостерону і запобігання утворенню жиру. Всім людям варто ходити пішки і підійматися сходами - брак руху позначається на вазі, настрої, креативності і якості сперми.

Додаткова година сидячої роботи на 16% збільшує в крові рівень маркеру простатиту PSA. Аденома простати є однією із причин сексуальної дисфункції і загального дискомфорту в чоловіків за 50. Чоловікам зрілого віку варто регулярно проходити огляд в уролога. PSA - не єдиний і не остаточний маркер простатиту, а гіподинамія - не єдина його причина, але не варто засиджуватися за комп'ютером і залежуватися перед телевізором. Краще вже спати. Саме достатній сон стає на заваді гормональних порушень, тривожності і схильності до ожиріння, хоча це не панацея.

Панацеї не існує.

Копирайт изображения Getty Image caption Це - не дієта, це - щоденний раціон

Забудьте слово "дієта". На так званій дієті, коли ви не їсте шкідливі продукти і їсте корисні та смачні, слід жити. Краще казати "раціон". Раціон має виключати "сміттєїжу", тобто смажені жирні продукти, солодощі і майонези, регулярний і надмірний алкоголь, ковбасні вироби. В раціоні мають бути корисні продукти: овочі, коренеплоди, зелень, олія, риба, цільнозерновий хліб і макаронні вироби та м'ясо птиці. Для чоловіків особливо корисними є устриці, адже в них багато цинку, потрібного для сперматогенезу. Якщо устриці - надто екстравагантний варіант, то спробуйте гарбузове насіння. В ньому багато цинку, а також селену і незамінних жирних кислот. Десертом обирайте горіхи і мед, а ще краще - горіхи та фрукти.

І пам'ятайте, що вік - це не вада і не вирок. Як для жінок, так і для чоловіків.

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