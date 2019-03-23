Пропала грамота: як у Німеччині знайшли старовинний документ з України і до чого тут РПЦ

Український історик Наталя Сінкевич розповідає дивовижну історію грамоти російського царя Петра І до Київського митрополита, яка кілька разів зникала, але врешті знайшлась.

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На стіні бібліотеки у німецькому місті Тюбінґені висів старовинний документ, на який мало хто з відвідувачів звертав увагу.

У рамці під склом, оздоблений орнаментами і золотими прописами, цей документ протягом десятиліть вважали радше прикрасою.

Копирайт изображения Сінкевич Наталія Наталія Сінкевич, кандидат історичних наук співробітник проекту "Index Theologicus" Тюбінгенського університету, Німеччина автор трьох книг, та понад 100 статей про міжконфесійні відносини в Україні, духовне та інтелектуальне життя Києва І половини 17 століття.

"Я побачила кириличні символи і попросила у бібліотекаря дозволу роздивитися документ ближче",- розповідає український історик Наталя Сінкевич, яка працювала тоді над зовсім іншою темою в Інституті східноєвропейської історії при університеті Тюбінгена.

Її інтерес був винагороджений - у руках історика опинився оригінал грамоти російського царя Петра I митрополиту Київському Іоасафу Кроковському.

Ця історія трапилася три роки тому, 2016-го. Після такої знахідки українські та німецькі науковці розпочали спільний проект, вивчивши довгий шлях старовинної грамоти: від російського царя і Київського митрополита - до далекого німецького Тюбінгена.

Копирайт изображения Thorsten Busch Image caption Наталя Сінкевич (друга праворуч) вивчає грамоту Петра І до Київського митрополита

До чого тут РПЦ?

Понад три століття тому, у 1708 році, Петро І адресував грамоту київському митрополиту Іоасафу Кроковському, останньому обраному, а не призначеному очільнику Київської митрополії.

Перед цим у 1686 році Київська митрополія з дозволу Константинополя тимчасово стала частиною Московського патріархату. А видана Іоасафу Кроковському царська грамота продовжувала обмежувати і без того урізані права Київського митрополита.

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Зокрема в грамоті в черговий раз підкреслювався той факт, що Київський митрополит підпорядковується Московському патріарху.

Також документ містив заборону українським ієрархам безпосередньо звертатися до Вселенських патріархів. Ця заборона свідчить про те, що у Москві доволі сильними були побоювання про повернення Київської митрополії під владу Константинополя.

У 1825 році текст з грамоти опублікував історик Євгеній Болховітінов. Щоправда, він чомусь помилково або ж свідомо пропустив ту частину, де йдеться, що Київському митрополиту забороняли звертатися до Константинополя.

Звідки вона там взялась?

Крім самої грамоти, цікавою є й історія її подорожей. Після того, як Петро І надіслав грамоту до Києва, вона тривалий час зберігалася з іншими документами Київських митрополитів у ризниці Софійського собору.

Після революції у 1922 році документи з Софії передали до бібліотеки щойноствореної Всеукраїнської академії наук, тепер це - Національна бібліотека ім. В. Вернадського.

Потім документ зник.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Німецька армія, тікаючи з Києва, вивозила звідси цінні документи

У 1943 році за кілька місяців до закінчення окупації Києва німецький комісаріат видав розпорядження вивозити з Києва цінні документи і експонати музеїв.

Вивезені матеріали розподіляли між різними німецькими культурними інститутами. Грамоти Софійського собору перевезли до Санкт-Ламбрехта, Австрія. Там вони потрапили до британських союзників, після чого слід грамоти Петра І знову загубився.

Поява документу у місті Тюбінген пов'язана з ім'ям засновника Інституту східноєвропейської історії, професором Вернером Маркертом, який досліджував і цікавився Східною Європою.

Під час війни Маркерт служив при Верховному командуванні Вермахту. Очевидно, що у 1958 році його колишні співробітники і запропонували йому придбати старовинний документ

Копирайт изображения Thorsten Busch

Історик хотів створити в Інституті відповідну навчальну атмосферу. За його наказом, на стінах інституту розвісили географічні карти та фотографії зі Східної Європи. Тоді ж, вочевидь, на стіні бібліотеки з'явилася й грамота Петра І. Яка і провисіла там до 2016 року.

14 березня 2019 року міністерство закордонних справ Німеччини повернуло старовинний документ Україні. З Німеччини грамота переїхала до національної бібліотеки імені Вернадського.

Через триста років після появи грамоти Петра І з вимогою не дивитись у бік Константинополя в Україні з'явилася своя Помісна православна церква, митрополит якої вже не підпорядковується Москві.

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