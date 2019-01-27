Вірус грипу: як вчені передбачають епідемії для створення вакцин

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Щороку в осінньо-зимовий період Україною прокочується епідемія вірусу грипу. На перший погляд його симптоми нагадують звичайне гостре респіраторне захворювання, що не видається особливо небезпечним. Однак, ускладнення вірусної інфекції, такі як пневмонія та серцева недостатність, можуть мати летальні наслідки.

Для запобігання інфікуванню вірусом грипу медики радять щорічно робити щеплення. Довкола цього питання точаться палкі дискусії та народжуються міфи. Аби не піддаватися масовій істерії спробуємо трішки розібратися в цьому питанні.

Унікальна біологія вірусу

Часто, коли людина перехворіє на вірус один раз, вона його вже не підхопить, навіть при тісному контакті з інфікованою особою. Це відбувається тому, що організм людини виробляє противірусний імунітет. Гарним прикладом є вірус вітряної віспи, який в народі кличуть "вітрянкою".

На жаль, у випадку вірусів грипу подібна схема не спрацьовує. Одна й та ж особа може щосезону хворіти на грип, навіть якщо кілька років тому пройшла вакцинацію. Причиною цього є унікальна біологія вірусу грипу.

По-перше, вірус грипу належить до особливого типу вірусів, що надзвичайно швидко розповсюджуються та розмножуються. Це сприяє накопиченню великої кількості мутацій у їхніх генах.

По-друге, він має своєрідну будову такої собі мікроскопічної кульки із поверхневими білками у вигляді шипів, що, до речі, робить його трішки схожим на морського їжака. Існують два типи поверхневих білків: гемаглютиніни (Н) та нейрамінідази (N). За їхніми типами вчені дають назви різним штамам вірусів грипу у вигляді унікального коду. Наприклад, усім відомий свинячий грип вірусологи називають H1N1, а курячий — H5N1.

По-третє, в природі існує три різні типи вірусів: А, В та С. Вони інфікують як людей, так і тварин, переважно птахів та свиней.

Коли кілька вірусів одночасно інфікують особину (найчастіше тварину), то випадковим чином обмінюються генами поверхневих білків. Це схоже на перемішування гральних карт із кількох різних колод. Так виникає новий штам вірусу грипу із відмінним набором H та N.

Врахуйте при цьому ще випадкові зміни самих білків.

Різні штами

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Отже, наша імунна система виробляє антитіла до гемаглютинінів та нейрамінідаз вірусів грипу. Ми маємо пожиттєвий імунітет до усіх штамів вірусу грипу, якими колись хворіли, або ж проти яких отримали вакцинацію.

Але описана вище висока мінливість, що призводить до появи нових штамів вірусу грипу, дозволяє йому обманювати наш імунітет та багаторазово потрапляти до організму, викликаючи хворобу.

За офіційними даними ВООЗ, від ускладнень грипу в світі щороку помирає від 250 до 500 тисяч осіб, а під час сезонних епідемій на грип хворіють мільйони. Тому епідеміологи намагаються наперед передбачати епідемії грипу, аби завчасно створювати нові антивірусні вакцини та готувати медичні заклади до "нового сезону".

Як їм це вдається? Як відомо, грип — це переважно захворювання осінньо-зимового сезону, а зима в Північній та Південній півкулях планети настає у різний час. Тому різні штами грипу поперемінно мігрують між різними півкулями.

Для виявлення та відстеження руху нових штамів вірусів грипу вірусологи із різних країн світу працюють у лабораторіях Центрів контролю та протидії захворюванням. Вони відбирають зразки крові інфікованих осіб та аналізують мутації в генах вірусів грипу, а також зміни поверхневих білків нововиявлених штамів.

Двічі на рік під час спеціалізованих симпозіумів науковці визначають три найбільш небезпечні штами вірусів, які з високою імовірністю циркулюватимуть серед населення однієї з півкуль Землі. Наприклад, зараз намагаються спрогнозувати які штами вірусів викликатимуть епідемії в Австралії, Новій Зеландії, а також країнах Африки та Південної Америки.

На підставі цих досліджень розробляють вакцини проти грипу, які називаються тривалентними, оскільки розроблені з метою імунізації організму одразу до трьох штамів вірусу.

Роль вакцинації

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Саме вакцинація вважається головним інструментом протидії епідеміям грипу.

ВООЗ рекомендує за можливістю вакцинуватися усім членам суспільства, аби захистити групу особливо вразливих осіб, до яких належать немовлята, люди з імунодефіцитом та онкохворі, що отримують хіміотерапію. Зменшити імовірність зараження вразливих осіб можливо лише тоді, коли люди з їхнього оточення проходитимуть вакцинацію.

Здатність передбачати та швидко реагувати на появу нових штамів є дуже важливою для зменшення потенційних згубних наслідків від його поширення. Медики регулярно відстежують швидкість передачі інфекції, тривалість інкубаційного періоду та перші симптоми.

Наразі одним із ефективних методів такого відстеження є аналіз соціальних мереж, зокрема Twitter, де люди часто діляться інформацією про власний стан здоров'я.

Метод було розроблено під керівництвом Світлани Волкової у Тихоокеанській північно-західній національній лабораторії (м. Вашингтон, США). Завдяки йому епідеміологи прогнозують особливості перебігу сезонної епідемії грипу у регіоні.

Це дозволяє наперед розробити план мінімізації поширення вірусної інфекції: підготувати лікарні та поповнити запаси вакцини, адже навіть у розпал епідемії найкращим засобом профілактики грипу є вакцинація.

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