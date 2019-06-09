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Я вивчаю англійську вже 30 років, а навчаю цієї мови — 15 років. За цей час я провела сотні уроків — онлайн і наживо, навчала дітей, підлітків, дорослих і літніх учнів у п'ятьох країнах на двох континентах.

І завжди, без перебільшення, завжди чую одні й ті ж питання про вивчення мови! На них я і маю намір відповісти у серії блогів для ВВС News Україна.

Одне з найпоширеніших запитань: чи нейтівспікер (а по-нашому, носій мови) може краще, швидше і легше навчити мови?

Мене про це запитують і початківці, які щойно освоїли алфавіт та правила читання, учні, які готуються складати мовні іспити TOEFL чи IELTS, і навіть тревел-блогери, які хочуть опанувати набір "туристичних фраз", щоб дати собі раду у будь-якому куточку світу.

У мене немає для них стандартної відповіді.

Копирайт изображения Марта Госовська Image caption Марта Госовська — філологиня, перекладачка та викладачка англійської з 15-річним досвідом

Її, зрештою, просто не може бути, адже початківець, який щойно опановує систему часів, та студентка, яка вивчає медичну англійську для подальшої роботи за кордоном мають абсолютно різні потреби у навчальному процесі.

Якщо вам коли-небудь доводилося нишпорити по сайтах з пошуку викладачів англійської мови, то вам обов'язково мали трапитись на очі позначки NEST та NNEST у резюме вчителів чи в оголошеннях працедавців.

Перші — це носії мови. Зауважте, що найбажанішими є носії мови із BANA: Британії, Австралії та Північної Америки, а, наприклад, англомовні з Мальти чи Індії вже мають набагато нижчий статус і в країнах на кшталт Південної Кореї їх зараховують до другої категорії — NNEST.

NNEST — це просто викладачі англійської, які вивчали її як іноземну і тепер мають кваліфікацію "вчитель англійської".

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Вони, у свою чергу, також поділяються на дві категорії: ті, хто можуть навчати лише не носіїв мови (мають відповідну сертифікацію міжнародного зразка DELTA) і ті, хто можуть навчати носіїв мови (мають сертифікацію CELTA).

Певна річ, NEST із BANA мають найбільший попит і, відповідно, їхній цінник на порядок відрізняється від колег NNEST, навіть якщо досвід роботи та кваліфікація у них однакові, а подекуди й не такі, як кар'єрні досягнення других.

BANA NEST - викладачі з Британії, Австралії та Північної Америки

NNEST - викладачі для яких англійська не рідна.

Народитись у преміальному англомовному середовищі, як на одній конференції зауважив мій гуру-лінгвіст й автор бестселера "Англійська — мова світу" Девід Кристал, — це в очах працедавця вже як пів диплома з педагогіки та п'ять років досвіду в найкращих школах світу.

Це просто жарт, але від цього NNEST-ам із дипломом педагога та п'ятьма роками досвіду у найкращих школах світу таки не легше. Стартові позиції драматично різні: на ринку праці викладач-початківець із кругленьким оксфордським -оу- і нулем досвіду роботи завиграшки заткне за пояс хоч тричі методиста не нейтіва!

То чи насправді носій мови — це манна небесна, яка на раз втовкмачить різницю між перфектними та невизначеними часами й поставить на місце герундій з інфінітивом?

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Почнімо з головного: початківцю (до рівня А1) навчання з нейтівспікером, на думку того ж таки Девіда Кристала і мою також, буде даватися складніше, аніж із викладачем, з яким стартова мова однакова.

Чому так? Спільною стартовою мовою легше пояснити проблемні моменти у граматиці та синтаксисі, адже, не маючи словникового запасу, учневі-початківцю буде якщо й не зовсім неможливо (жести, міміку та гугл-транслейт ніхто не скасовував), то доволі складно і ресурсно затратно.

Як показує мій досвід, учні повільніше і важче освоюють початковий курс під керівництвом нейтівспікера. Вчителю NNEST набагато легше пояснити, скажімо, будову речення і порядок слів у ньому, аніж носію мови, для якого це природні, самі собою зрозумілі речі, про системність яких він навіть не задумувався.

Тож опановувати ази граматики варто таки із викладачем, який колись сам системно вивчав цю мову і розуміє, де можуть чигати підводні камені і як їх найлегше оминути.

Поки ви зможете пояснити англомовному вчителеві, де криється проблема, то NNEST, скоріш за все, вже запропонує декілька варіантів вирішення, в сотий раз стикається зі схожими труднощами. А вони, повірте, не унікальні — усі однаково страждають від неозначених артиклів!

Звісно, що фонетика залишається козирем носіїв і саме у них можна навчитися ідеального -з-, але це актуально лише для наймолодших учнів.

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Зрештою, акцентом не слід аж надто перейматися, адже навіть у Лондоні можна почути прекрасну академічну англійську без натяку на кругленьке оксфордське -о- і це нікого не бентежить.

А от учням рівня В2-С1 уже можна сміливо приглядатися до уроків із нейтівами, адже саме час практикувати усне мовлення.

Тут NEST, здавалося б, поза конкуренцією: ніхто не зможе годинами говорити про королівську сім'ю краще за них. Та суть в тому, що говорити мають не вони, а ви!

І викладач вас має до цього стимулювати, а послухати подкаст про королівську родину у виконанні професійного диктора (чи навіть самого Стівена Фрая) ви й самі зможете, наприклад, на уроці із вчителем NNEST.

Якщо вчитель (незалежно, нейтів чи ні) не володіє методиками для вибудовування мовленнєвих навичок, то практичної користі від заняття годі чекати — максимум ви гарно проведете час і насолодитесь чужими мовленнєвими навичками.

І тут ми впритул наблизилися до головного, про що я не стомлююсь вкотре повторювати: вчитель, як і учень, — це, перш за все індивідуальність, і нема універсальних рішень, які б підходили без винятку усім.

Кваліфікація та досвід, відкритість до нових методик та й, зрештою, любов до самого процесу викладання важать не менше ніж приналежність до касти обраних BANA NEST. А може, й більше!

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