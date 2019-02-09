Десерт і не тільки: що можна приготувати з лимона

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У теплих країнах врожай лимонів збирають кілька разів на рік, тож ці ароматні і яскраві цитрусові можна купити й взимку, й влітку. Але саме зараз їх цінуєш по-особливому, адже приємний аромат та яскравий жовтий колір наче переконує - літо вже зовсім поряд.

Дослідник їжі Гарольд МакГі припускає, що лимони в якості гібриду інших цитрусових прийшли на узбережжя Середземного моря з Індії та Пакистану десь у 100 році нашої ери.

Через кілька століть їх справжніми популяризаторами стали маври, які садили цитрусові у садах півдня Іспанії. Звідти поступово лимони набувають популярності по всьому Середземномор'ю.

Португальці в епоху колонізації завозять лимон у Бразилію, іспанці - в Каліфорнію. Так це маленьке дерево завойовує світ.

Сицилія, Іспанія, країни Південної Африки - звідти в Європу завозять більшість лимонів і європейцям сьогодні не доводиться платити за них купу грошей, як це було в Середні Віки.

Копирайт изображения Ілона Фанта Ілона Фанта українська журналістка і медіа-тренерка, авторка кулінарного сайту "Фаніла. Кухня між Сходом і Заходом" Цікавиться темою їжі вже 8 років. В центрі уваги Ілони - кухня Близького Сходу і Середземномор'я. Вона пропагує овочеве розмаїття та увагу до сезонних продуктів. В минулому році Ілона закінчила кулінарну школу в Ізраїлі і працює наразі там кухарем. В рамках співпраці з BBC Ukraine Ілона Фанта розповідатиме про сезонні продукти і представлятиме цікаві рецепти.

Тоді їх могли дозволити собі лише багаті люди. Проте з часом лимони здешевшали й страви з їх використанням стали класикою багатьох європейських кухонь.

Це й пухнасті лимонні кекси, й печиво, й ароматний лимонний курд, який філологи вмовляли називати лимонним заварним кремом, але курд вперто закріпився серед кондитерів саме під цією назвою.

Проте з лимоном смачні не лише десерти.

Він містить багато кислоти, завдяки чому незамінний для готування салатних заправок та маринадів.

Лимон допомагає створювати складні глибокі смаки й часто відповідає за баланс - особливе співвідношення кислого, солодкого, солоного та інколи гіркого, через яке страва здається нам смачною.

А ще в ньому є пектин, а це природний загущувач. Тож у кулінарії лимон має надзвичайно багато застосувань.

Найкраще цим зуміли скористатися мешканці Близького Сходу. Тут лимон використовують не лише у свіжому, а й в сушеному вигляді й навіть квашеному.

У сьогоднішніх лимонних експериментах, я вирішила віддати шану кільком національним кухням, де цей цитрусовий виступає виразно й різнопланово.

І почала з арабської, аби подякувати їй за поширення лимона світом.

Лимонна ліванська намура

Якщо на Сході готують солодощі, то вони виходять справді дуже солодкі. Дехто їх через це обожнює, а дехто - навпаки, взагалі не сприймає.

Проте десерти в східній культурі мають особливе значення, серед них є дуже цікаві.

Наш сьогоднішній герой представник випічки, традиційної для країн Магрибу та Близького Сходу. Це - намура (namoura), пиріг без яєць, із манки та горіхів, просякнутий солодким сиропом.

В Єгипті його називають басбуса і до його складу замість горіхів додають кокосову стружку. В Туреччині він відомий під назвою ревані і його часто готують із самої манки.

Я зробила ліванську намуру підкреслено лимонною, завдяки чому вона вийшла надзвичайно делікатною. Тож сподобається і любителям східного колориту, і тим, кому до смаку кисленьке.

Копирайт изображения Ilona Fanta

Для намури:

Манка - 350 г

Цукор - 125 г

Мигдальні горішки - 120 г

Йогурт 3-5% натуральний - 180 мл

Розпушувач - 1 чайна ложка з гіркою

Вершкове масло - 100 г

Цедра одного лимона

Для сиропу:

Вода - півтори склянки (240 мл)

Цукор - 1 склянка

Сік одного лимона

Спочатку варто зробити сироп. Для цього цукор потрібно залити водою, поставити на вогонь і закип'ятити.

Потримати на невеличкому вогні хвилин десять, щоб сироп трошки уварився. Зняти з вогню. Трохи охолодити й додати лимонний сік. Сироп буде виразно солодко-кислим.

Масло розтопити до рідкого стану на плиті або в мікрохвильовці.

Поверх цукру натерти цедру на дрібній терці. Терти потрібно дуже обережно, адже зняти треба лише жовтий шар, інакше буде гірчити.

Пальцями перетріть цукор із цедрою - це зробить випічку неймовірно ароматною.

