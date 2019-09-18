Запрошуємо на літературний квіз від BBC!

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Літературному конкурсу Книга року BBC виповнюється 15 років. І щоб відсвяткувати, ми влаштовуємо традиційну британську розвагу - паб-квіз. Приходьте!

Це буде літературна вікторина з цікавими запитаннями про українських письменників і книжки.

Вона відбудеться 20 вересня у Львові, в Музеї етнографії (проспект Свободи, 15). Початок - о 16:20.

Що потрібно, аби взяти участь?

🔸 Зберіть команду з 3-5 учасників, які бодай щось чули про українську літературу.

🔸 Придумайте їй смішну назву та зареєструйте тут: https://bit.ly/2kvmAoo

🔸 Кількість команд буде обмеженою, тож дочекайтеся підтвердження участі на імейл!

🔸 Якщо команду зібрати не вдалося, а прийти хочеться - реєструйтеся індивідуально, і ми сформуємо збірні команди.

Квіз безкоштовний. Правила прості: ведуча ставить запитання, ви лускаєте їх як горішки й записуєте відповіді. Хто дав найбільше правильних - той і переможець!

Буде музика, буде зіркова ведуча і смачний сюрприз для найкращих команд.

Аби стежити за оновленнями - заходьте на подію квізу в Facebook і натискайте "Цікавить"!

Книга року ВВС - це щорічна літературна премія, яка проводиться в партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Цього року вона пройде вже вп'ятнадцяте.

Переможця визначають у трьох номінаціях: художня література, дитяча книжка та есеїстика.

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