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Офіс президента Володимира Зеленського направив до уряду прохання внести подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Цю інформацію BBC News Україна підтвердив прес-секретар уряду Василь Рябчук.

"Так, справді документ надійшов", - сказав пан Рябчук і додав, що на сьогоднішньому засіданні уряду питання про звільнення Кличка не розглядали.

За його словами, для того, аби Кабмін розглянув цей документ, має пройти певний час, адже цей процес передбачає окремі процедури.

Водночас представники Віталія Кличка повідомили BBC News Україна, що їм з цього приводу Офіс президента нічого не повідомляв.

"Ми нічого не отримували, ніякі документи до нас не заходили", - сказала прес-секретар мера Оксана Зіновьєва в коментарі BBC News Україна.

Судячи з нібито копій звернення Офісу президента до Уряду, які поширюються соцмережами, в ОП обґрунотовують можливість звільнення Кличка 118 статтею Конституції.

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