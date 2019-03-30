Кулінарний блог: Три страви з бобових - щоб пісне і швидко

Писати про бобові - справа відповідальна. Адже ці продукти супроводжують людство із глибокої давнини.

В теплий сезон ми маємо змогу насолоджуватись ними свіжими - спаржевою квасолею, зеленим горошком або бобами.

В інші пори року доступні різні види сушених бобових - квасолі, бобів, сочевиці.

Саме в такому вигляді вони чудово зберігаються, не втрачаючи харчових якостей. Крім того бобові не дуже складно вирощувати, вони містять величезну кількість корисних речовин, є дешевим джерелом білків та вуглеводів.

Не дивно, що людство століттями шанувало ці продукти і винайшло сотні цікавих страв.

Кілька десятків років тому бобові дещо втратили популярність. Але в останнє десятиліття впевнено відвойовують свої позиції.

По-перше, через зростання кількості людей, що обирають веганську або вегетаріанську дієти.

Копирайт изображения Ілона Фанта Ілона Фанта українська журналістка і медіа-тренерка, авторка кулінарного сайту "Фаніла. Кухня між Сходом і Заходом" Цікавиться темою їжі вже 8 років. В центрі уваги Ілони - кухня Близького Сходу і Середземномор'я. Вона пропагує овочеве розмаїття та увагу до сезонних продуктів. В минулому році Ілона закінчила кулінарну школу в Ізраїлі і працює наразі там кухарем. В рамках співпраці з BBC News Україна Ілона Фанта розповідатиме про сезонні продукти і представлятиме цікаві рецепти.

До-друге, через більш уважне ставлення до екологічності побуту. Адже саме активне введення у раціон бобових і скорочення споживання м'яса є корисним для здоров'я як дорослої людини так і планети в цілому.

Принаймні, саме таку пораду містить новітній гід із здорового харчування від канадських вчених. ООН навіть проголосило 2016 роком бобових і це справжнє визнання за більш ніж 10 тисяч років вирощування цих культур.

Отже, якщо ви дбаєте про здоров'я, то зверніть увагу на бобові. Калій, фолієва кислота, залізо, магній - це лише кілька мінералів, що міститься в них.

Регулярне споживання бобових радять тим, хто страждає від підвищеного тиску, має проблеми з холестерином та зайвою вагою. Хоча для мене головним аргументом на користь бобових завжди були їхні харчові якості.

Величезною кількістю смачних страв із бобовими може похизуватися моя улюблена близькосхідна кухня.

Проте сьогодні я вирішила піти дещо нестандартним шляхом і запропонувати страви із бобових, які не просто добре смакують а ще й швидко готуються. Тому й кулінарна географія буде в нас трохи ширшою.

Юшка із гороху маш, гарбуза та грибів

Насправді, можна більше нічого й не писати - бо інших інгредієнтів у цій простій, проте дуже смачній страві дуже мало.

Сам горох маш стоїть трохи осторонь від інших бобових, бо по суті він насіння трав'янистої рослини. Проте в старих джерелах його називають золотистою квасолею, тож я сміливо взяла його до цієї добірки. Страви з машу надзвичайно популярні в країнах Азії, тож і юшка в мене має азійський характер.

Горох маш - 1 склянка

Вода - 6 склянок

Гарбуз , різана кубиками завбільшки 1 см - 1 склянка

Гриби шампіньйони - 4-5 шт .

Цибуля ріпчаста середнього розміру - 1 шт .

Часник - 2 зубчик и

Імбир корінь - 1,5 см

Сіль, перець, зелень

Соєвий соус - 2-3 ст. ложки

Рослинна олія - 2-3 ст. ложки

Часник, цибулю та імбир очистити та подрібнити. В каструлі розігріти олію та додати цибулю. Як вона стане трохи прозорою - додати імбир та часник. Добре перемішати.

Покласти до цієї ж каструлі горох маш та залити водою. Трохи присолити та варити 30-35 хвилин на тихому вогні.

Через цей час додати до юшки гарбуз, можливо, ще склянку води, готувати ще хвилин 15 - і гарбуз, і горох маш мусять бути м'якими, горох розвареним, а гарбуз легко проколюватись виделкою.

Перед закінченням покласти в юшку різаної зелені за смаком та вимкнути вогонь.

Гриби нарізати пластинками. Розігріти в сковороді олію і трохи підсмажити їх.

Коли юшка вже в тарілках, додати ложку соєвого соусу гарної якості та підсмажених грибів.

