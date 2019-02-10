Як знайти роботу людині з інвалідністю

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Я - невгамовний життєлюб! Мешкаю у Києві з родиною, працюю на кількох роботах та маю невеличкий власний бізнес - є партнером української IT-компанії.

І, так, дійсно, я - чоловік з особливими потребами.

Так було не завжди. Більшу половину свого життя я був звичайною людиною, без обмежень та особливих потреб, мені нічого не бракувало.

Але обставини змінилися. Я був змушений почати працювати у віддаленому режимі і ось вже понад 12 років заробляю, сидячи вдома.

Аби знайти роботу, мені часом доводилося проходити по 5-8 співбесід на день.

І тепер хочу поділитись власним досвідом, як влаштуватись на роботу людині з особливими потребами та працювати віддалено.

Резюме

Складіть змістовне резюме, що максимально характеризує вас, як кандидата. Не потрібно боятись писати про свої перемоги.

Обов'язково вказуйте, що ви шукаєте саме віддалену роботу, причини можна не вказувати, якщо це для вас створює дискомфорт або ви не хочете афішувати свої причини.

Якщо маєте портфоліо - це величезний плюс. Раджу мати декілька варіантів під різні вакансії, заточені саме під вакансію, яку обираєте для себе.

Тестові завдання

Треба бути дуже обачним, щоб не натрапити на нечесних роботодавців, які ставлять задачі перед кандидатами.

Раджу не братись за складні задачі, котрі можуть зайняти багато часу. Як правило, більшість компаній дають не надто складне завдання та готові оплатити його виконання за мінімальним тарифом.

Якщо просять викласти ідеї стосовно розвитку або провести маркетингові дослідження, ймовірно, вас хочуть використати в якості безкоштовної робочої сили.

Мені довелось переробити з два-три десятки тестових завдань, поки я зрозумів, що мене використовували, аби отримати виконану роботу і не оплачувати її.

Якщо вакансія передбачає програмування, то, ймовірно, вас попросять відповісти на декілька запитань стосовно коду або дадуть якесь завдання з онлайн-сервісів.

Випробовувальний термін

Час, який ви відпрацюєте, має бути оплачений. І не важливо, це випробовувальний термін чи повноцінний робочий процес. Єдине, що термін випробування може відрізнятись по оплаті.

В різних компаніях термін коливається від двох тижнів до трьох місяців, в залежності від вимог вакансії.

Оплата складає від 50% до 75% від ставки, яку передбачено для кандидатів. Проте і тут можуть бути підводні камені у вигляді текучки кадрів.

Я доволі часто стикався на роботодавцями, які намагаються таким чином здешевити робочі процеси. Рекомендую в перші дні роботи познайомитися з іншими колегами по роботі та розпитати про все більш докладно.

Копирайт изображения Фото Василя Сема Image caption Віталій Сем (сидить у центрі) розповідає що йому доводилось проходити по 5-8 співбесід на день, щоб влаштуватись на роботу.

Рекрутингові агенції

Не бійтесь спитати при розмові, з ким ви говорите. Якщо з вами розмовляє ректрутер — не лякайтесь.

Це зараз цілком нормальне явище, інколи навіть краще, якщо ваше резюме потрапило до рук хантерів, адже це збільшує шанси на працевлаштування саме за вашим фахом і саме в тій сфері, яку ви обираєте для себе.

Але будьте обережні, якщо вам пропонують оплатити послуги, то це, ймовірно, шахраї, адже рекрутерам платять роботодавці.

Умови та робочий день

У жодному разі не слід погоджуватись на ненормований робочий день. У мене був сумний досвід, коли доводилось працювати за трьох, а оплату я отримував за одного.

Якщо вам пропонують працювати понад вісім годин активного робочого часу (деякі роботодавці використовують таймтрекери для моніторингу активності працівника), сміливо вимагайте оплату понаднормового часу в розмірі, не меншому за вартість години по ставці, яка пропонується у вакансії.

Згідно з чинним законодавством України, робочий час не повинен перевищувати 40 годин на тиждень. Слід мати на увазі, що таймтрекери фіксують лише активні дії, тому час, проведений за комп'ютером буде значно більший.

Якщо ваша робота потребує великої кількості вихідних дзвінків або дзвінків у роумінгу, вимагайте компенсацію робочих телефонних розмов. Раджу для таких цілей купити окрему сім-картку, яку слід використовувати виключно в робочому ключі. В такому випадку ми зможете фіксувати всі дзвінки в спеціальних CRM-системах, доступ до якої повинен надати вам роботодавець.

Співбесіда

Не лякайтесь співбесід. Як правило, поважні компанії проводять декілька турів співбесід. Перша - з рекрутером або ейчаром компанії, друга - з тімлідом і третя - з керівником компанії або підрозділу компанії.

На першій співбесіді (вона буде у телефонному режимі або по відеозв'язку через скайп) ви маєте справити хороше враження, адже за її результатами оцінюватимуть ваші комунікативні дані. Наскільки ви вмієте говорити, як швидко ви реагуєте на запитання тощо.

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Якщо компанія іноземна, вас можуть попросити спілкуватись тією мовою, яка необхідна для працевлаштування на цю вакансію. Можливо, вам запропонують виконати тестове завдання.

Другий тур співбесіди має на меті перевірити ваші вміння та навички.

Якщо до цього ви виконували тестове завдання, то призначення другого туру співбесіди, ймовірніше за все, означатиме, що ви пройшли тест і є потенційним кандидатом на посаду.

Третій тур — це чиста формальність. Свого роду знайомство з керівництвом і його з вами.

Укладайте договір

Обов'язково підписуйте двосторонні угоди з роботодавцем на предмет подальшої взаємодії. У них вказуйте суми винагороди, перелік обов'язків, які ви маєте виконувати та терміни виконання робіт. Особливо, якщо працюєте через ФОП.

Якщо сума винагороди за виконану роботу не є сталою, то такі роботи регулюються щомісячними актами здачі-прийому виконаних робіт, в яких вказується перелік робіт чи послуг, які ви надали за звітний період, та сума для оплати за них. Разом з актом надсилається рахунок-фактура (платіжка), яка є підставою для проведення взаєморозрахунків між вами та роботодавцем.

Майте на увазі, якщо ви працюєте через ФОП, то сплатою податків займаєтеся самостійно. Тому враховуйте цей момент, коли домовляєтесь про розмір оплати.

Дані про роботодавця

Перед тим, як надіслати резюме, я завжди використовую пошукові системи для збору інформації про потенційного роботодавця.

Читаю відгуки, заходжу на сайт, аналізую дані.

Це може стати корисним, наприклад, під час співбесіди, адже дасть змогу продемонструвати зацікавленість брендом компанії.

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