Горішки подрібнити у комбайні, аби отримати борошно грубого помелу - приблизно такого, як манка.

Змішати горішки із цукром, розпушувачем та манкою. Додати масло, йогурт і перемішати.

Змастити форму для випічки середнього розміру й викласти тісто, приминаючи його. У результаті мусимо отримати рівний пласт заввишки близько двох із половиною сантиметрів.

Поставити в заздалегідь розігріту духовку випікатися на приблизно 35 хвилин до золотавого кольору.

Готову рум'яну намуру витягти з духовки. Дати охолонути п'ять-десять хвилин. Нарізати на ромби та залити холодним сиропом. Дати постояти хоча б годину і можна подавати.

Завдяки сиропу намура залишається пухнастою і свіжою кілька днів.

Кулінарний лайфхак

Якщо за рецептом вам треба просякнути випічку сиропом, існує два шляхи - заливають або холодну випічку гарячим сиропом, або гарячу випічку холодним.

Так вона буде тримати форму і сироп гарно розподілиться.

Лимонна картопля по-грецьки

Оливкова олія і лимони - ключові інгредієнти грецької кухні. У цій простій, але надзвичайно смачній страві, використовують обидва ці продукти.

Перед запіканням картопля маринується і виходить смачною, рум'яною ззовні та м'якою всередині. І, як зрозуміло із назви, із тонким лимонним присмаком.

Така картопля - чудовий гарнір до рибних страв.

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Картопля (не воскових сортів, краще середньокрохмалистих) - 4-5 шт.

Лимон - 1 шт.

Оливкова олія - 3-4 столові ложки

Орегано сушений - 1/2 чайної ложки

Сіль

З лимона зняти цедру на дрібній терці. Вичавити сік. Змішати сік, оливкову олію, сіль, половину цедри й розколотити.

Картоплю добре помити та нарізати довгими скибочками.

Залити картоплю маринадом і залишити на годину. Періодично можна перемішувати.

Змастити форму для випічки олією. Викласти картоплю, зверху трохи присипати сушеним орегано, влити залишки маринаду і додати 50 мл води.

Закрити форму фольгою і поставити в добре розігріту духовку на 30 хвилин при 180 градусах. Потім зняти фольгу і залишити картоплю підрум'янитись ще на 15-20 хвилин.

Під час подачі присипати лимонною цедрою.

Курка з лимонами по-каталонськи

Для основної страви я вирішила звернутися до іспанської кухні, адже з дитинства мрію про лимонні сади Севільї.

Але як же середземноморське узбережжя Франції, а Італії, особливо Сицилія, а Мальта?

Проте цей рецепт дозволив трохи розширити обрану географію.

Історична Каталонія - це регіон, що знаходиться на території сьогоднішньої Іспанії та Франції, і страву цю готують по обидва боки кордону.

Вона проста і надзвичайно цікава саме способом використання лимонів.

А щодо смаку - він прекрасний, витончений і глибокий. Окремий плюс, все готується на плиті, духовка не потрібна.

Копирайт изображения Ilona Fanta

Курка вагою близько 1,5 кг - 1 шт.

Лимон - 2 шт.

Цибуля - 1 шт.

Солодкий херес - 100 мл (або напівсолодке біле вино)

Часник - 3-4 зубчики

Копчена груднинка або бекон - 30 г

Оливкова олія - 2 ст. ложки

Сіль

Дрібка кориці й солодкої паприки, чорний перець

Покласти лимони та часник у каструлю, залити водою і закип'ятити. Через п'ять хвилин зняти з вогню, воду злити.

Порізати лимони не дуже тонко, знову залити водою, покласти часник і кип'ятити ще три-чотири хвилини. Зняти.

Курку розрізати на шість частин, грудку залишити на кості. Обсушити паперовим рушником.

Цибулю очистити, нарізати. Бекон також нарізати.

Змішати сіль із перцем, паприкою і корицею. Добре натерти курку.

Розігріти оливкову олію. Обсмажити курку з двох боків, перекласти на тарілку.

У ту ж олію покласти бекон і трошки обсмажити. Додати цибулю і потомити її, аби стала прозорою, на середньому вогні.

Розім'яти часник у пасту і додати до цибулі, перемішати. Влити херес або вино і скип'ятити.

Покласти у підливу курку (крім грудки) і кружальця лимона. Закрити кришкою і тушкувати 30 хвилин.

Потім відкрити кришку, перевернути ніжки, додати грудку, якщо замало рідини - підлити третину склянки води, і готувати ще хвилин 25.

Курка виходить надзвичайно соковитою, а підлива - часниково-лимонною, не гіркою, а досить ніжною.

Не менш вдало лимони поєднуються з овочами, бобовими й рибою, а які напої виходять з них!

Проте це - справа теплих днів. А їх завдяки лимонним експериментам дочекатися буде набагато простіше.

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