Сочевиця із різаною спаржевою квасолею

Із самого початку я сказала собі - із сочевицею рецепт буде індійським. Бо як інакше, ця яскрава й ароматна кухня має стільки чудових страв з цими універсальними бобовими, що важко і порахувати.

Саме цей рецепт родом із південної Індії. Для страви чудово підходить заморожена спаржева квасоля і готувати її можна в будь-яку пору року.

Цибуля ріпчаста середня - 1 шт .

Квасоля спаржева заморожена або швидко відварена заздалегідь - 250 г

Сочевиця зелена - 200 г

Перець ч и лі зелений - 1 шт. (за бажанням)

Кокосові вершки - 100 мл

Вода - 350 мл

Рослинна олія - 3-4 столові ложки

Приправа каррі - 1 чайна ложка

Куркума - 1/2 чайної ложки

Кум и н - 1/2 чайної ложки

Сіль

Кінза

Цибулю почистити і нарізати кубиками. Перець чілі подрібнити.

Розігріти олію в сковороді із високими стінками і покласти туди цибулю. Всипати чилі і спеції і готувати, поки цибуля не стане прозорою.

Покласти сочевицю, перемішати і залити водою. Посолити. Готувати на маленькому вогні близько 20 хвилин під кришкою.

Зняти кришку. Додати до сочевиці морожену квасолю. Влити кокосові вершки і перемішати.

Готувати все разом ще 7-10 хвилин.

Подавати, добре присипавши кінзою.

Щодо чилі. Гострі страви типові для індійської кухні, але ви самі можете регулювати рівень гостроти.

Якщо для вас це в новинку - спробуйте покласти маленький шматочок перчини, десь 1/5 (кінчик). Це дасть приємне гостро-тепле відчуття.

З цілим перцем вийде досить інтенсивно. А щоб бути відвертою скажу, що оригінальний рецепт закликає до використання 2-4 штук на цю кількість продуктів. Але це для добре підготовлених любителів індійських страв.

Біла квасоля із рисом, капустою та карамелізованою цибулею

Старе кіно стверджувало, що в Греції є все. Чи це правда, питання відкрите, але там багато цікавих страв із абсолютно простих і доступних складових, якими можна здивувати.

Наприклад, цей рецепт, швидкий, нарядний, пряний і незвичний при всій своїй простоті. Популярний серед понтійських греків він легко зможе знайти своє місце на українській кухні, адже набір продуктів для нього потрібен типовий та доступний.

Білу квасолю можна взяти суху, замочити на ніч, потім попередньо відварити в чистій воді, або ж готову консервовану. Рецепт пишу як для консервованої.

Капуста невелика вагою 600 г - 1/2 шт.

Цибуля ріпчаста велика - 1 шт.

Рис довгий - 1 склянка

Квасоля готова - 1 склянка (можна трохи більше)

Часник - 1 зубчик

Томатна паста - 1 столова ложка

Рослинна олія - 6 столових ложок

Солодка паприка - 1 чайна ложка

Кориця - 1/3 чайної ложки

Перець чілі мелений - 1/5 чайної ложки

Сіль, чорний перець

Цукор - 1/2 чайної ложки

Оцет винний або яблучний - 1 чайна ложка

Капусту нашинкувати тонко, цибулю порізати півкільцями, часник подрібнити. Рис помити в кількох водах.

Половину олії розігріти в глибокій сковорідці та покласти половину цибулі і часник. Потримати, доки цибуля не стане прозорою.

Додати томатну пасту, половину папріки, чилі і корицю. Перемішати.

Покласти капусту, перемішати. Всипати рис. Залити все двома чашками води, посолити і поперчити. Закрити кришкою і залишити на маленькому вогні на 18 хвилин. Через цей час зняти кришку, додати квасолю, перемішати, знов закрити кришку і зняти страву з вогню.

В окремій сковороді розігріти решту олії. Зменшити вогонь та додати другу половину цибулі. Підсмажувати поки не почне ставати золотавою. Тоді приправити паприкою, перемішати. Посипати зверху цукром та додати оцет. Як тільки рідини на сковороді майже не залишиться - цибуля готова.

Розділити страву по тарілках і на кожну викласти зверху карамелізовану цибулю.

Цю страву можна урізноманітнювати і використовувати мангольд з дачі або савойську капусту. Але в будь-якому разі, вона містить бобові, зернові та овочі і є поживною і смачною.

Отже, обирайте бобові, дорогі читачі, чим би ви не керувались у вашому виборі - пошуком цікавих страв для посту, веганського столу або просто чогось приємного та небанального. В будь-якому випадку, це буде смачно.

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